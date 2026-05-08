España

Ayuso cancela su viaje por México y regresa a Madrid por la “amenaza de boicot” de Sheinbaum en los Premios Platino

La presidenta mexicana amenazó a los organizadores de los premios con cerrar el complejo donde se celebran si finalmente acudía la presidenta madrileña

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que cancelará el resto de su viaje por territorio mexicano y regresará a España tras las últimas polémicas surgidas durante su estancia en el país latinoamericano que han generado un “clima de boicot”.

En concreto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, amenazó este viernes a los organizadores de los los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebrará el evento si finalmente la presidenta madrileña acudía al recinto o al propio evento en sí.

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Mediante un comunicado, Ayuso ha señalado que la presidenta latinoamericana “boicotea” la gala de los premios por la posible presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “En un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto al evento como al recinto, en cualquier momento”, señala en el comunicado.

Según señala el comunicado, “la ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles” ya que, según destacan, la presidenta de México “ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos”.

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La gala, que alterna anualmente su celebración entre Madrid y Cancún, no contará con la presencia de la presidenta madrileña para “no perjudicar a los empresarios mexicanos, ni a los participantes de la celebración”. Además, Ayuso señala en el comunicado que es falso que su agenda estuviera vacía, ya que durante el fin de semana estaba prevista su asistencia a la gala de los premios, además de contar con reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano, que son quienes “han invitado a la presidenta a esta parte del viaje”.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, reivindica la historia y el carácter de la región en su discurso con motivo de la festividad del 2 de Mayo.

“La presidenta de México ha expulsado a Ayuso”

La presidenta madrileña señala también que “todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano” la ha obligado a suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey, antes de volver a Madrid. Además, han detallado que el gobierno mexicano ha “exigido” cada nombre y apellido de todos los que se han reunido con la presidenta madrileña.

“Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy”, continúa el comunicado.

Por último, el comunicado señala que es la presidenta mexicana la que “ha expulsado” a Isabel Díaz Ayuso y “amenazado” a los organizadores de un evento de cine internacional, algo que tachan de “un gesto sin precedentes” contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y expresión.

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