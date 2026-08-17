La Aemet prevé lluvias, tormentas con granizo y viento fuerte provocados por una DANA en el suroeste de la península, al tiempo que aumenta el calor

Una mujer con paraguas bajo la lluvia, en una imagen de archivo. (EFE/Lavandeira jr)

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La última quincena de agosto, con millones de españoles ya de vacaciones, empezaba el fin de semana con temperaturas algo más suaves que las registradas durante el resto de la semana, aunque el domingo el mercurio ya empezó a subir. Los termómetros de buena parte del país rozaron durante la pasada jornada los 40 grados. De hecho, en Montoro (Córdoba) los alcanzaron. Fue el municipio con la máxima más alta de la jornada y se espera que este lunes sean incluso superiores.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada calurosa. Se superarán los 35 grados en la mitad sur de la península así como en el noreste y puntualmente los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Tajo. Este lunes también estará marcado por una DANA situada en el suroeste de la península. Así, se esperan cielos cubiertos y precipitaciones débiles en el Cantábrico, y nubes bajas, con tendencia a remitir, en el Estrecho, Ceuta y Melilla.

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Además, a partir de las horas centrales del día, se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en las zonas de montaña y parte del centro, del sur y del este peninsular. “Son probables los chubascos y las tormentas acompañadas de rachas de viento muy fuertes y probable granizo en Extremadura, Castilla-La Mancha, los sistemas Béticos, Cádiz y sus zonas aledañas, el bajo Ebro y los Pirineos”, detalla el organismo público en su página web. En Canarias, también se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en las islas montañosas.

Diez comunidades en aviso

Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 17 de agosto de 2026. (Aemet)

Ante esta previsión, la Aemet ha activado avisos en nivel amarillo (peligro bajo) y naranja (peligro importante) en diez comunidades autónomas del país por altas temperaturas, lluvias y tormentas.

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En Andalucía, se han emitido avisos naranja en zonas del interior de Córdoba y Jaén por temperaturas máximas de hasta 40 grados. También se esperan lluvias de nivel amarillo en áreas de Cádiz y Málaga, con acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, y tormentas de nivel amarillo que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. En otras provincias como Almería y Sevilla se prevén máximas de hasta 39 y 38 grados, respectivamente.

En Aragón, los avisos incluyen lluvias y tormentas de nivel amarillo en el interior de Teruel, con precipitaciones que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas acompañadas de granizo y viento fuerte. Las temperaturas podrán llegar a los 36 grados en varias zonas.

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En Islas Baleares, se prevén temperaturas máximas de hasta 37 grados en el interior de Mallorca, bajo nivel amarillo.

Bañistas disfrutan de la playa de la Patacona de Alboraia, Valencia, a 16 de agosto de 2026. (EFE/Manuel Bruque)

En Castilla y León, se mantienen avisos amarillos por máximas de hasta 37 grados en el sur de Ávila, 36 grados en Salamanca y Zamora, y 34 grados en Segovia y otras provincias.

En Castilla-La Mancha, las temperaturas máximas podrán alcanzar los 39 grados en zonas de Ciudad Real. Además, varias provincias cuentan con avisos amarillos por tormentas, con posibilidad de rachas muy fuertes de viento y granizo.

En Cataluña, se han activado avisos amarillos por lluvias intensas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes en áreas de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Además, se esperan máximas de hasta 36 grados en el litoral y prelitoral.

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En la Comunidad Valenciana, la Aemet mantiene avisos amarillos por lluvias intensas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes, así como temperaturas de hasta 39 grados en el interior de Castellón.

Cielo encapotado en Barcelona, a 15 de agosto de 2026. (EFE/Marta Pérez)

En Extremadura, los avisos incluyen máximas de hasta 40 grados en áreas de Cáceres, con aviso naranja. Además, se prevén tormentas de nivel amarillo con rachas de viento fuertes o muy fuertes y máximas de 39 grados en otras zonas de Badajoz.

En Galicia, hay avisos amarillos por máximas de hasta 39 grados en Ourense, 38 grados en otras zonas y 37 grados en Pontevedra, además de tormentas con granizo y viento fuerte. En el litoral de Lugo está activado el aviso amarillo por nieblas que reducirán la visibilidad.

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España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

En la Comunidad de Madrid, se mantienen avisos amarillos por máximas de hasta 37 grados en el sur, 36 grados en la zona metropolitana y 34 grados en la sierra.

Nuevo giro en el tiempo

El martes, se espera una jornada similar a la este lunes, marcada por el calor en buena parte del país y los cielos mayormente despejados. Sin embargo, a partir del miércoles, aunque la incertidumbre en el pronóstico es alta, la Aemet espera inestabilidad generalizada, con chubascos y tormentas. Además, las temperaturas descenderían otra vez hacia valores más suaves.