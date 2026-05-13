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El rey Juan Carlos reaparece en Galicia por sorpresa para participar en las regatas de Sanxenxo: su nueva visita a España un mes después de la última

El rey emérito ha aterrizado en Vigo este miércoles 13 de mayo tras su paso por Cascais durante las últimas semanas

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El rey Juan Carlos reaparece en Galicia por sorpresa para participar en las regatas de Sanxenxo
El rey Juan Carlos reaparece en Galicia por sorpresa para participar en las regatas de Sanxenxo

El rey Juan Carlos I ha regresado este miércoles a Galicia para asistir a las regatas de la Liga de 6M que tendrán lugar este fin de semana en la ría de Pontevedra. El monarca emérito ha aterrizado en el aeropuerto de Vigo poco después de las 13:20 horas, procedente de Cascais (Portugal), en un avión privado y apenas un mes después de su última estancia en territorio gallego.

El regreso del padre de Felipe VI a Sanxenxo, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a su entorno, responde a su interés en participar activamente en el VIII Circuito Liga Española de embarcaciones 6M, evento que se disputa entre viernes y domingo en el Club Náutico de Sanxenxo. La inscripción oficial del rey Juan Carlos y del equipo que integrará la tripulación del Bribón, embarcación que lidera el exjefe del Estado, aparece publicada en la web de la Federación Gallega de Vela.

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Tras aterrizar en el aeropuerto de Peinador, el rey emérito ha sido recibido en la pista por Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y anfitrión habitual durante sus estancias en Galicia. Apenas diez minutos después de llegar, don Juan Carlos se ha trasladado en el coche de Campos hasta la localidad pontevedresa y, ocupando el asiento del copiloto, ha saludado a los periodistas presentes.

El rey Juan Carlos, su intensa última jornada en Sanxenxo con la infanta Elena antes de poner rumbo a Cascais (Europa Press)
El rey Juan Carlos, su intensa última jornada en Sanxenxo con la infanta Elena antes de poner rumbo a Cascais (Europa Press)

El rey Juan Carlos regresa a España de visita

Las regatas previstas este fin de semana forman parte de la preparación del rey Juan Carlos para el campeonato europeo de la clase 6M, que comenzará el próximo 13 de julio y se prolongará hasta el día 24 en la Sociedad Náutica de Ginebra. Por ese motivo, el monarca no quiere perderse ninguna de las pruebas previas, acudiendo de nuevo en un intervalo de solo un mes respecto a su última visita, cuando su embarcación Bribón resultó ganadora en el Trofeo Xacobeo.

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Durante aquella visita, la infanta Elena acompañó a su padre en la ría de Pontevedra, navegando junto a él como parte del círculo familiar que suele reunirse en torno al rey emérito durante las competiciones náuticas en Galicia. Otros miembros de la familia, como la infanta Margarita o María Zurita, también han acudido a Sanxenxo en anteriores ocasiones para compartir tiempo con don Juan Carlos. Su última estancia incluyó diversas actividades gastronómicas en compañía de sus allegados.

El rey emérito acostumbra a visitar en cada regreso a Galicia el restaurante D’ Berto, en O Grove, considerado por él como su marisquería favorita y parada habitual. Aunque no hay confirmación oficial sobre sus planes para esta ocasión, podría repetir esta tradición consolidada en sus visitas a Pontevedra.

El rey emérito vuelve a Sanxenxo

A pesar de estar inscrito formalmente en la tripulación del Bribón junto con su equipo habitual, la participación directa del rey Juan Carlos en la competición de este fin de semana permanece en el aire. En la anterior edición, el monarca emérito optó por seguir el desarrollo de la regata desde una embarcación auxiliar, acompañado por la infanta Elena, en vez de tomar parte activa a bordo del velero principal.

Esta circunstancia ha generado incertidumbre sobre si en la actual convocatoria de la Liga de 6M don Juan Carlos volverá a competir sobre el Bribón o preferirá limitarse a presenciarlo desde fuera del circuito. El viaje exprés del rey emérito desde Portugal coincide precisamente con el campeonato europeo de la clase 6M. La presencia del monarca en Sanxenxo ha quedado así determinada por su compromiso con el deporte de la vela y la continuidad de sus vínculos personales en el entorno gallego, elementos que han caracterizado todas sus visitas recientes.

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