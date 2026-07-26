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La tarifa de la luz en España para este lunes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

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La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más caras y más baratas de este lunes 27 de julio.

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio del servicio de electricidad

La energía eléctrica tendrá una tarifa promedio en territorio español de 96.63 euros por megavatio hora para este lunes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El gestor europeo señaló que la tarifa máximo de la energía eléctrica alcanzará los 208.3 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más barato del servicio eléctrico en el país llegará a los 0.0 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este lunes 27 de julio, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 166.4 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 147.58 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 141.99 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 134.9 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 125.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 124.9 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 130.6 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 152.31 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 147.82 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 104.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 25.18 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.5 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.54 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 57.92 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 110.3 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 151.37 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 203.39 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 208.3 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 184.5 euros por megavatio hora.

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