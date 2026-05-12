México

Sheinbaum se molesta por cuestionamientos sobre si ‘boicoteó’ la visita de Isabel Díaz Ayuso a México: “Yo dije lo que opinaba”

La funcionaria madrileña acusó a la presidenta de boicotear su gira tras sus comentarios negativos sobre su visita

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Representación visual de Claudia Sheinbaum a la izquierda y Isabel Díaz Ayuso a la derecha, separadas por un rayo y ambas señalando con el dedo.
La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizan un intenso enfrentamiento político simbólico, representadas en un acalorado debate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la polémica visita a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió ante los cuestionamientos de que su gobierno boicoteó la agenda de la funcionaria española.

“Yo solo dije lo que opinaba. ¿Cómo no voy a opinar como presidenta de la República de una persona que viene a México a hacerle un homenaje a Hernán Cortés?“, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

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Sus declaraciones surgen luego de que Isabel Díaz Ayuso acusara de boicotear sus eventos y de fomentar una percepción negativa sobre México durante su visita al país. Sheinbaum descartó haber promovido algún boicot y defendió su derecho a expresar su opinión sobre los motivos y actividades de la funcionaria española.

“¿Pues cómo no voy a opinar? Ni modo que uno se quede callado. Se abre el debate”, declaró molesta la jefa del Ejecutivo ante los comentarios de la presidenta madrileña. Subrayó que, aunque formalmente no debe un extranjero venir a hacer política a México, su gobierno nunca limitó la libertad de expresión de Díaz Ayuso, quien pudo reunirse con gobernadores, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y otros actores políticos —de derecha— durante su estancia.

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Sheinbaum critica señalamientos de Ayuso “si vino a vacacionar”

La mandataria resaltó que Isabel Díaz Ayuso tuvo total libertad de viajar por todo el país, y cuestionó sus señalamientos sobre que tuvo que cancelar su gira por ella.

“Se pasó tres días de vacaciones, dicen, ¿no? Bueno, yo no estoy segura, lo vi en las redes. No me consta, pero dicen que se pasó tres días de vacaciones en el sureste. Pues no creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá“, señaló con cierta ironía la presidenta.

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Viaje de Ayuso a México para homenajear a Hernán Cortés

El viaje de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a México, generó una fuerte controversia política y social, a causa especialmente por rendir homenaje a Hernán Cortés, figura central en la conquista española, la cual la funcionaria madrileña considera un evento por el que hay que agradecer y no pedir disculpas —minimizando las violaciones y violencias perpetradas contra las comunidades indígenas que habitaban las regiones del continente americano al que llegó Cortés.

Sobre ello, Claudia Sheinbaum consideró inevitable la controversia generada por el homenaje a Cortés y sugirió que el resultado adverso de la visita de Díaz Ayuso se debió precisamente a la naturaleza del acto.

“Lo que pasa es que no le fue muy bien, porque por las razones a las que venía, que era el homenaje a Hernán Cortés, entonces, pues es muy difícil que cualquier persona que venga a hacerle un homenaje a Hernán Cortés en México, pues le vaya muy bien, la verdad. Pues ¿qué esperaba?”, cuestionó la presidenta.

Finalmente, la mandataria subrayó la hospitalidad de México hacia los visitantes españoles y la importancia del turismo procedente de España. “Aquí recibimos a muchísimo turismo español, muchísimo. Españoles que vienen a México de todas las regiones de España a pasar sus vacaciones en nuestro país y la pasan muy bien”, concluyó.

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