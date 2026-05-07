Diputada española llama “fanática” a Ayuso por reivindicar a Cortés y elogia a Sheinbaum: “Quisiera tener un cuarto de su currículum”

El discurso de la representante Manuela Bergerot en la Asamblea incluyó reproches hacia la presidenta madrileña por las actividades realizadas durante su visita a México y obtuvo reacciones favorables entre los presentes. (Infobae-Itzallana)

La polémica por la gira de Isabel Díaz Ayuso en México cruzó el Atlántico y llegó directo al pleno de la Asamblea de Madrid. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, lanzó una de las críticas más contundentes que ha recibido la presidenta madrileña desde que inició su viaje de 10 días, y de paso le dedicó un elogio a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum que arrancó aplausos en el recinto.

“Hay que ser fanática para reivindicar a un conquistador medieval en pleno siglo XXI”

Bergerot no fue con rodeos. Desde la tribuna de la Asamblea, calificó de “fanática” la decisión de Ayuso de encabezar actos en honor al conquistador Hernán Cortés durante su estancia en México, y dejó en claro su postura sobre lo que debería ser la relación entre ambos países.

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“Nuestra historia común con México merece una relación de respeto mutuo, no una performance colonial. México es un país soberano que merece respeto”, señaló la diputada, antes de lanzar la frase que más resonó en el hemiciclo: “Más quisiera la vividora de Isabel Díaz Ayuso tener un cuarto del currículum de Claudia Sheinbaum.”

Los aplausos del pleno no se hicieron esperar.

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17/10/2024 La portavoz de MásMadrid en la asamblea, Manuela María Bergerot Uncal y la Coportavoz de Verdes Equo Madrid, María Pastor Valdés, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de octubre de 2024, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid acoge este jueves el primer Pleno sin la que fuera la portavoz de Vox desde 2019, que dejaba el acta la semana pasada tras ser relegada por la dirección nacional como presidenta del partido en Madrid. Incendios, Inteligencia Artificial y políticas LGTBI figurar en el orden del día, donde el 'caso Koldo' y el fiscal general del Estado se abren hueco. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

México, tierra que acogió al exilio republicano

Bergerot también reivindicó el vínculo histórico entre España y México desde un ángulo radicalmente distinto al que ha defendido Ayuso. Recordó que México fue el país que abrió sus puertas al exilio republicano español cuando el resto del mundo les cerraba la suya, tras la victoria del franquismo en la Guerra Civil.

“México es la tierra de la libertad que acogió a los españoles que lo perdieron todo con el fascismo”, afirmó, y planteó que si a Ayuso realmente le importan los vínculos con México, lo que debería hacer es “rendir homenaje al exilio republicano”, no a Hernán Cortés.

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“Hipócritas que se llenan la boca con hispanidad y niegan derechos a los latinos en Madrid”

La portavoz de Más Madrid fue más allá y conectó el discurso de la hispanidad con una contradicción que, según ella, define a la derecha madrileña: mientras Ayuso reivindica los lazos culturales con América Latina en el extranjero, en Madrid se opone a la regularización de personas migrantes latinoamericanas.

“Son unos hipócritas llenándose la boca con la palabra hispanidad y luego negándose a darle derechos a las personas latinas que ya viven en Madrid”, reprochó Bergerot ante los aplausos del pleno.

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Manuela Bergerot, diputada y portavoz de Más Madrid, pronuncia un discurso en la Asamblea de Madrid contra el viaje de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a México.

El mensaje final: “En el metro no viajan malinches”

Bergerot cerró su intervención con una frase cargada de simbolismo, dirigida directamente a Ayuso: “En el metro de Madrid viajan mujeres trabajadoras de todos los orígenes que son y quieren ser mujeres libres.”

La referencia a La Malinche —figura histórica central en el debate que desató la gira de Ayuso— sirvió como remate a un discurso que resumió, desde la izquierda española, el rechazo que ha generado la visita en ambos lados del Atlántico.

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La gira de Ayuso continúa hasta el 12 de mayo. Las voces críticas, dentro y fuera de España, también.