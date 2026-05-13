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Nunca mezcles bicarbonato y vinagre para limpiar: “Separados funcionan increíble, juntos solo hacen volcanes”

La reacción química entre ambos ingredientes puede neutralizar parte de su poder de limpieza

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Vinagre vertido de una botella sobre bicarbonato de sodio en un bol de vidrio, creando espuma. Guantes de limpieza amarillos están a un lado sobre una mesa.
La reacción química entre el bicarbonato y el vinagre puede neutralizar parte de su poder de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de bicarbonato y vinagre se ha convertido en uno de los trucos de limpieza más populares de internet. Miles de vídeos muestran la clásica espuma burbujeante como símbolo de una limpieza profunda y casi milagrosa. Sin embargo, cada vez más expertos en limpieza doméstica están desmontando este mito. Una de ellas es Cris, la creadora de contenido detrás de @brillaycocinaconcris, que ha asegurado que combinar ambos productos “no limpia mejor” y que, en realidad, puede hacer que pierdan eficacia.

“No mezcles bicarbonato con vinagre porque se anulan entre sí”, explica en uno de sus últimos vídeos. La experta señala que mucha gente lleva años utilizando esta combinación pensando que potencia la limpieza, cuando químicamente ocurre justo lo contrario. “El bicarbonato es una base y el vinagre es un ácido. Cuando los mezclas, la reacción dura segundos y el poder de limpieza desaparece”, añade.

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La explicación tiene una base científica sencilla. El bicarbonato de sodio, cuya fórmula es NaHCO3, es una sustancia alcalina con un pH de entre 8 y 8,5, según recoge la guía sobre limpieza natural publicada por Eco Vida Solar. El vinagre, por su parte, contiene ácido acético. Cuando ambos productos entran en contacto, reaccionan liberando dióxido de carbono, lo que genera la espuma característica que muchos asocian con una limpieza más potente.

Sin embargo, esa efervescencia no significa necesariamente mayor eficacia. “Parece un experimento de colegio, pero no es el mejor limpiador”, resume Cris en su vídeo. Al neutralizarse químicamente, tanto el ácido como la base pierden parte de sus propiedades originales.

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Un envase de bicarbonato de sodio y una botella de vinagre blanco, junto a una esponja y guantes amarillos sobre una encimera de granito.
Mezclar bicarbonato y vinagre hace que sus propiedades se neutralicen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco está en el orden

Aunque numerosos expertos coinciden en que mezclar bicarbonato y vinagre directamente reduce su efectividad, también aclaran que ambos productos siguen siendo útiles si se emplean correctamente y en distintas fases del proceso de limpieza.

“Si los juntas sin más, pierden fuerza, pero si usas uno primero y luego el otro, cumplen funciones distintas”, explica Lydia (@hechoconalmayamor) en declaraciones recogidas por la revista Cosas de Casa. La especialista sostiene que el método más eficaz consiste en aplicar primero el vinagre para actuar sobre la suciedad o la cal y, posteriormente, utilizar bicarbonato para facilitar el arrastre al frotar. “No es magia, es química básica bien aplicada”, afirma.

Este enfoque coincide con el consejo compartido por Cris, quien recomienda utilizar primero bicarbonato para absorber grasa y olores y aplicar después vinagre, por separado, para eliminar restos de cal y limpiar superficies. “Separados funcionan increíble, juntos solo hacen volcanes de feria”, concluye. De este modo, ambos productos resultan más eficaces cuando se adapta su uso al tipo de suciedad que se quiere eliminar.

Productos naturales cada vez más populares

El interés por alternativas de limpieza ecológicas y menos agresivas ha crecido de forma notable en los últimos años. Tanto el bicarbonato como el vinagre se han convertido en dos de los ingredientes estrella dentro de la limpieza natural por su bajo coste, su versatilidad y su menor impacto ambiental frente a muchos productos químicos tradicionales.

Una persona con guantes y arrodillada en un piso de baldosas cepilla una mancha con una mezcla espumosa. Cerca hay una caja de bicarbonato y una botella de vinagre.
El vinagre y el bicarbonato se han convertido en alternativas de limpieza ecológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato destaca por ser biodegradable, económico y no tóxico, según recoge la web especializada Eco Vida Solar. Además de utilizarse para limpiar hornos, baños, frigoríficos o alfombras, también sirve como neutralizador de olores y quitamanchas natural. Este compuesto ya se utilizaba en el Antiguo Egipto para tareas de higiene y desinfección.

Por su parte, el vinagre de limpieza posee una concentración de acidez superior a la del vinagre alimentario convencional, según explica Clim Profesional, lo que le permite actuar como desengrasante y eliminador de cal en cocinas, baños, cristales o electrodomésticos. No obstante, los especialistas advierten de que algunos productos nunca deben mezclarse; por ejemplo, combinar vinagre con lejía o amoniaco puede generar vapores tóxicos peligrosos para la salud.

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