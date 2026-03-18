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Ayuso considera que los “abusos” en América los cometían “aztecas y mayas” y que “había que civilizar” el “Nuevo Mundo”

Ha respondido de esta manera a las declaraciones del rey Felipe VI, quien este lunes había reconocido, durante una visita al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que durante la colonización española del continente americano hubo “mucho abuso”

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Ayuso considera que los “abusos”
Ayuso considera que los “abusos” en América los cometían “aztecas y mayas” y que “había que civilizar” el “Nuevo Mundo” (A. Pérez Meca - Europa Press)

El rey Felipe VI reconocía este lunes que, durante la colonización española del continente americano, hubo “mucho abuso”. El monarca considera que muchos de los comportamientos que se dieron entonces, vistos con “nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”.

“Hay que conocer” estos comportamientos, decía el monarca, pero “en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso” para “sacar lecciones” ante las “controversias morales y éticas” que provocaban el ejercicio del poder “desde el primer día”.

Para Ayuso, “había que civilizar” el “Nuevo Mundo” porque los abusos los cometían “aztecas y mayas”

Este miércoles, Isabel Díaz Ayuso - presidenta de la Comunidad de Madrid -, ha dicho en entrevista con OkDiario que, para ella, “abusos” eran “los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas”, porque “entendían los sacrificios como parte de los rituales”. Lo valora, de este modo, en positivo: “Llegamos los de la Cruz y pusimos un nuevo orden y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que Abusos, los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales. Llegamos los de la Cruz y pusimos un nuevo orden y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir. Es de lo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre”, ha dicho.

"Obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", ha dicho el rey sobre la conquista de América, disculpándose con México.

Sobre las palabras de Felipe VI, considera que fueron dichas “en un entorno pseudoprivado” - aunque las dijese ante cámaras - y que la conversación “es mucho más amplia. También se destacan las Leyes de Indias y las obras que la Monarquía hispánica realizó a lo largo de los siglos a los dos lados del Atlántico, especialmente en la Nueva España”. Para Ayuso, el rey “siempre ha tenido las mejores palabras para México”.

“La obra hispánica es un injerto”

“No se puede mirar el pasado con las gafas del presente”, ha expresado, añadiendo que, a su parecer, “la obra y las misiones (españolas) en el continente han cambiado el mundo. No se entendería el mundo sin la obra de la Monarquía hispánica. Universidades, buenas costumbres, una forma de ver la vida, una cultura, una religión y una comunidad que hoy nos une a 600 millones de personas por todo el planeta nos hacen ser lo que somos”. Alberto Núñez Feijóo se pronunciaba ayer en la misma línea al expresar que, a su parecer, “hacer un examen de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate”.

Ayuso ha defendido, del mismo modo, que el territorio español en América “no era una colonia, no era un territorio más”, sino que “era parte de los nuestros. Y, de hecho, a lo largo de los siglos, España ha sido la nación que ha entendido el mestizaje como parte de su gran obra”. Para la presidenta madrileña, “la obra hispánica es un injerto nuestro. Por eso tenemos los mismos apellidos, hemos sido cruce de caminos. Nos hemos dado unos a otros tantas obras, artistas, cultura y avances...”.

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