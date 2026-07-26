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Máxima de Holanda divide a la opinión pública al hacer historia como la primera reina en el Orgullo LGTBIQ+: “Amar a quien quieras, ¿no es eso lo normal?”

La monarca ha inaugurado el World Pride 2026 en Ámsterdam, lo que ha levantado tanto críticas como elogios

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La reina Máxima de Holanda en el World Pride en Ámsterdam (Grosby)
La reina Máxima de Holanda en el World Pride en Ámsterdam (Grosby)

Máxima de Holanda ha inaugurado este sábado el World Pride 2026 en Ámsterdam y se ha convertido en la primera reina que participa en la apertura de un Orgullo LGTBIQ+, un gesto con fuerte carga institucional en el año en que Países Bajos conmemora 25 años de matrimonio igualitario y en una ciudad que espera hasta un millón de personas durante dos semanas de celebraciones. Su presencia histórica ha dejado tanto duras críticas como grandes elogios.

La reina ha presidido el arranque de la cita en el Vondelpark, junto a la alcaldesa de Ámsterdam Femke Halsema, y ha defendido la visibilidad, la emancipación y los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en un evento que se celebra por primera vez en la capital neerlandesa y se prolongará hasta el 8 de agosto. Durante su intervención, la soberana ha pedido: “Sosteneos los unos a los otros y apoyaos mutuamente y disfrutad”.

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También ha formulado la frase que ha concentrado la atención política y social de la jornada: “Poder ser uno mismo, amar a quien quieras, ¿no es eso lo normal?”, para responder a continuación que, por desgracia, todavía “eso no es algo que se dé por sentado”. La Casa Real neerlandesa ha difundido imágenes del acto y ha resumido la jornada con un mensaje: “Ámsterdam se tiñe con todos los colores del arcoíris”.

La reina Máxima de Holanda en el World Pride en Ámsterdam (Casa Real)
La reina Máxima de Holanda en el World Pride en Ámsterdam (Casa Real)

Críticas a Máxima de Holanda

La esposa del rey Guillermo Alejandro de Holanda ha interrumpido sus vacaciones para asistir a la cita y ha calificado su presencia en la ceremonia como “un momento histórico”. La aparición de la reina Máxima en el World Pride ha dividido a usuarios en X entre quienes interpretan el gesto como una defensa de derechos humanos y quienes lo leen desde una mirada más arcaica como una quiebra de la neutralidad exigible a una Casa Real.

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Entre los mensajes críticos figuran afirmaciones como: “Los Orange deben de aprender a no posicionarse según qué causas. Una Casa Real es neutral tanto en mayorías como en minorías y funciona bajo discreción. Pero eso Máxima... no lo ha explorado todavía”, o “Esto es violar la neutralidad política e ideológica”. También han aparecido ataques directos a la soberana, como un mensaje que la define como “qué marioneta vendida a la agenda woke”.

La reina Máxima de Holanda en el World Pride en Ámsterdam (Casa Real)
La reina Máxima de Holanda en el World Pride en Ámsterdam (Casa Real)

En el lado opuesto, otros usuarios han defendido la importancia de la presencia de la reina Máxima de Holanda y han respondido: “Esto no es ideología. Son derechos humanos. A ver si dejáis de decir tonterías ya algunos, que estáis muy pasados de moda” o “La casa real debe apoyar todas las causas que se apoyan en la defensa del ordenamiento jurídico de su país y la defensa de los derechos humanos”.

La reina Máxima entre drag queens en el World Pride

Para este evento tan importante, la reina Máxima de Holanda ha elegido un vestido midi en tonos arena, con estampado sutil, manga larga y cuello fruncido. El conjunto se completaba con un tocado de inspiración floral en la misma gama cromática, pendientes largos con pieza en forma de lágrima, varias pulseras, el pelo suelto con ondas suaves y un maquillaje natural.

La reina Máxima de Holanda en el World Pride en Ámsterdam (Casa Real)
La reina Máxima de Holanda en el World Pride en Ámsterdam (Casa Real)

En los vídeos compartidos por la institución se ve a Máxima de Holanda sosteniendo una pancarta con el lema “El amor no tiene límites”, mientras a su alrededor otros asistentes portaban carteles con mensajes como “los derechos gays, trans y queer son derechos humanos” o “juntos somos más fuertes”. La reina también ha aplaudido entre banderas arcoíris, ha seguido algunos de los espectáculos de drag queens programados y ha recorrido los puestos de ilustración y libros de temática queer instalados en el parque.

Además, ha escuchado las explicaciones de profesionales que impartían charlas durante la jornada inaugural. La organización del evento ha agradecido en redes sociales la presencia de la monarca y su “compromiso”. En ese mensaje ha subrayado que su asistencia refuerza la visibilidad, la igualdad y el valor de una sociedad en la que cada persona pueda ser tal como es.

La marcha ha partido desde la plaza Dam, donde se encuentra el Palacio Real de Ámsterdam, aunque la reina ha recibido a los asistentes en el Vondelpark, escenario del acto de apertura y punto de encuentro de una programación que da inicio a dos semanas de actividades. La presencia de la soberana no llega aislada. En 2008 asistió a una conferencia internacional sobre los derechos de las personas LGTBI, en 2013 se sumó al Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y en 2024 defendió en La Haya la creación de espacios seguros e inclusivos para jóvenes LGTBI en el foro IDAHOT+.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

El rey Guillermo Alejandro también visitó en 2016 la histórica organización COC con motivo de su 70 aniversario. Ese recorrido institucional ha tenido además un reflejo legal: en 2021 el Gobierno neerlandés confirmó que la princesa heredera Amalia podrá acceder al trono aunque se case con una persona del mismo sexo, lo que va en la línea del país que se convirtió en el primero del mundo en aceptar el matrimonio igualitario.

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