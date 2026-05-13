España eleva su relación con Arabia Saudí y anuncia la creación de un consejo para multiplicar contactos económicos y militares

Imagen de archivo del último encuentro entre José Manuel Albares y Faisal Bin Farhan. (Ministerio de Asuntos Exteriores)

El Gobierno de España ha anunciado un acuerdo con Arabia Saudí para elevar sus relaciones diplomáticas a “socio estratégico”. Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras un encuentro mantenido con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al Saud.

En una rueda de prensa sin preguntas en la sede del Ministerio, el jefe de la diplomacia española ha asegurado que las relaciones entre ambos países viven su mejor momento. El acuerdo suscrito establece la creación de un consejo que, en la práctica, servirá para incrementar las reuniones para tratar asuntos económicos, comerciales, culturales y de defensa.

PUBLICIDAD

La reunión se produce en un momento de gran tensión en Oriente Medio. Arabia Saudí ha sido objetivo de los ataques de Irán como parte de la represalia del régimen de los ayatolás contra los activos de EEUU en Oriente Medio. En este sentido, Albares ha querido mostrar su solidaridad con el país del Golfo.

A pesar de ser objeto de ataques, Arabia Saudí ha tratado de mantener una posición prudente en el conflicto. Como ya hizo a España el pasado mes de marzo, negó el acceso a sus bases a los aviones cisterna de EEUU para evitar una escalada en el conflicto.

PUBLICIDAD

Noticia en ampliación