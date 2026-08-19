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Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La asociación denuncia que las organizaciones ya no se limitan a organizar saltos, sino que utilizan las ciudades autónomas como plataforma para el tránsito marítimo hacia la península

Dos embarcaciones, una de la Guardia Civil con tripulantes, y una lancha blanca, navegan en el mar. Matorrales secos en primer plano desenfocado
La Guardia Civil intercepta una embarcación con migrantes en aguas cercanas a Ceuta y frustra el intento de traslado hacia la península española. (AUGC)
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La madrugada del lunes, agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Ceuta impidieron la salida de una embarcación con siete inmigrantes que se dirigía directamente a la península, según informó la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). El operativo, desarrollado en los acantilados de La Sirena, confirma que las mafias dedicadas al tráfico de personas ya están aprovechando la situación de los miles de migrantes que acampan en Ceuta.

El servicio frustrado en La Sirena representa, según la AUGC, una evidencia del cambio de estrategia de las redes criminales. La asociación denuncia que las organizaciones ya no se limitan a organizar saltos a Ceuta o Melilla, sino que utilizan estas ciudades como plataforma para el tránsito marítimo hacia la península, eludiendo controles fronterizos terrestres. Esto incrementa el riesgo para las personas trasladadas y plantea nuevas exigencias al Estado en materia de vigilancia y control fronterizo, especialmente con la explosión de la crisis en la ciudad autónoma.

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Marruecos frustró este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes. El incidente se registró en una zona montañosa, en las afueras de Castillejos y al suroeste de Ceuta. En el lado español permanecen activados numerosos efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, entre ellos unidades del GRS, GAR, UIP y UPR, preparadas para intervenir ante cualquier intento de entrada multitudinaria.

Intervención con dos detenidos en Ceuta

La intervención del lunes se desencadenó cuando agentes de la 2ª Compañía Fiscal y de Fronteras, integrados en una patrulla de costas, detectaron a un grupo de unas siete personas junto al mar en las inmediaciones de La Sirena, junto a dos garrafas naranjas compatibles con combustible, lo que resultó ser el primer indicio de que se preparaba un traslado ilegal. Los movimientos del grupo, que se desplazaron a una zona elevada cercana donde permanecieron unos 20 minutos utilizando teléfonos móviles, evidenciaron una probable coordinación con la organización encargada del operativo.

Posteriormente, el grupo volvió de forma coordinada hacia la orilla por un sendero menos visible, recogió las garrafas y se aproximó a la línea de agua, lo que alertó a los agentes sobre la inminente salida. Según la secuencia observada, una embarcación de recreo de fibra, de color blanco, partió poco después con rumbo directo a la península y con siete personas a bordo.

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Una pequeña embarcación con tres personas a bordo en el mar, cerca de una costa rocosa en un día nublado. El agua presenta olas pequeñas
Una embarcación con varias personas navega cerca de la costa rocosa de La Sirena en un intento de traslado de migrantes de Ceuta a la Península, frustrado por la Guardia Civil. (AUGC)

Toda la operación fue comunicada en tiempo real al Centro Operativo de Servicios (COS), que activó a la patrullera del Servicio Marítimo. Apenas cuatro minutos más tarde, la embarcación fue localizada a escasa distancia de la costa. Al notar la presencia policial, el patrón intentó regresar a tierra y realizó maniobras evasivas, lo que provocó que dos ocupantes se lanzaran al agua y, posteriormente, la embarcación estuviera a punto de volcar, cayendo todos los ocupantes al mar.

La intervención se saldó con la detención de dos presuntos patrones y la intercepción de siete migrantes, sin que se tenga constancia de heridos de gravedad, y con la actuación documentada mediante vídeos y fotografías para la instrucción del atestado. La asociación recalca que el servicio del lunes no constituye un hecho aislado, sino una confirmación de que las mafias están recurriendo a embarcaciones para evitar los controles tradicionales de las ciudades autónomas y facilitar la entrada irregular de inmigrantes en la península. Por este motivo, la AUGC insiste en la urgencia de reforzar los medios marítimos, terrestres y aéreos destinados a la frontera sur.

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