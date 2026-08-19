La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

Una clienta deja propina a la camarera de un restaurante español. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dejar propina no es una costumbre arraigada en España. Solo uno de cada cuatro comensales, el 25%, asegura que deja dinero extra siempre que sale a comer o cenar a un restaurante. En el extremo contrario, un 15% afirma que no lo hace nunca. La mayoría, sin embargo, se mueve en un terreno intermedio: el 58% decide en cada ocasión si deja o no propina, principalmente en función de la experiencia vivida durante la comida.

Los datos proceden de la última encuesta de TheFork Lab sobre los hábitos del comensal español y dibujan una relación muy ligada al servicio. Para el 57% de los encuestados, disfrutar de una buena comida acompañada de una buena atención es el principal motivo para añadir una cantidad a la cuenta. Otro 36% señala específicamente el trato recibido por el personal de sala. Solo un 5% asegura que deja propina por costumbre, independientemente de la experiencia.

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Entre quienes no dejan propina, la razón más extendida es clara: el 61% considera que el precio que figura en la cuenta ya incluye el servicio. Un 20% apunta a las dificultades que puede plantear el pago con tarjeta, mientras que un 19% entiende que los trabajadores de sala ya reciben un salario y que, por tanto, no es necesario añadir una cantidad extra.

Cuando sí se deja dinero, las cantidades suelen ser contenidas. El 63% de los clientes que da propina aporta menos del 5% del importe total de la cuenta. Un 35% se sitúa entre el 5% y el 10%, mientras que solo un 2% supera este último porcentaje. La decisión, por tanto, parece responder más a la valoración del servicio que a una expectativa de realizar un determinado desembolso.

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Los restaurantes tradicionales, donde más se deja

El tipo de establecimiento también influye. Los restaurantes tradicionales son los locales donde más españoles reconocen dejar propina: el 58% señala estos establecimientos como el escenario principal para hacerlo. A mucha distancia aparecen los restaurantes de alta gastronomía, con un 17%, los establecimientos informales, con un 16%, y los bares y cafeterías, con un 9%.

La encuesta muestra que la propina continúa asociada en España a una experiencia concreta y no tanto a una obligación social. El cliente parece reservarla para aquellos casos en los que considera que la atención y el conjunto de la experiencia merecen una recompensa adicional.

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La propina sugerida en la cuenta no convence

Una de las prácticas que más rechazo genera es la inclusión de una sugerencia de propina en la cuenta. El 60% de los encuestados considera inapropiado que el restaurante proponga de antemano un importe. Un 23% acepta esta fórmula siempre que quede claro que se trata de una opción voluntaria, mientras que un 17% reconoce sentirse incómodo ante la situación, aunque comprende que pueda plantearse.

El rechazo es todavía más contundente cuando se pregunta por el futuro de esta práctica en España. El 77% de los participantes apuesta directamente por eliminar las propinas de la restauración, frente al 22% que considera que deberían mantenerse como hasta ahora. Apenas un 1% defiende que deberían aumentar.

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¿Quién debería quedarse con la propina?

También existe una opinión mayoritaria sobre el reparto del dinero. El 61% considera que debería distribuirse de manera equitativa entre todo el equipo, tanto de sala como de cocina. Un 33% cree que tendría que recibirlo íntegramente la persona que atendió la mesa y solo un 7% apuesta por destinarlo exclusivamente al personal de sala.

Los resultados del estudio reflejan una cultura de la propina voluntaria y condicionada por la experiencia. En España, más que una norma asumida, continúa siendo un gesto que el comensal decide conceder —o no— según cómo haya sido atendido. Y, a juzgar por la encuesta, la mayoría no parece partidaria de convertirlo en una obligación más al final de la cuenta.

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