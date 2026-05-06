Un portacontenedores francés que transitaba el estrecho de Ormuz sufre un ataque “de origen desconocido” que deja a varios tripulantes heridos

Un carguero en el estrecho de Ormuz (Amirhosein Khorgooi/AP)

El grupo naviero francés CMA CGM ha comunicado que uno de sus buques, el San Antonio, resultó atacado mientras cruzaba el Estrecho de Ormuz. El suceso, ocurrido el martes, dejó varios tripulantes heridos y causó daños en la embarcación. Según fuentes de la empresa citadas por la AFP, “los miembros de la tripulación heridos han sido evacuados y están recibiendo la atención médica necesaria”. CMA CGM ha añadido que sigue la situación de cerca y que mantiene su “compromiso total de apoyar a la tripulación”. Según los datos de navegación, el portacontenedores tiene como destino el puerto de Mundra, en India.

En un breve comunicado, la compañía ha señalado que permanece plenamente movilizada junto a los afectados, tras confirmar que el ataque provocó tanto lesiones en la tripulación como desperfectos en el buque, pero no se han reportado víctimas mortales. La agencia británica de seguridad marítima UKTMO informó que, alrededor de las 18:30 GMT del martes, un buque de carga en el Estrecho de Ormuz fue alcanzado por “un proyectil de origen desconocido”, aunque no especificó el nombre de la nave.

PUBLICIDAD

El San Antonio navega con bandera de Malta y es propiedad de la naviera francesa, que hace un mes ya informaba sobre que uno de sus buques había sido objetivo de disparos de advertencia en el estrecho. La firma francesa, tercera mayor naviera de portacontenedores del mundo, ha señalado que 14 de sus barcos quedaron varados en el Golfo al inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Uno de ellos, el CMA CGM Kribi, salió del Estrecho de Ormuz a comienzos de abril.

El presidente de Estados Unidos asegura que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz.

Suspendida la operación ‘Proyecto Libertad’ por el “considerable progreso hacia un acuerdo” con Teherán

Poco antes de este ataque “de origen desconocido”, las autoridades estadounidenses habían comunicado su decisión de suspender temporalmente la operación militar ‘Proyecto Libertad’, que habría tenido el objetivo de garantizar la seguridad del tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Así lo comunicó el presidente estadounidense, Donald Trump, tras recibir una petición formal de Pakistán y otros países, en un contexto marcado por los contactos diplomáticos con representantes iraníes. Según Trump, la medida responde al “considerable progreso hacia un acuerdo” con Teherán, aunque no se han ofrecido detalles adicionales sobre el contenido de las negociaciones.

PUBLICIDAD

En una publicación en su red social Truth Social, el mandatario precisó: “A petición de Pakistán y de otros países, debido al enorme éxito militar logrado durante la campaña contra Irán y, además, al avance significativo hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, se ha acordado mutuamente que, aunque el bloqueo continuará en pleno vigor, el Proyecto Libertad (el movimiento de barcos por el Estrecho de Ormuz) quedará suspendido durante un breve periodo de tiempo para comprobar si es posible finalizar y firmar el acuerdo”. El bloqueo naval impuesto por Estados Unidos sobre Irán permanece activo, y la suspensión de las escoltas militares en el estrecho busca comprobar si las conversaciones con Teherán pueden desembocar en un pacto definitivo.

Durante la operación, las fuerzas del Comando Central estadounidense lograron escoltar a algunos buques mercantes por el estrecho. El ejército de Irán lanzó debido a esto ataques contra buques de guerra estadounidenses para disuadirlos de navegar por el canal. Por su parte, el ejército estadounidense afirma haber hundido pequeñas embarcaciones, poniendo en riesgo el alto el fuego previsto para poner fin al conflicto. También han explicado que sus navíos se vieron obligados a realizar maniobras defensivas para salvaguardar la navegación. Este desarrollo llega poco después del anuncio de la mano de Marco Rubio, secretario de Estado de los EEUU, de que le ofensiva militar iniciada el 28 de febrero contra Irán ya ha concluido. Según Rubio, se abre una nueva etapa centrada en una operación para facilitar el paso por el estratégico estrecho de Ormuz. “La operación ‘Furia Épica’ terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa”, puntualizó Rubio durante una comparecencia en la Casa Blanca.

PUBLICIDAD