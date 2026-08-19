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Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

El fichaje de Rodri revive al Barça de Pep frente al contragolpe letal que caracterizó al club blanco durante el primer ciclo del técnico portugués

El FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en la segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid
El FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en la segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid. (Composición Infobae)
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El fútbol español recupera uno de sus duelos más apasionantes. El próximo Clásico no será un enfrentamiento más entre FC Barcelona y Real Madrid. Será también la reedición de una batalla por algo más que tres puntos. Aún más que los atractivos que ofrece. En un lado, el Barça de Hansi Flick ha obtenido la pieza que más ansiaba: Rodri Hernández. Lo que aproxima más que nunca al conjunto culé a la etapa dorada de Guardiola. En el otro, el Real Madrid de José Mourinho, quien trece años después tiene el mismo objetivo que aquel primer ciclo: terminar con la hegemonía azulgrana en el fútbol español.

Vayamos por partes. El fichaje de Rodri ha significado mucho más que una simple operación en el mercado. Es la pieza que ha terminado de encajar en el proyecto alemán y que devuelve al FC Barcelona a una tradición que parecía perdida. A la del mediocentro posicional, rememorando a Sergio Busquets. Ese futbolista que es capaz de construir y destruir, de abarcar todo el campo, de controlar el ritmo del partido y proteger al equipo cuando hay pérdidas de balón. Y más si hay un aliciente añadido: el fichaje se lo han robado al eterno rival.

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El paralelismo con la época de Pep Guardiola resulta inevitable. Aquel Barcelona encontraba en el 16 el equilibrio sobre el que se sostenían Xavi, Iniesta, Messi... Algo que Rodri tendrá que emular con sus compañeros de selección: Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal. Pero el Barça de Flick no es el Barça de Guardiola. Y ahí está precisamente la clave.

Rodri, nuevo jugador del FC Barcelona. (REUTERS/Bruna Casas)
Rodri, nuevo jugador del FC Barcelona. (REUTERS/Bruna Casas)

Al ritmo de Pep, pero con carácter germánico

Los equipos de Pep Guardiola son reconocidos por la cultura y máxima expresión del ‘tiki-taka’. Defenderse a través de la posesión del balón, atraer al rival hacia una zona del campo y encontrar rápido el espacio libre para atacarlo. Flick comparte gran parte de esos principios y sostiene al equipo sobre las ‘tres P’: posición, posesión y presión alta. La diferencia está en la velocidad del ataque.

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El Barça del técnico alemán apuesta por un juego más directo una vez recuperada la pelota. Es decir, menos toques y más goles. Más verticalidad en los metros finales. Y hay que ver cómo encaja Rodri cuando precisamente el futbolista madrileño ha crecido bajo el brazo de Pep. El nuevo 16 culé comparte con Busquets la capacidad para ofrecer una salida limpia, interpretar los espacios y buscar el pase seguro. Además, añade una mayor capacidad física para abarcar espacios mayores.

Con Rodri en la retaguardia, los jugadores de ataque podrán recibir más arriba, instalarse en campo rival y reducir el riesgo de quedarse expuestos si hay pérdida de balón. Es una especie de nuevo Busquets, pero adaptado a un fútbol mucho más vertiginoso. A ese paralelismo se suma otro: la segunda estrella. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y el propio Rodri fueron titulares con España en la conquista del Mundial de 2026. Y el Barça vuelve a reunir así una parte importante del núcleo de una selección campeona del mundo.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick (REUTERS/Stefan Wermuth)
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick (REUTERS/Stefan Wermuth)

Mourinho, la vieja confiable para acabar con la hegemonía del FC Barcelona

Al otro lado aparece un entrenador que no necesita presentación. José Mourinho regresa al Real Madrid trece años después con una idea que tampoco ha cambiado demasiado: si el rival quiere dominar, que tenga el balón; los blancos quieren tener el espacio. Su primera etapa en el Bernabéu quedó marcada por aquel equipo de la temporada 2011/12 que conquistó la Liga de los 100 puntos y marcó 121 goles. Aquel Madrid no necesitaba elaborar durante largos periodos para hacer daño. Robaba, aceleraba y castigaba.

El nuevo Madrid recupera esa filosofía, aunque con jugadores diferentes, pero idóneos para la idea. Jude Bellingham, Yan Diomandé, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé son la combinación perfecta para las contras que caracterizaron al Real Madrid de Mourinho.

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho. (Bernd Thissen/dpa via AP)
El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho. (Bernd Thissen/dpa via AP)

La batalla está en los 50 metros

Por eso, los próximos Clásicos pueden decidirse en un lugar muy concreto: la espalda de la defensa culé. Flick no parece tener intención de renunciar a su línea adelantada. El Barça suele situar su línea defensiva a la altura del medio del campo, a prácticamente 50 metros de su propia portería, lo que facilita instalar al equipo en campo contrario y facilita la presión tras pérdida. Pero también abre una autopista. Mourinho sabe que el espacio detrás de la defensa azulgrana puede convertirse en su mejor aliado. Si el Madrid consigue superar la primera línea de presión, el tridente blanco tendrá espacio para correr y, en segunda línea, aparecerá Bellingham.

Ahí reside el atractivo de este nuevo Clásico. No se trata de enfrentar simplemente a dos grandes plantillas. Se enfrentan dos maneras prácticamente opuestas de entender el control del partido. El Barça quiere controlar el balón para controlar el espacio. El Real Madrid quiere controlar el espacio para atacar con el balón. La paradoja es que ambos equipos pueden ser dominantes, pero de maneras completamente diferentes. Es, en definitiva, el reencuentro de la vieja escuela con jugadores de la nueva generación.

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