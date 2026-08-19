Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 20 de agosto: Marta se enfrenta a Gabriel y Begoña reflexiona sobre su futuro con Andrés

Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Guardar

Sueños de libertad encara el ecuador de la semana con varios conflictos abiertos que amenazan con complicar todavía más la situación de los De la Reina. La crisis de Perfumerías Brossard-De la Reina continúa agravándose mientras los problemas familiares y sentimentales se cruzan con las decisiones empresariales. Antena 3 emitirá este jueves 20 de agosto el capítulo 630, en el que la tensión alcanzará uno de sus puntos más altos.

Durante los primeros capítulos de la semana, Andrés y Valentina han confirmado su relación, un acercamiento que no ha pasado inadvertido para Marta ni para Begoña. Precisamente esta última ha aceptado invitar a Andrés a una merienda familiar después de que Julia expresara su deseo de pasar tiempo con su tío. La presencia de Valentina en el encuentro promete complicar todavía más una situación en la que Beatriz permanece muy pendiente de los movimientos de Begoña y Andrés.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Perfumerías De la Reina continúa sin conseguir recuperar sus ventas. Las trabajadoras han comenzado a plantear nuevas iniciativas para intentar revertir la situación, mientras Digna busca una fórmula más ambiciosa para recuperar la confianza de las antiguas clientas. En paralelo, Marta sigue presionada por la propuesta de doña Clara para que presida la fundación de Pelayo.

El otro gran frente de estos días lo protagoniza Pablo. Gabriel ha conseguido que pierda su puesto en la caja de ahorros, una decisión relacionada con el acercamiento entre Pablo y Damián. El despido ha añadido todavía más tensión a las relaciones entre los personajes y ha dejado a Pablo en una posición especialmente delicada.

PUBLICIDAD

Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 630 del jueves 20 de agosto

El capítulo pondrá el foco en la cada vez más complicada situación de Perfumerías Brossard-De la Reina. La huelga de transportes en Francia y el escándalo relacionado con el deterioro de la producción española amenazarán con provocar nuevas consecuencias para la compañía. Los accionistas tendrán que hacer frente a una situación que parece escapar de su control y la tensión aumentará dentro de la familia.

Marta será precisamente una de las protagonistas de este conflicto. La empresaria no podrá contener su enfado y terminará enfrentándose abiertamente a Gabriel delante de Pablo. El choque entre ambos promete dejar al descubierto las profundas diferencias que existen en la gestión de la compañía y podría marcar un nuevo punto de inflexión para los De la Reina.

PUBLICIDAD

Pero la jornada también tendrá importantes consecuencias en el terreno personal. Andrés y Valentina acudirán finalmente a la merienda organizada junto a Julia y Begoña. En un momento determinado, Andrés y Begoña se quedarán a solas junto a Juanito. Él considera que ambos han conseguido dejar atrás su historia, aunque el encuentro permitirá comprobar hasta qué punto esa etapa está realmente cerrada.

La situación sentimental del resto de personajes tampoco será tranquila. Miguel volverá a mostrar sus inseguridades respecto a Claudia, mientras ella mantendrá una actitud distante ante algunos de los planes de sus compañeras. Doña Clara, por su parte, acudirá a hablar con Fina para intentar comprender por qué Marta continúa rechazando la presidencia de la fundación de Pelayo. Fina reconocerá que fue ella quien aconsejó a Marta mantenerse al margen.

PUBLICIDAD

Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El pasado familiar también volverá a cobrar protagonismo. Curro continúa investigando sus orígenes y descubrirá la existencia de una carta póstuma que Federico escribió para Eduardo. El joven quiere conocer su contenido, consciente de que podría contener información relevante sobre la historia de su familia.

Además, la estrategia para intentar salvar los perfumes seguirá avanzando. Digna contará con la ayuda de doña Clara para organizar a las invitadas de la presentación destinada a recuperar el prestigio de los productos De la Reina. La iniciativa busca recuperar a las clientas más importantes, aunque la situación de la empresa hace que cualquier movimiento pueda convertirse también en un nuevo problema.

PUBLICIDAD

Por si fuera poco, Nieves plantará cara a Gabriel tras el enfrentamiento que ambos mantienen abierto. Sus posiciones serán cada vez más difíciles de conciliar y el conflicto amenaza con extenderse a otros miembros de la familia.