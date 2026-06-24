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Ensalada de patata y pimiento: una receta sencilla y refrescante con la que sorprenderás a tus invitados este verano

Es saludable y más saciante que las ensaladas de lechuga clásicas

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Un cuenco cerámico azul y blanco lleno de rodajas de patata, tiras de pimiento rojo y verde, y perejil picado, con dos cucharas de madera.
Ensalada de patata y pimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ensaladas son una de las opciones más populares durante los meses de calor por su frescura, sencillez y versatilidad. Aunque las recetas con lechuga suelen ser las más habituales, existen alternativas más saciantes para acompañar tus comidas.

Una de ellas es la ensalada de patata y pimiento, una preparación fácil de elaborar que combina ingredientes básicos con un resultado sorprendente. Además de ser económica y nutritiva, puede prepararse con antelación, lo que la convierte en una opción perfecta para llevar a la playa, la piscina o disfrutar en casa.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 30 minutos.
  • Tiempo total: 40 minutos.

Ingredientes

  1. 4 patatas medianas.
  2. 1 pimiento rojo.
  3. 1 pimiento verde.
  4. 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  5. 2 cucharadas de vinagre (de vino o manzana).
  6. 1 diente de ajo (opcional).
  7. 1 puñado de perejil fresco picado.
  8. Sal al gusto.

Cómo hacer ensalada de patata y pimiento, paso a paso

  1. Lo primero es cocer las patatas con piel en abundante agua con sal durante unos 25 o 30 minutos, hasta que queden tiernas pero mantengan cierta firmeza.
  2. Una vez cocidas, hay que escurrirlas, dejar que se templen ligeramente, pelarlas y cortarlas en rodajas de aproximadamente un centímetro de grosor.
  3. Mientras tanto, se lavan los pimientos y se cortan en tiras finas. Después pueden cocinarse en el horno, a la plancha o en una sartén con unas gotas de aceite y una pizca de sal durante entre cinco y diez minutos.
  4. Para preparar el aliño, se pica el ajo muy fino y se mezcla con el aceite, el vinagre, la sal y el perejil.
  5. A continuación, se colocan las rodajas de patata en una fuente y se añaden las tiras de pimiento por encima.
  6. Después, se reparte la vinagreta de manera uniforme sobre todos los ingredientes.
  7. El siguiente paso consiste en mezclar suavemente la ensalada para evitar que las patatas se rompan.
  8. Por último, se deja reposar en la nevera durante al menos 30 minutos para que los sabores se integren. Antes de servir, puede añadirse un poco más de perejil fresco para potenciar su sabor y mejorar la presentación.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 4 platos contundentes, aunque depende del tamaño de las raciones. Si vas a invitar a más personas, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original de la receta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal
  • Hidratos de carbono: 30 g
  • Grasas: 7 g
  • Proteínas: 3 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Esta ensalada puede conservarse en la nevera durante un máximo de tres días siempre que se guarde en un recipiente hermético. No es aconsejable congelarla, ya que las patatas tienden a perder su textura original durante el proceso de descongelación, lo que afecta tanto a su consistencia como a su sabor.

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