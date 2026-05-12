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Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que lo sucedido en México responde a amenazas y coacción por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum y a que Pedro Sánchez “echó fuego” desde España

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Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México (Europa Press)
Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México (Europa Press)

En sus primeras declaraciones públicas desde que anunció el final prematuro de su viaje a México, Isabel Díaz Ayuso ha acusado tanto a Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana, como a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, de ponerla “en peligro” a ella y a su equipo durante su estancia en México, un país que ha calificado de “profundamente violento y peligroso”, “sumido en el narcotráfico” - “muchos estados están controlados directamente por ellos, por el narco”, ha dicho - y “sumido en la violencia”.

En entrevista para la Cadena Cope, Díaz Ayuso ha dicho: “En una situación de peligro extremo, (el Gobierno) nos abandonó y nadie se ha puesto en contacto con nosotros. (...) ¿Tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que haya una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro Gobierno?”. Los ú

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La visita de Ayuso a México respondía a una invitación de los organizadores de los Premios Platino, gestionados por EGEDA, la entidad presidida por Enrique Cerezo, quien recibió días antes la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. Sobre la financiación del viaje, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, aseguró en la Cadena SER que “obviamente, cualquier viaje internacional que realiza cualquier miembro de cualquier gobierno se paga con cargo a los presupuestos correspondientes”, aunque previamente la Comunidad de Madrid sostenía que la invitación incluía la estancia de la delegación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado este sábado que "nunca hubo" una crisis diplomática con España tras la petición de disculpas por la Conquista y dice que lo importante es reconocer "la fuerza de los pueblos originarios" para México. (Fuente: La Moncloa)

Dice que Sánchez “echó fuego” desde España

Díaz Ayuso ha insistido en que ha existido una “operación de boicot” por parte de Sheinbaum y ha añadido que el Gobierno de Sánchez “echó fuego” desde España y que esto tuvo que ver con su decisión de cancelar la última parte de la visita, que incluía una escala en Monterrey. Para la presidenta madrileña, el Ejecutivo español dejó a “un representante del Estado” como ella “a su suerte en un país sumido en el narcotráfico”. A este respecto, ha afirmado: “Nos podría haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio”, y ha señalado que desde la llegada de Morena, el partido de Sheinbaum, “ha habido centenares de políticos asesinados”. Asegura, sin proporcionar pruebas, que Sheinbaum llegó a pedir “una lista de nombres y apellidos” de las personas con las que se reunía “para ir contra ellos”.

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En el comunicado difundido el pasado viernes, Ayuso acusó a Sheinbaum de haber amenazado con cerrar el recinto donde se celebraba la gala de los Premios Platino si ella acudía. Tanto el Gobierno mexicano como la empresa hotelera Xcaret, propietaria del complejo y patrocinadora de los premios, han negado esta versión.

El grupo Xcaret, por su parte, explicó que la retirada de la invitación a la presidenta madrileña respondía a “desafortunadas declaraciones realizadas en los últimos meses”. En un comunicado, la empresa indicó: “En días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica”, y negó “categóricamente” haber recibido “amenazas o instrucción” de la presidenta mexicana. La Comunidad de Madrid había desembolsado más de 450.000 euros para financiar este certamen de cine.

Díaz Ayuso ha asegurado que tiene “pruebas” de las amenazas que atribuye a Sheinbaum, y ha insistido en su versión de que “este recinto, que ya ha tenido amenazas y muchos problemas anteriormente por el Gobierno, tuvo que prohibir la entrada y decir que había sido por mis declaraciones”. “No sé qué declaraciones”, ha dicho sobre su intervención en un acto donde reivindicó el mestizaje y figuras históricas como Isabel la Católica o Hernán Cortés, a quien, defiende, “apenas” mencionó. “Jamás insulté a nadie, jamás ofendí a nadie, más bien todo lo contrario”, ha dicho.

La diputada hidrocálida Anayeli Muñoz publicó hace unos días un vídeo en el que se dirige a Ayuso en el aeropuerto de Aguascalientes tras aterrizar el vuelo que compartían. Muñoz explica a la presidenta de la Comunidad de Madrid que “es importante reconocer los abusos (de la Conquista)” y que “México se escribe con X, que hemos visto que lo escribe con J”. El vídeo recopila declaraciones de Ayuso en las que señala que los abusos en América “eran cometidos por aztecas y mayas” y argumenta a favor de la Conquista asegurando que “había que civilizar” lo que llama “nuevo mundo”.

Díaz Ayuso también ha relacionado a Sheinbaum con la cancelación de un evento previsto en la Catedral Metropolitana. La Arquidiócesis Primada, sin embargo, informó de que la producción liderada por Nacho Cano no consiguió los permisos necesarios para grabar en el recinto.

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