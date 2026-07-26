España

Copernicus, el satélite de la Unión Europea que permite seguir la evolución de los incendios en España desde el espacio

El impacto de las llamas ha activado mecanismos de emergencia y ha llevado al Gobierno a solicitar ayuda internacional

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Mapa satelital de terreno con vegetación que contiene grandes áreas marcadas en rojo y rosa, con puntos rojos, cuadrados y triángulos morados superpuestos
Mapa satelital muestra las zonas quemadas y los focos de fuegos activos en las provincias de Ávila y Madrid. (Copernicus UE)

Los evacuados por el avance de los incendios forestales ya se cuentan por decenas de miles. El fin de semana arrancó con 67.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares, y a las pocas horas se acercaron a las 88.000. La Comunidad de Madrid se enfrenta al que puede ser el incendio más peligroso de su historia, mientras que la provincia de Ávila se une a la capital y extiende las llamas. Los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica sitúan en 114.796 hectáreas la superficie quemada en lo que va de año, una cifra que multiplica por cinco la registrada en el mismo periodo del año anterior.

El impacto de las llamas ha activado mecanismos de emergencia y ha llevado al Gobierno a solicitar ayuda internacional. Italia y Grecia han aportado cuatro aviones Canadair, mientras que la Unión Europea, además de coordinar el envío de apoyo, permite utilizar Copernicus. La tecnología espacial ha adquirido un rol central. La información generada por este programa europeo se ha vuelto imprescindible para las autoridades y equipos de emergencia. Según comunicó la portavoz comunitaria de Protección Civil, Anna-Kaisa Itkonen, “las imágenes de los satélites de Copérnico están apoyando la respuesta sobre el terreno”.

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Mapa satelital de la Península Ibérica, las Islas Baleares, España, Portugal, Andorra y Gibraltar con áreas coloreadas
Un mapa de Copernicus la Península Ibérica ilustra el nivel de riesgo de incendios en diversas zonas de España (Copernicus UE)

La gravedad de los incendios ha llevado al Gobierno español a activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil para obtener recursos adicionales de sus socios comunitarios. Copernicus se ha convertido en una herramienta clave para la gestión de crisis ambientales, aportando independencia tecnológica europea y acceso inmediato a datos de alta calidad. En lo que va de 2026, España ha registrado 29 grandes incendios forestales, una cifra muy superior a la media de la última década.

Copernicus, el sistema de la UE de observación

Copernicus es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, gestionado por la Comisión Europea junto a la Agencia Espacial Europea (ESA) y otras agencias e instituciones asociadas. Su objetivo es ofrecer acceso completo, libre y abierto a información basada en imágenes satelitales y datos recogidos por sensores terrestres, marítimos y aéreos. Gracias a este sistema, la evolución de los incendios puede ser monitoreada prácticamente en tiempo real y en grandes extensiones, facilitando información clave para la toma de decisiones.

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El incendio en la sierra oeste madrileña y Ávila obliga a evacuar Cenicientos y a desmantelar el Puesto de Mando de Mando Avanzado, donde se encuentran reunidas las autoridades.

El programa se estructura en tres componentes: los servicios de información, el componente espacial y el acceso a datos in situ. Los servicios cubren vigilancia atmosférica, terrestre, marina, cambio climático, gestión de emergencias y seguridad. El componente espacial garantiza observaciones constantes desde el espacio, mientras que el acceso a datos in situ permite validar y complementar la información recogida por satélites. Los datos y productos generados por Copernicus están disponibles de forma gratuita para autoridades públicas, responsables políticos, empresas, centros educativos y organizaciones sin ánimo de lucro.

El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), integrado en Copernicus, realiza las estimaciones de la superficie arrasada a través de la metodología basada en imágenes satelitales. Estas cifras pueden diferir de las oficiales debido a la distinta forma de medición, pero reflejan la gravedad de la situación y la importancia de contar con herramientas tecnológicas de vigilancia y prevención.

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