Claudia Sheinbaum: “Cortés murió abandonado, el PAN y Ayuso lo reivindican por ignorancia”

Ilustración editorial que representa a Hernán Cortés con el logo del PAN e Isabel Díaz Ayuso, reflejando el debate sobre su figura histórica y su reivindicación política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves en conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó “ignorantes” a los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por reivindicar la figura de Hernán Cortés, militar que lideró la expedición que provocó la caída del Imperio mexica en México-Tenochtitlan entre 1519 y 1521.

“Es interesante ver a quién convoca el PRIAN, para hacer un cónclave, una reunión, a quién admiran (…) No son intelectuales mexicanos, no, traen a Ayuso, de Madrid, que es la derecha de España. Venían a reivindicar a Hernán Cortés; hablar mal de los programas de bienestar; a decir que es un país donde no hay libertades ni democracia", acusó la mandataria.

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Añadió que existe “poco conocimiento de la historia de España”, tanto de Ayuso como de la oposición, haciendo referencia a un decreto de Carlos Quinto —rey de España cuyo reinado se extendió la primera mitad del siglo XVI— donde documenta las atrocidades cometidas por Cortés contra los pueblos indígenas de México. En ese sentido, enfatizó que Cortés no era bienvenido en ambos países:

“Qué piensan ellos, que hay que adorar a Hernán Cortés, quien se caracterizó por ordenar matanzas, por ser uno de los más crueles invasores (…) En España no lo querían, y aquí tampoco, al final acabó en el abandono. Entonces imaginen la ignorancia de venir a hacer un homenaje y que los panistas reivindiquen eso”, aseguró.

La mandataria aseguró que a pesar de las diferencias ideológicas, existe la libertad de expresión en México, por lo que cualquier personaje político puede visitar el país y manifestar sus posturas.

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El acto de recibir a la funcionaria de la Comunidad de Madrid genera un debate sobre la influencia de figuras extranjeras en la política mexicana, según expresó la mandataria nacional durante su última conferencia de prensa matutina. (Infobae-Itzallana)

Homenaje a Cortés es cancelado, pero PAN sostiene reunión con Ayuso

En la conferencia de ayer miércoles 6 de mayo, Sheinbaum reveló que el homenaje a Hernán Cortés que formaba parte de la agenda de Ayuso fue cancelado porque los propios organizadores midieron el impacto político y concluyeron que era indefendible:

“Ya le midieron el asunto, dijeron no, está muy difícil, nos va a quitar como la mitad de los pocos votos que tenemos”, señaló Sheinbaum con ironía.

Maru Campos se reúne con Ayuso en medio de controversia

Esta semana, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo un encuentro con Isabel Díaz Ayuso en Aguascalientes junto a otros mandatarios estatales del PAN.

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La presencia de Ayuso en México ha estado acompañada de polémica debido a declaraciones recientes sobre modelos políticos y económicos en América Latina.

La madrileña recibió reconocimientos oficiales como la Medalla Especial al Mérito Cívico “Aguascalientes” y la distinción “Aguascalientes 450 años de Orden, Progreso y Libertad”, entregadas por autoridades locales y legislativas. Pero algunos de estos eventos estuvieron marcados por protestas de simpatizantes de Morena.

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