México

Los crímenes de Hernán Cortés que fueron exhibidos por México tras visita de Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid canceló su visita al país tras tratar de reivindicar al conquistador

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Ilustración de Hernán Cortés melancólico en armadura, flanqueado por el logo del PAN a la izquierda e Isabel Díaz Ayuso con semblante serio a la derecha.
Hernán Cortés es una de las figuras históricas con menos apoyo en México.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum expuso ante la opinión pública una serie de atrocidades atribuidas a Hernán Cortés, en respuesta a recientes homenajes políticos al conquistador que se han realizado en México y ante la polémica visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sheinbaum rechazó los intentos de reivindicar la figura de Cortés y se apoyó en documentos históricos que acreditan crímenes cometidos por el entonces “Marqués del Valle”.

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Documento de 1548 prueba abusos y esclavización de indígenas

El monarca gobernó un imperio que abarcó Europa y América
Crédito: Wikimedia Commons

Un decreto real firmado en Valladolid en 1548 por el príncipe Felipe, a nombre del rey Carlos I de España, ordena la liberación de todos los indígenas que Cortés había esclavizado de manera ilegal.

El documento, recuperado por la presidencia, se convierte en pieza central de la crítica: “Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana”, publicó Sheinbaum en su cuenta de X.

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Juicio de Residencia documenta matanzas, esclavitud y saqueos

El monarca gobernó un imperio que abarcó Europa y América
Crédito: Wikimedia Commons

En el “Juicio de Residencia” realizado tras la muerte de Hernán Cortés, las autoridades españolas comprobaron cinco graves cargos en su contra.

Uno de los episodios señalados ocurrió en Tepeaca, donde Cortés recibió a indígenas del pueblo de Cachula que se habían rendido pacíficamente. El conquistador separó a 400 hombres, a quienes ordenó asesinar, mientras que a mujeres y niños —unos tres mil— les marcó la piel con hierro candente para reducirlos a esclavitud.

En Texcoco, Cortés esclavizó y marcó a indígenas que también se habían rendido en paz y saqueó sus tierras antes de la caída definitiva de Tenochtitlán. Además, en Cuernavaca y Oaxtepec, sometió y mandó asesinar a líderes locales que acudieron a recibirlo sin hostilidad; más de 500 personas fueron marcadas y esclavizadas.

El documento detalla que en la matanza de Cholula, los indígenas ofrecieron alimento y recibieron pacíficamente a los españoles. Cortés ordenó encerrar a más de 4 mil indígenas en un patio y luego mandó a los españoles a asesinarlos. Los sobrevivientes también fueron convertidos en esclavos.

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