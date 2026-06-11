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El té que favorece la salud del corazón y el intestino, según dietistas

Ciertos tipos de infusiones destacan por sus propiedades saludables y sus múltiples efectos positivos a nivel cardiovascular, cerebral y digestivo

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Este es el alimento más sano del mundo y poco consumido en España, según la ciencia

El es una de esas bebidas que destaca por sus propiedades saludables, especialmente cuando se consume sin azúcar. Cada una de sus variedades aporta unos beneficios distintos, por lo que es fundamental saber cuál es el más adecuado para unas necesidades concretas de bienestar. Y es que, de entre todas las opciones, hay una que es perfecta porque favorece la salud del corazón y el intestino, tal y como indican los dietistas.

Para quienes buscan una infusión con efectos positivos en diversas áreas del organismo, como el cerebro, el corazón y el sistema digestivo, el té negro aparece como una de las mejores opciones. Así lo señalan especialistas en nutrición en la revista Real Simple, quienes destacan que esta variedad proporciona beneficios integrales para la salud.

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Por qué el té negro es beneficioso para la salud

Tetera con taza de té negro rodeado de hierbas (Freepik)
Tetera con taza de té negro rodeado de hierbas (Freepik)

Diversos tipos de té negro, como el tradicional, Earl Grey o English Breakfast, pueden contribuir a la salud cardiovascular, cerebral y digestiva debido a la presencia de compuestos bioactivos conocidos como polifenoles. Estos componentes aportan beneficios que inciden en distintos sistemas del organismo.

La dietista Jaime Shelbert señala que el té negro contiene teaflavinas, un tipo de polifenol con propiedades antioxidantes responsables del color oscuro y el sabor característico de esta infusión. Según la experta, investigaciones recientes indican que estos polifenoles favorecen la función de los vasos sanguíneos, mejoran la circulación y promueven la salud vascular.

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Además, el té negro aporta catequinas, entre las que destaca la epigalocatequina galato (EGCG), asociada a efectos positivos sobre la presión arterial y los niveles de colesterol. Estas propiedades contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Un gran aliado para mejorar la concentración y la digestión

El té negro contiene L-teanina, un aminoácido que se asocia con efectos positivos en la función cerebral, como la mejora del estado de ánimo, el aumento del estado de alerta y un mejor descanso. Según la dietista registrada Sheri Gaw, la combinación de L-teanina y una menor cantidad de cafeína convierte al té negro en una alternativa al café que proporciona un estímulo energético más suave y sin generar sensaciones de nerviosismo.

La epigalocatequina galato (EGCG), presente en el té negro, también influye en la salud cerebral. Carrie Gabriel sostiene que el EGCG protege los tejidos del cerebro frente al daño oxidativo, lo que contribuye a reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Las investigaciones sugieren que este compuesto puede mejorar la función cognitiva y la memoria.

En cuanto a la salud intestinal, datos recientes señalan que los polifenoles del té negro interactúan con el microbioma, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas relacionadas con la salud digestiva y general. Consumir varias tazas al día potencia estos efectos, ya que los polifenoles promueven la proliferación de bacterias que generan ácidos grasos de cadena corta, sustancias que ayudan a reducir la inflamación y a fortalecer la barrera intestinal. Un estudio de 2023 identificó que el consumo de tres tazas diarias de té negro contribuyó al aumento de bacterias intestinales beneficiosas, según indica Gaw.

Otro tipo de infusión con efectos positivos en el organismo

Taza transparente de té verde caliente con hojas de hierbabuena y rodajas de naranja flotando. Se observa vapor y luz natural incidiendo sobre la mesa.
Una taza de té verde con hojas frescas de hierbabuena y rodajas de naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té verde comparte con el té negro múltiples beneficios para la salud cerebral, cardíaca e intestinal, ya que ambos provienen de la planta Camellia sinensis. El té verde contiene catequinas, especialmente EGCG, junto con L-teanina y cafeína de origen natural. Estos polifenoles actúan como antioxidantes que protegen las células del estrés oxidativo, apoyan la salud del corazón y del cerebro, y contribuyen a un microbioma intestinal equilibrado al estimular bacterias beneficiosas y reducir la inflamación.

Dentro de las variedades de té verde, el matcha destaca por su concentración de nutrientes, ya que permite consumir la hoja entera y suma alrededor de un gramo de fibra por cada dos cucharaditas. Esta fibra beneficia la digestión y ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, colesterol y presión arterial. Estudios recientes muestran que el consumo regular de matcha puede impactar positivamente la microbiota intestinal en pocas semanas.

Para aprovechar al máximo los efectos del té verde o negro, se recomienda consumirlos sin azúcar añadido, ya que el azúcar puede favorecer procesos inflamatorios y reducir los efectos positivos de estas bebidas. Además, tanto el té verde como el negro pueden contribuir al consumo diario de líquidos, especialmente en sus versiones sin cafeína, aunque es importante considerar la sensibilidad a los estimulantes para evitar interferencias en el descanso nocturno.

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