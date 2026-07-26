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Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia: los bomberos lo califican de “errático e incontrolable”

El Ejército francés despliega más de 1.500 militares y el Airbus A400 Atlas, un avión de transporte militar adaptado con una capacidad de descarga equivalente a la de tres aviones Canadair

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Bomberos permanecen frente a las llamas en el lugar del incendio forestal que arrasa el suroeste de Francia. (REUTERS/Florion Goga)
Bomberos permanecen frente a las llamas en el lugar del incendio forestal que arrasa el suroeste de Francia. (REUTERS/Florion Goga)

Más de 220.000 personas han sido evacuadas en el suroeste de Francia por un megaincendio forestal que ha arrasado 42.000 hectáreas, lo que le convierte en uno de los más devastadores registrados en este país desde la Segunda Guerra Mundial.

Según ha informado la delegada del Gobierno francés en el departamento de Gironda, Sophie Brocas, las llamas, que siguen fuera de control, y el viento han obligado a cerrar la autopista A63, la principal conexión entre Burdeos y la frontera española. En sentido sur-norte, la clausura de esta vía se ha producido entre la salida 17 de Liposthey y la 24, situada en Cestas; mientras que en sentido norte-sur, el cierre se ordenó entre la circunvalación de Burdeos y el cruce 23, situado en Marcheprime. Asimismo, la compañía ferroviaria SNCF también ha suspendido la circulación de trenes en el sur de la ciudad.

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En una entrevista publicada por el medio francés La Tribune, el ministro del Interior francés, Laurent Nunez, ha admitido que controlar el fuego llevará tiempo y que, hasta entonces, los habitantes y turistas evacuados no podrán regresar. “Otra noche difícil en el frente de los incendios forestales”, dijo Nunez en X. “La situación sigue siendo muy desfavorable”, añadió.

En otras declaraciones a la agencia AFP, el capitán de bomberos Nicolas Braz ha descrito el incendio como “errático e incontrolable” por los remolinos que genera el calor, lo que ha complicado las tareas de contención.

Francia despliega por primera vez un avión militar para ayudar en la extinción

El ejército francés ha anunciado un dispositivo sin precedentes con el despliegue de 1.500 soldados que reforzarán a los cientos de bomberos que combaten las llamas desde hace casi una semana. Y por primera vez en su historia, el Ejército ha desplegado el Airbus A400 Atlas, un avión de transporte militar que ha sido adaptado para soltar 20.000 litros de líquido retardante en un solo vuelo.

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Un camión de bomberos trabaja en las labores de extinción del megaincendio en Gironda. (REUTERS/Abdul Saboor)
Un camión de bomberos trabaja en las labores de extinción del megaincendio en Gironda. (REUTERS/Abdul Saboor)

Según ha explicado la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, su capacidad de descarga equivale aproximadamente a la de tres aviones Canadair, lo que permitirá aumentar la capacidad de lucha contra los grandes incendios.

La referencia histórica que manejan las autoridades sitúa la magnitud del episodio muy cerca de uno de los peores precedentes del país: en 1949, otro gran incendio devoró unas 50.000 hectáreas. La cifra total de hectáreas arrasadas en el país se sitúa en casi 100.000, según avanzó el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.

Los expertos han vinculado estos incendios a una mayor inflamabilidad de bosques y vegetación por la sequía y por las olas de calor excepcionales encadenadas desde junio en Europa, un fenómeno que han atribuido al cambio climático.

España sigue ardiendo y la UE moviliza efectivos

En el caso español, el Ministerio del Interior ha anunciado nuevas evacuaciones a última hora del sábado por fuegos activos cerca de Madrid, incluida la provincia de Toledo, al suroeste de la capital. Las llamas cubren más de 200 kilómetros de perímetro, que afectan a unas 45.000 hectáreas y con unos fuegos “extremos” capaces de crear su propia meteorología. En total, cerca de 100.000 personas están afectadas, entre evacuadas y confinadas. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha resumido el escenario con una valoración breve ante los periodistas: “La situación es compleja”.

Imagen del incendio en Almorox, en Toledo. (PLAN INFOCAM/Europa Press)
Imagen del incendio en Almorox, en Toledo. (PLAN INFOCAM/Europa Press)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha informado del despliegue de cinco aviones y dos helicópteros de la flota rescEU, procedentes de países como Portugal, Suecia o Alemania. Otros cuatro aviones llegaron el sábado a España para sumarse a las tareas de extinción en Madrid, Ávila y Toledo. El sistema Copernicus también está proporcionando mapas de emergencia para apoyar las operaciones en ambos países.

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