Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

Spanish military arrives at the border with Morocco, following mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta, Spain, August 15, 2026. REUTERS/Pedro Nunes

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Los ministros del Gobierno encararán una semana de interrogatorios en el Congreso de los Diputados sobre la acción del Gobierno antes, durante y después de la avalancha migratoria que rebasó Ceuta. Todos ellos acuden a petición propia, pero el Partido Popular lleva semanas reclamando que rindan cuentas en el Senado, donde tienen mayoría.

Son muchas las incógnitas por despejar sobre cómo 70.000 migrantes accedieron sin oposición a la ciudad autónoma. Desde el Gobierno atribuyen la tragedia a las redes mafiosas y un llamamiento masivo en redes. Pero más allá de eso, la sensación instalada en la ciudad autónoma es que Rabat podría haber mirado hacia otro lado en los peores momentos y cuestionan que el Gobierno español no contase con información de inteligencia suficiente como para haber podido bloquear a tiempo la entrada masiva.

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Todo eso ya es pasado y la misión inmediata es retornar a la normalidad. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dio este lunes un ultimátum de 30 días al Gobierno de Pedro Sánchez para que la Ciudad Autónoma “vuelva a la normalidad” porque considera que tiene “medios y capacidades suficientes” para ello, pero desde el Gobierno todavía no han señalado una fecha en el calendario. Más allá de todo esto, los ministros deberán contestar a la duda que atormenta a los ceutíes. ¿Volverá a pasar? Y si pasa, ¿estará españa preparada? ¿Sigue siendo Marruecos un socio fiable?

Mustafa, un residente local, relata cómo el gobierno demolió la casa de sus padres —con su consentimiento— para evitar que migrantes subsaharianos que residen en zonas montañosas cercanas la utilizaran como refugio. (REUTERS/Pedro Nunes)

Robles, la primera en desfilar

A estas preguntas se enfrentará la titular de Defensa, Margarita Robles, quien será la primera en pasar por la Cámara Baja. En un primer lugar, la ministra iba a responder a las preguntas en la Cámara Alta, pero posteriormente rechazó la petición alegando que necesitaba más tiempo.

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Robles viajó a la ciudad autónoma el pasado 12 de agosto (dos semanas después de la avalancha migratoria), donde tuvo que enfrentarse a un pequeño grupo que le recibió al grito de “traidora” y que le recriminó haber abandonado a Ceuta. La ministra solo ofreció una rueda de prensa en aquella visita, donde trató de despejar cualquier atisbo de dudas sobre los planes del Gobierno respecto a la soberanía de los dos enclaves: claro que Ceuta y Melilla “son españolísimas”, expresó. De hecho, la titular de Defensa ha sido la única ministra en demostrar firmeza contra Rabat, una singularidad que ha sido afeada por la oposición.

Una vecina de Ceuta abordó este miércoles a la ministra de Defensa y, entre lágrimas y sollozos, le pidió que "no abandone" a la ciudad autónoma.

Una de las preguntas que tendrá que responder tendrá que ver con la defendibilidad de Ceuta y Melilla ante eventuales operaciones híbridas como la vivida el pasado 30 de junio. ¿Necesita España un refuerzo en los enclaves? Actualmente, se encuentran desplegados 9.000 efectivos, entre militares, policías nacionales y guardias civiles. Antes de la crisis migratoria, se concentraban algo más de 3.000 militares, entre regulares, legionarios, cuerpo de ingenieros, regimientos de caballería y artillería.

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Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. (Gabriela Sardá Núñez/Europa Press)

En cuanto a la situación de los efectivos movilizados, las asociaciones de militares han elevado más de una decena de quejas en las que ponen de manifiesto la precariedad de las condiciones de trabajo del personal, señalando que los militares duplican y triplican sus turnos por apenas 17 euros cada tres horas. El sindicato UMT denunció además que los regulares viven hacinados en las antiguas instalaciones de la Batería K-8; condiciones que, según exponen, habrían provocado un brote de sarna en el personal.

Mónica García se enfrenta a un PP que pedirá (de nuevo) su dimisión

La ministra de Sanidad, Mónica García, comparecerá un día después, el 27 de agosto. La líder de Más Madrid está siendo una de las principales señaladas por el partido de Alberto Núñez Feijóo, que salió en tromba a pedir su dimisión por la falta de respuesta de su ministerio ante el “colapso sanitario”.

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El PP reprochó a la ministra que apareciese en Ceuta “17 días después” de la avalancha migratoria y criticó que Sanidad apenas ha reforzado las plantillas pese a las advertencias de los médicos que trabajan “desde el primer día” sobre el terreno: “dos médicos y dos enfermeros”, cifró entonces Elías Bendodo, el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP.

La ministra de Sanidad, Mónica García, es recibida por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. (Gabriela Sardá Núñez/Europa Press)

La titular de Sanidad ha negado la mayor, insistiendo en que los hospitales, tanto urgencias como atención primaria, funcionan dentro de los niveles de “normalidad”. García añadió además que el ministerio ha agilizado la contratación de hasta 60 nuevos sanitarios y ha aportado músculo, dentro de sus competencias, en las plantillas de urgencias, en torno a un 17% más. Los sindicatos de médicos han cuestionado estas cifras, alegando que el Hospital Universitario de Ceuta se encuentra al 125% respecto a la capacidad estival habitual y que solo el 25% lo ocupan migrantes.

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La comparecencia de García coincidirá con la del ministro de Justicia, Félix Bolaños. El Partido Popular ya tiene preparada una batería de preguntas que tendrán que ver con “todas las gestiones y contactos” que el titular de Justicia ha mantenido con su homólogo marroquí “tras la “invasión”. Y en este sentido, el Congreso le preguntará si ha solicitado asistencia judicial a Marruecos para identificar a los muertos, si existe una relación de desaparecidos y quién coordina jurídicamente la entrega o repatriación de los cuerpos.

El titular de Justicia deberá responder también a la petición del Consejo General del Poder Judicial, que este martes emitió un comunicado en el que pidieron refuerzos para el servicio de guardia y la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer” tras conocerse que se han producido varias agresiones sexuales tras la entrada masiva (las cifras oscilan, ya que la ministra de Sanidad dijo que tenían constancia de 5 y el sindicato policial SUP habla de unas 15).

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Migrantes intentan cruzar de Marruecos al enclave español de Ceuta, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Antonio Sempere)

¿Cuántos migrantes permanecen en Ceuta?

La ministra de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, todavía no ha querido concretar una fecha para dar una solución administrativa a los migrantes que permanecen en Ceuta, cuyos expedientes están pendientes de resolución. En parte, porque todavía no ha ofrecido la cifra total de migrantes que permanecen en el enclave. La ministra ha insistido en que España es un “Estado de Derecho” y “garantista” tanto con las personas que llegan como con los funcionarios y, por ello, “hay unos expedientes y tramitaciones” que cumplir.

La portavoz del Gobierno deberá dar explicaciones sobre la situación de colapso en los centros de estancia temporal de inmigrantes (en sus siglas CETI), que desde el 30 de julio permanece colapsado. En los peores momentos de la tragedia, el centro tuvo que lidiar con más de mil jóvenes migrantes, principalmente subsaharianos, concentrándose en los alrededores del recinto desde entonces, después de que el centro alcanzara su capacidad máxima y bloqueara el paso.

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Un grupo de migrantes concentrados para solicitar asilo este domingo en la playa del Trampolín de Ceuta. (EFE / Reduan)

Su comparecencia está prevista el 28 de agosto, coincidiendo con las de dos ministros: el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Albares y Marlaska, los más condescendientes con Rabat

Albares ya ha hablado en varias ocasiones en el Congreso sobre las relaciones entre Madrid y Rabat, especialmente cuando tienen que ver con el giro diplomático que Sánchez tomó en 2022 con el Sáhara Occidental. En todas sus intervenciones, el jefe de la diplomacia española ha ido con pies de plomo.

Y pese a que la mayoría de exministros, expertos y partidos políticos reclaman una mayor firmeza contra el reino de Mohamed VI, el Gobierno de España seguirá manteniendo intacta su estrategia, como así adelantó una información de El País. Tanto Albares como Marlaska han alabado la colaboración con Rabat y todavía se resisten a pronunciarse sin eufemismos sobre los reclamos soberanistas de Rabat con Ceuta y Melilla.

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Una de las grandes preguntas que deberá contestar Marlaska es qué sabían los servicios de inteligencia sobre la entrada masiva y cómo reaccionó el ejecutivo ante ellas. Y en esta línea, Vox ya ha pedido al Gobierno que desclasifique los informes del CNI para aclarar si hubo avisos previos sobre la entrada masiva. El Gobierno se ha negado a admitir que los servicios de información de la Policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia alertaran “de la magnitud de las cifras”, pese a que fuentes de inteligencia consultadas por Cadena Ser sostienen que Interior “tenía muchas advertencias”.

Rego, sobre la situación de los menores y su reparto

La ministra de Infancia, Sira Rego, cerrará la ronda de comparecencias, con la situación de los menores migrantes como principal asunto. Interior cifra en 1.500 personas los menores que permanecen en Ceuta, mientras que Ceuta elevaba esa cifra a 500 personas. Rego también anunció que en las próximas semanas comenzarán las derivaciones a la Península, un asunto que será utilizado como munición por el PP y Vox.

El plato fuerte podría ser anunciado el 26 de agosto, el día reservado en el Congreso para que se reúna la Diputación Permanente con el fin de debatir las peticiones de comparecencia de ministros registradas por el PP, que ya están encauzadas. Allí es previsible que también se vote si se convoca una sesión plenaria extraordinaria para que sea el propio presidente quien ofrezca explicaciones.