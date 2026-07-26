España

Pedro Sánchez destaca una evolución “positiva” en los incendios de Ávila y Madrid con algunos focos consolidados: “Quedan horas complejas”

El presidente del Gobierno pide aprobar un pacto de Estado sobre la emergencia climática y avanza que el Consejo de Ministros declarará zonas gravemente afectadas los territorios afectados

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Europa Press)

El incendio unificado entre Ávila y Madrid originado el miércoles permanece todavía descontrolado y ha arrasado ya 2.339 hectáreas, lo que ha obligado a evacuar a más de 120.000 personas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que “quedan horas complejas”, pero ha destacado una evolución “positiva” en el control de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo, con algunos focos ya “consolidados”.

Sánchez ha vuelto a pedir a los vecinos que extremen “la prevención y precaución” y ha insistido en que se informen a través de los canales institucionales o medios de comunicación. “Estamos pendientes, gracias a los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil, de consolidar algunos espacios que parece que pueden haber ya sido consolidados y acabados esos incendios”, ha explicado el presidente, que ha avanzado después que el Consejo de Ministros aprobará el real decreto para declarar como zonas gravemente afectadas los territorios afectados.

PUBLICIDAD

El número de municipios evacuados por estos incendios se eleva a 39: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, además, siete localidades están confinadas en la provincia de Ávila y en Madrid. Concretamente, el confinamiento afecta a las personas que se encuentran en San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

Los incendios arrasan más de 152.000 hectáreas, seis veces más que en 2025

En una comparecencia junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Mañueco, el presidente ha reiterado la necesidad de aprobar un “gran pacto de Estado” para hacer frente a la emergencia climática. “La magnitud del desastre que estamos viviendo es muy difícil de asumir”, ha apuntado Sánchez, tras alertar de que en “menos de 24 horas” las hectáreas calcinadas por los 32 grandes incendios en este 2026 han pasado “de 130.000 a 150.000 hectáreas”. Ese dato, subraya Sánchez, “multiplica por seis” el número de hectáreas afectadas respecto al año pasado”.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno subraya que la prioridad absoluta ante los incendios es "salvar vidas y garantizar la vida de la gente". Además, advierte sobre los bulos que circulan en redes sociales y pide confianza en las instituciones públicas.

Por ello, ha vuelto a reclamar una reflexión “a todos los actores políticos e institucionales, pero también civiles y sociales”, para exigir “el deber, no solamente por la seguridad, sino también moral” de un “gran pacto de Estado frente a la emergencia climática”. “Tenemos que incorporar el conocimiento de la ciencia para hacer las mejores políticas públicas en beneficio de nuestros conciudadanos”, ha reiterado.

El jefe del Ejecutivo ha destacado la colaboración entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León, “una coordinación y una cooperación muy contrastada a lo largo, por desgracia, de muchas emergencias de protección civil que venimos sufriendo desde hace ya muchos años”. Las palabras del presidente han sido refrendadas por el dirigente autonómico, quien ha asegurado previamente que la Junta de Castilla y León se va a personar como acusación ante quien ha provocado este incendio, “que se ha provocado por una imprudencia”.

Temas Relacionados

España-NacionalPedro SánchezEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la UME asegura que el fuego de Ávila y Madrid está contenido, aunque mantiene “cabezas activas”

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la UME asegura que el fuego de Ávila y Madrid está contenido, aunque mantiene “cabezas activas”

Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

La Dirección General de Tráfico recomienda evitar los desplazamientos por la Sierra Oeste de Madrid y por las zonas afectadas de Ávila y Toledo, donde las labores de extinción mantienen cerradas decenas de vías

Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Un hombre deberá pagar 250 euros al mes a sus dos hijos tras el divorcio, aunque alega que gana muy poco: el tribunal critica que no ha acreditado “sus verdaderos ingresos”

Apeló la sentencia original porque consideró excesiva la pensión alimentaria que debía abonar a cada uno de los menores

Un hombre deberá pagar 250 euros al mes a sus dos hijos tras el divorcio, aunque alega que gana muy poco: el tribunal critica que no ha acreditado “sus verdaderos ingresos”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia: los bomberos lo califican de “errático e incontrolable”

Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia: los bomberos lo califican de “errático e incontrolable”

Copernicus, el satélite de la Unión Europea que permite seguir la evolución de los incendios en España desde el espacio

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

El avance del incendio en Madrid y Ávila fuerza la evacuación del puesto de mando de Cenicientos en plena comparecencia de Ayuso: “Una situación totalmente inédita, nunca vista”

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”