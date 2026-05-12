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Ayuso tacha a México de narcoestado al cerrar su gira: “Los estados son controlados directamente por el crimen organizado”

Al volver a España, Ayuso tachó a México de país “sumido por el narcotráfico” y acusó abandono del gobierno español

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La mandataria madrileña señaló falta de apoyo institucional durante su estancia en territorio mexicano, asegurando que su integridad y la de su equipo estuvo en riesgo, y que no recibió respaldo diplomático ante la situación. (Infobae-Itzallana)
La mandataria madrileña señaló falta de apoyo institucional durante su estancia en territorio mexicano, asegurando que su integridad y la de su equipo estuvo en riesgo, y que no recibió respaldo diplomático ante la situación. (Infobae-Itzallana)

La gira de Isabel Díaz Ayuso en México no terminó en silencio. Al regresar a España, la presidenta de la Comunidad de Madrid describió a México como un país “sumido por el narcotráfico”, acusó al gobierno de Pedro Sánchez de haberla abandonado durante su visita y afirmó que varios estados mexicanos son “directamente gestionados por el narco”. Las reacciones en México no tardaron.

Ayuso denuncia “peligro extremo” y acusa abandono del gobierno español

De vuelta en Madrid, Ayuso aseguró que tanto ella como su equipo vivieron una situación de riesgo durante la visita y que tomó la decisión de cortar parte de su agenda para no poner en peligro a los suyos. Acusó directamente al gobierno de Sánchez de no haberle brindado respaldo diplomático.

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“Un representante del Estado, como soy yo, fue dejado a su suerte en un país sumido por la violencia. Nadie se puso en contacto con nosotros. Nadie preguntó absolutamente nada”, declaró la presidenta madrileña.

Ayuso también afirmó que desde el gobierno español se “echó fuego” en lugar de protegerla, y que su equipo tuvo que “cortar y desaparecer” para garantizar su seguridad.

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“Muchos estados mexicanos son gestionados directamente por el narco”

Más allá de las acusaciones al gobierno español, Ayuso fue contundente al describir la situación de México: aseguró que desde la llegada de Morena al poder ha habido “centenares de políticos asesinados” y que si se suman funcionarios, la cifra asciende a “más de mil”.

Afirmó además que muchos estados del país son “directamente gestionados” por el crimen organizado, describiendo a México como un territorio “profundamente violento y peligroso” en el que el gobierno la dejó desamparada.

Sheinbaum responde: “¿Qué esperaba?”

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió en su conferencia matutina sin perder la calma. Ante la pregunta de si había “boicoteado” los eventos de Ayuso, fue directa: “Yo solo dije lo que opinaba. ¿Cómo no voy a opinar como presidenta de la República de una persona que viene a México a hacerle un homenaje a Hernán Cortés?”

La mandataria defendió la libertad con la que Ayuso se movió en el país: se reunió con gobernadores del PAN, con una alcaldesa opositora y dio conferencias sin ninguna restricción. “Lo que pasa es que no le fue muy bien, porque es muy difícil que cualquier persona que venga a hacerle un homenaje a Hernán Cortés en México le vaya bien. ¿Qué esperaba? Es de obvia resolución.”

Las reacciones: ironía e indignación

En redes sociales, legisladores mexicanos respondieron con rapidez.

Jorge Álvarez Máynez, diputado federal, fue directo: “Qué nivel de mitomanía.”

Citlalli Hernández, senadora de Morena, cuestionó la coherencia del discurso de Ayuso: “Van a otro país a hablar mal de su gobierno, a reivindicar la conquista, a despotricar contra las comunidades indígenas. Dicen llegar en nombre de la ‘libertad’, pero cuando se enfrentan a una realidad social, plural y democrática, no lo soportan. ¿Qué entenderá Ayuso como libertad?”

El Grupo Parlamentario de Morena en la CDMX apuntó contra la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien recibió a Ayuso en la alcaldía Cuauhtémoc: “Le tendiste alfombra roja, la paseaste por tu alcaldía... y ella regresó a Madrid a decir que no se sintió segura. Así trata la derecha española a sus achichincles mexicanos: los usa, los exhibe y los desecha.”

Ayuso acusa abandono del gobierno español tras su gira en México y afirma que el narco gestiona regiones; México responde.

Una gira que cerró como empezó: en polémica

La visita de 10 días de Ayuso en México dejó un saldo político agitado en ambos países: un homenaje a Cortés que generó rechazo masivo, una medalla en Aguascalientes criticada por costar 300 mil euros al erario madrileño, reuniones con la oposición que Morena calificó de injerencismo, y un cierre en el que la propia Ayuso convirtió su gira en una denuncia contra el país que visitó. La polémica, en ambos lados del Atlántico, seguirá dando de qué hablar.

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