Felipe VI y la reina Letizia se desplazan hasta Villamanta para apoyar a las víctimas de los incendios: “Es importante escuchar con atención a los vecinos”

Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, acompañados de la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (2i), y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez (i), durante la visita a los evacuados por el incendio de la sierra oeste, en el polideportivo La Chopera, a 26 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). (A. Pérez Meca / Europa Press).

Los devastadores incendios que afectan desde hace días a diferentes puntos de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila han alterado incluso la agenda de los reyes. Felipe VI y la reina Letizia se han desplazaqdo este domingo hasta Villamanta para conocer de primera mano la situación que atraviesan los vecinos evacuados y mostrar su respaldo a quienes trabajan sin descanso para frenar el avance de las llamas.

La visita de los monarcas ha comenzado en el polideportivo La Chopera, convertido desde el inicio de la emergencia en uno de los principales centros de acogida para los residentes que han tenido que abandonar sus hogares en municipios como Villa del Prado, Aldea del Fresno y otras localidades del suroeste madrileño. En estas instalaciones han pasado la noche cientos de personas desplazadas mientras continúan las labores de extinción.

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A su llegada, poco después de las 12:30 horas, Felipe VI y doña Letizia han sido recibidos por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez; y el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el general Francisco Javier Ramos. En el exterior del recinto, numerosos vecinos esperaban la llegada de los reyes, que han respondido con saludos y palabras de ánimo a las muestras espontáneas de cariño recibidas entre aplausos y gritos de “¡Viva el Rey!”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece declaraciones a los medios durante la visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado para gestionar las labores de extinción del incendio forestal de Burgohondo, a 27 de julio de 2026, en Navaluenga, Ávila, Castilla y León (España). (Mateo Lanzuela - Europa Press).

Durante el recorrido por el pabellón, los monarcas haan converado con algunas de las familias afectadas para interesarse por su situación y conocer cómo están afrontando estos días de incertidumbre. También han dedicado parte de la visita a agradecer el trabajo de los voluntarios y de los equipos de emergencia que participan en el operativo desplegado desde que comenzó la crisis.

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Un discurso de apoyo

Una vez finalizada la visita, se han dirigido a los medios de comunicación para dar palabras de animo y gratitud a los voluntarios. “En primer lugar, mostrar nuestro cariño, apoyo, comprensión y solidaridad a los damnificados, todos los damnificados”, ha comenzado diciendo Felipe VI. “Lo están pasando mal. La mayoría ya llevan cuatro días fuera de casa y hay familias que han perdido seres queridos. Queremos, sobre todo, agradecer la respuesta y la solidaridad de Madrid y de muchos otros lugares. También queremos poner en valor el trabajo de los bomberos y de todos los servicios de emergencia: Protección Civil, los bomberos municipales, la Policía Nacional, la Guardia Civil... Todos los medios, hombres y mujeres que están desplegados sobre el terreno, que son miles, están realizando una labor espectacular, profesional, entregada y sacrificada, que merece todo nuestro reconocimiento y agradecimiento”, ha expresado el monarca.

Y ha destacado: “Asimismo, queremos destacar la coordinación que está llevando a cabo el Gobierno regional en todos los ámbitos, trasladando un mensaje único. Demostramos que, unidos, se puede afrontar cualquier riesgo. Ese es el mensaje que queremos transmitir: la certeza de que se están empleando todos los medios posibles, tanto humanos como materiales, para paliar esta situación y luchar contra el principal enemigo, que son las llamas. El objetivo prioritario, como ya saben, es preservar la vida humana y garantizar la seguridad de todos”.

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Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, acompañados de la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (2i), y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez (i), durante la visita a los evacuados por el incendio de la sierra oeste, en el polideportivo La Chopera, a 26 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). (A. Pérez Meca / Europa Press). (A. Pérez Meca / Europa Press).

Por último, ha agradecido la colaboración a los países vecinos: ”Quiero también decir unas palabras de gratitud hacia los países que nos han ofrecido y han puesto a nuestra disposición medios humanos y materiales para ayudar en esta emergencia, no solo en la Comunidad de Madrid. La unidad y la cooperación son muy necesarias y estamos comprobando que están funcionando".

La reina Letizia también se ha mostrado solidaria con la situación a las puertas del polideportivo: “Es importante escuchar con atención a los vecinos, cómo se sienten, cómo vivieron la salida de sus casas con la tristeza, angustia e incertidumbre que relatan". “Están muy agradecidos, y eso lo han repetido mucho, de lo bien que se les ha tratado, no solos los voluntarios, también el personal del ayuntamiento. Hemos percibido un enorme agradecimiento por la atención que están recibiendo aquí. Nos han hablado muy bien de los voluntarios, del Ayuntamiento, con Mari Anguas al frente, de Protección Civil y de todos los servicios de emergencia que están haciendo un esfuerzo extraordinario. Se sienten muy agradecidos por cómo les están cuidando, y eso es muy importante”, ha expresado la consorte.

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Varias personas desalojadas del municipio de Aldea del Fresno, en el polideportivo de Villamanta, a 23 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). (A. Pérez Meca / Europa Press).

Pendientes de la evolución de los incendios

La presencia de Felipe VI y la reina Letizia supone un nuevo gesto de apoyo institucional en una de las mayores emergencias forestales registradas este verano. La Comunidad de Madrid mantiene habilitados quince puntos de acogida para asistir a más de 2.000 personas que han tenido que abandonar sus viviendas por seguridad, mientras los servicios de emergencia continúan evaluando la evolución del incendio.

Pero la implicación del jefe del Estado no ha comenzado con esta visita. Desde que los incendios comenzaron a agravarse, Felipe VI ha seguido la evolución de la situación de forma constante, incluso desde Palma de Mallorca, donde había iniciado sus vacaciones. Allí participó por videoconferencia en una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Emergencias para conocer la evolución de los distintos focos activos.

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Además, en los últimos días el rey ha mantenido contacto telefónico con varios alcaldes de municipios afectados, con los presidentes autonómicos de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, así como con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para recibir información actualizada sobre el operativo y trasladar su apoyo a las administraciones implicadas.

Antes de desplazarse a Villamanta, Felipe VI ha hecho una parada en el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias, ubicado en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Allí participó en una reunión técnica en la que se analizaron, mediante conexiones telemáticas, los distintos incendios en los que interviene actualmente la UME en diferentes puntos del país.

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