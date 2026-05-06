Xevi Verdaguer, nutricionista: “Esta sencilla vinagreta para ensaladas aporta un plus de sabor, es antiinflamatoria y rica en probióticos”

Receta de aliño para ensaladas del nutricionista Xevi Verdaguer (Instagram / @xeviverdaguer)

Se acerca el verano y, conforme suben las temperaturas, se acerca también la época de disfrutar de ensaladas frescas y variadas, recetas super sencillas y rápidas de preparar que, además, nos permiten introducir de forma fácil una gran diversidad de verduras en nuestra dieta.

Las hay con base de lechuga, con legumbres, de pasta o arroz, con verduras salteadas, frutos secos, proteínas como el pollo o el pavo, quesos... Pero, más allá de los ingredientes con los que compongamos este plato, lo cierto es que no debemos olvidarnos de uno de los elementos más importantes en una ensalada: el aliño. Este no solo nos asegurará darle un plus de sabor a nuestra receta, sino que además puede jugar un papel importante a la hora de cuidar nuestra salud.

PUBLICIDAD

Xevi Verdaguer, nutricionista y fisioterapeuta, también experto en psiconeuroinmunología y autor de libros como Tu salud empieza aquí (Grijalbo), comparte a través de sus redes sociales algunos trucos y recetas para ayudarnos a cuidar nuestra salud a través de la alimentación. En una de sus publicaciones en su cuenta de Instagram (@xeviverdaguer), el nutricionista ha compartido una receta de aliño muy fácil para añadir a nuestras ensaladas, una mezcla facilísima que potenciará su sabor añadiéndole, además, nuevas y muy interesantes propiedades.

“Con esta sencilla receta vas a darles a tus ensaladas un plus de sabor y salud”, asegura el experto en su publicación. Esta vinagreta se compone de cuatro ingredientes fundamentales: el aceite de oliva virgen extra, el vinagre de manzana, la salsa de soja y el tahini, una pasta a base de semillas de sésamo. La combinación de todos estos elementos nos proporciona un riquísimo sabor, pero también propiedades que convierten a este aliño en una bomba de salud.

PUBLICIDAD

La lechuga parece obligatoria en las ensaladas, pero nada más lejos de la realidad. Aquí tienes algunos ejemplos

“Es rica en probióticos naturales gracias al vinagre de manzana, que promueve una flora intestinal saludable”, continúa explicando Verdaguer. Además, algunos ingredientes de la lista aportan propiedades antiinflamatorias, gracias a los ácidos grasos contenidos en ellos. “El AOVE y el tahini tienen propiedades antiinflamatorias, ayudando a reducir la inflamación en el cuerpo”, asegura el experto. En definitiva, una vinagreta tan rica como saludable, que podemos preparar y guardar hasta 7 días en la nevera para dar vida a cada una de nuestras ensaladas.

Receta de vinagreta con tahini y salsa de soja

Esta vinagreta es una salsa líquida y emulsionada, perfecta para aliñar ensaladas o verduras. En esta versión, el toque de tahini y salsa de soja aporta profundidad y matices tostados. Se prepara triturando todos los ingredientes hasta lograr una textura fina y homogénea.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 minutos Preparación: 5 minutos



Ingredientes

2 vasos pequeños de aceite de oliva virgen extra (AOVE)

4 cucharaditas de tahini

1/3 de vaso de vinagre de manzana

1/3 de vaso de salsa de soja sin gluten

Cómo hacer vinagreta, paso a paso

Vierte el aceite de oliva virgen extra, el tahini, el vinagre de manzana y la salsa de soja en una batidora. Tritura a velocidad media hasta que todo esté perfectamente integrado. Comprueba la textura: debe ser líquida y sin grumos. Si es necesario, añade una cucharada de agua. Prueba y ajusta de sal, aunque la salsa de soja suele aportar suficiente. Conserva en la nevera en un tarro hermético hasta su uso. Si la vinagreta se separa, agita o bate de nuevo antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 8-10 porciones (utilizando como aliño estándar).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120 kcal aprox.

Grasas: 12 g (mayoritariamente insaturadas)

Proteínas: 1 g

Hidratos de carbono: 1 g

Fibra: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera y en recipiente hermético, hasta 7 días. Remueve antes de usar si se separa.