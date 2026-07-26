Pedro Sánchez destaca una evolución “positiva” en los incendios de Ávila y Madrid con algunos focos consolidados: “Quedan horas complejas”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Europa Press)

El incendio unificado entre Ávila y Madrid originado el miércoles permanece todavía descontrolado y ha arrasado ya 2.339 hectáreas, lo que ha obligado a evacuar a más de 120.000 personas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que “quedan horas complejas”, pero ha destacado una evolución “positiva” en el control de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo, con algunos focos ya “consolidados”.

Sánchez ha vuelto a pedir a los vecinos que extremen “la prevención y precaución” y ha insistido en que se informen a través de los canales institucionales o medios de comunicación. “Estamos pendientes, gracias a los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil, de consolidar algunos espacios que parece que pueden haber ya sido consolidados y acabados esos incendios”, ha explicado el presidente, que ha avanzado después que el Consejo de Ministros aprobará el real decreto para declarar como zonas gravemente afectadas los territorios afectados.

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El número de municipios evacuados por estos incendios se eleva a 39: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, además, siete localidades están confinadas en la provincia de Ávila y en Madrid. Concretamente, el confinamiento afecta a las personas que se encuentran en San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

Los incendios arrasan más de 152.000 hectáreas, seis veces más que en 2025

En una comparecencia junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Mañueco, el presidente ha reiterado la necesidad de aprobar un “gran pacto de Estado” para hacer frente a la emergencia climática. “La magnitud del desastre que estamos viviendo es muy difícil de asumir”, ha apuntado Sánchez, tras alertar de que en “menos de 24 horas” las hectáreas calcinadas por los 32 grandes incendios en este 2026 han pasado “de 130.000 a 150.000 hectáreas”. Ese dato, subraya Sánchez, “multiplica por seis” el número de hectáreas afectadas respecto al año pasado”.

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El presidente del Gobierno subraya que la prioridad absoluta ante los incendios es "salvar vidas y garantizar la vida de la gente". Además, advierte sobre los bulos que circulan en redes sociales y pide confianza en las instituciones públicas.

Por ello, ha vuelto a reclamar una reflexión “a todos los actores políticos e institucionales, pero también civiles y sociales”, para exigir “el deber, no solamente por la seguridad, sino también moral” de un “gran pacto de Estado frente a la emergencia climática”. “Tenemos que incorporar el conocimiento de la ciencia para hacer las mejores políticas públicas en beneficio de nuestros conciudadanos”, ha reiterado.

El jefe del Ejecutivo ha destacado la colaboración entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León, “una coordinación y una cooperación muy contrastada a lo largo, por desgracia, de muchas emergencias de protección civil que venimos sufriendo desde hace ya muchos años”. Las palabras del presidente han sido refrendadas por el dirigente autonómico, quien ha asegurado previamente que la Junta de Castilla y León se va a personar como acusación ante quien ha provocado este incendio, “que se ha provocado por una imprudencia”.

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