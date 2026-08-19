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Muere a los 92 años Josep Cusí, uno de los mejores amigos y confidentes del rey Juan Carlos I e instructor de caza de Franco

El barcelonés también fue olímpico y lleva formando parte del círculo del emérito desde hace más de 70 años

Josep Cusi con el rey juan carlos
El rey emérito y Josep Cusí en el Bribón (EFE/Ballesteros)
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Josep Cusí ha muerto este 19 de agosto en Barcelona a los 92 años, según ha adelantado La Vanguardia. Una pérdida que golpea de lleno a Juan Carlos I porque el armador del Bribón era su amigo más íntimo y una de las personas en las que el rey emérito mantuvo plena confianza durante décadas, incluso cuando la distancia les obligó a sustituir los encuentros por videollamadas semanales.

La relación seguía activa pese al deterioro de salud del empresario y a la vida del exjefe del Estado en Abu Dabi: hablaban más de una vez por semana, la primera llamada que recibía Cusí el día de su cumpleaños era siempre la de Juan Carlos I y el vínculo se había prolongado durante más de 70 años. Hacía tiempo que no se veían. El armador ya no estaba en condiciones de hacer grandes viajes y el rey emérito, instalado en Abu Dabi, no podía desplazarse libremente por España como antes.

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La muerte de Cusí cierra una biografía atravesada por algunos de los episodios más singulares de la historia reciente española. Nacido en Barcelona el 13 de enero de 1934, fue olímpico, se integró en el equipo de caza de Francisco Franco y armó el Bribón. La amistad entre ambos nació en el mundo de la vela, aunque el primer contacto se produjo antes, en cacerías en las que Cusí conoció al entonces príncipe Juan Carlos.

El rey Juan Carlos I junto a Josep Cusí (Europa Press)
El rey Juan Carlos I junto a Josep Cusí (Europa Press)

La amistad del rey Juan Carlos I y Josep Cusí

El vínculo se consolidó cuando volvieron a coincidir en 1972 en las instalaciones del Real Club Náutico de Barcelona, donde el catalán ejercía de motormaster y el príncipe se entrenaba para los Juegos Olímpicos de Múnich. De aquella rivalidad en regatas surgió una alianza. Cusí competía con el Bribón y Juan Carlos I con el Shere-Khan, pero ambos decidieron unir fuerzas con el empresario como armador y el rey como patrón.

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A partir de ahí comenzó una etapa deportiva compartida que dejó un palmarés preciso: 11 Trofeos Godó, siete Campeonatos de España, un Europeo y un Mundial. El propio Cusí veía en esas victorias la expresión de un método de vida basado en el esfuerzo colectivo y el propósito compartido. La publicación recuerda que el empresario se deshacía en elogios hacia el anterior jefe del Estado. “Es un competidor nato. Cuando pierde, le gusta ver qué ha fallado y qué se puede mejorar..., y sabe ganar con mucha humildad”, llegó a decir sobre él.

Uno de los hitos de esa relación llegó el 17 de septiembre de 2011. Aquel día, tras su participación en el Trofeo Conde de Godó de Vela en Barcelona, se cerró la etapa deportiva más fecunda de ambos, un ciclo de 40 años. Antes de la vela, la pasión de Cusí fue la natación. De niño compitió en campeonatos de Cataluña, ganó el regional de los 100 metros libre y jugó dos años a waterpolo con el Real Club de Natación Barcelona.

El rey Juan Carlos I junto a Josep Cusí (EFE)
El rey Juan Carlos I junto a Josep Cusí (EFE)

La vida de Josep Cusí

Al terminar el bachillerato en La Salle Bonanova, con 18 años, era ya un nadador y submarinista aficionado que había atravesado las islas Medas y cruzado el Estrecho de Gibraltar. Aquellas hazañas llamaron la atención de Cousteau, que le invitó a embarcarse en una expedición del Calypso al mar Rojo. En ese viaje participó en el rodaje de El mundo del silencio, que hizo historia como la primera película con grabaciones bajo el agua. También fue el único que, dentro de una jaula, se atrevió a dar de comer a los tiburones, y la expedición recibió después la medalla de la Legión de Honor de manos de Charles de Gaulle.

Su ambición deportiva le llevó después a fijarse una meta distinta: competir en unos Juegos Olímpicos. En los años 60 estudió varias disciplinas, eligió el tiro al plato y logró acudir con 34 años a los Juegos de México 1968, según relató en 2022 al periodista Sergio Heredia. En los 70 pasó a formar parte del equipo de caza de Francisco Franco como instructor, ya que el dictador descubrió lo buen tirador que era y lo fichó personalmente.

En una conversación con el periodista Màrius Carol contó incluso que, durante una jornada, Manuel Fraga disparó accidentalmente su escopeta y la bala alcanzó el trasero de Carmen Franco, hija del dictador, una herida que el propio Cusí revisó para confirmar que no había pasado de un susto. También fue un hombre muy arraigado a la sociedad civil barcelonesa y a su familia.

El rey emérito ha sido homenajeado con el Premio Especial del Jurado de la Journée du Livre Politique por sus memorias, ‘Reconciliación’

Se casó varias veces, tuvo ocho hijos, de los que dos han fallecido, y deja 11 nietos, cuatro bisnietos y un tataranieto. También trató como suyas a las tres hijas de su esposa Inés Muiños y a su descendencia. En 2021, comenzó el declive de su salud al sufrir un ictus, que derivó en un mes de coma. Sus últimos años transcurrieron lentamente en su casa, acompañado por su mujer y por un perro de raza jack russell llamado Bribón que le había regalado el propio Juan Carlos I, además de un loro de cola roja, que se cuenta que solía decir “vivan los Borbones”.

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