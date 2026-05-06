España

La guerra en Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía española en 2026 y empujará la inflación hasta el 3,3%

La pérdida de impulso en la demanda interna desacelerará la expansión del PIB hasta el 2,2% este año según las estimaciones de Funcas, que sitúa en 1,8% su previsión para 2027

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El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo. (REUTERS/Yves Herman)
El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo. (REUTERS/Yves Herman)

El impacto del conflicto en Oriente Medio costará dos décimas a la expansión de la economía española este año, según las previsiones del último informe de coyuntura económica publicado por Funcas. El centro de estudio ha actualizado a la baja sus expectativas de crecimiento del PIB para este año hasta el 2,2%. En paralelo, las estimaciones sobre la evolución de la inflación también han empeorado, subiendo ocho décimas hasta colocar en el 3,3% la tasa del IPC esperada para el conjunto del año.

Para 2027, el ‘think tank’ mantiene su previsión de crecimiento en el 1,8%, preservando el ciclo expansivo. Esta evolución, superior a la media europea pese a la desaceleración, estará impulsada principalmente por la demanda interna, el apoyo continuado a la inversión pública y el desvío de flujos turísticos hacia España en un contexto de escalada bélica en otros destinos populares. La inflación, motivada por el encarecimiento de la energía y las materias primas, quedará en torno al 3,5% en los meses finales de 2026, promediando una subida anual estimada del 3,3% para reducirse al 2,4% el próximo año, tres décimas por encima de lo esperado.

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Las previsiones también incluyen la creación de cerca de 650.000 empleos en el bienio, lo que permitiría reducir la tasa de paro al 9,3% en 2027. Según Funcas, el déficit público se situaría en el 2,6% del PIB este año, descendiendo al 2,4% al cierre del periodo, mientras que la deuda de las administraciones alcanzaría el 97,5% del PIB.

Si el conflicto no se modera, la inflación podría llegar al 4%

El escenario planteado se enmarca en un contexto internacional marcado por el conflicto en Oriente Medio, que ha elevado los precios del petróleo y del gas tras la escalada de tensiones en el Golfo Pérsico. Desde el estallido de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero, las interrupciones en la exportación de hidrocarburos y materias primas han generado problemas de abastecimiento y han alterado las cadenas de suministro globales. Las previsiones parten del supuesto de una estabilización gradual de la situación, aunque los riesgos asociados a la prolongación del conflicto siguen siendo elevados.

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Previsiones de Funcas sobre la evolución del PIB de España. (Fuente: Europa Press)
Previsiones de Funcas sobre la evolución del PIB de España. (Fuente: Europa Press)

En un escenario alternativo donde los precios energéticos se mantienen elevados, con el barril de petróleo en torno a 115 dólares, la inflación media alcanzaría el 4% y el crecimiento del PIB se ralentizaría hasta el 1,8%. Esta situación implicaría un menor dinamismo económico, especialmente en la segunda mitad del año, y aumentaría el riesgo de una recesión en Europa. La persistencia de las tensiones geopolíticas generaría mayor incertidumbre y podría afectar negativamente al consumo, la inversión y los flujos turísticos hacia España.

Funcas espera subidas de tipos hasta el 2,5%

Aunque el encarecimiento hidrocarburos ha impulsado fuertemente la inflación, este aumento apenas se ha hecho notar en la tasa subyacente al excluir elementos más volátiles como los precios energéticos. No obstante, podría repuntar en los próximos meses debido al traslado de mayores costes energéticos y logísticos a los precios finales de bienes y servicios. En esta misma línea, Funcas prevé dos subidas adicionales de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) como respuesta a las tensiones inflacionarias, lo que llevará la facilidad de depósitos desde el 2% actual al 2,5% en septiembre, manteniéndose en ese nivel posteriormente.

Previsiones de Funcas sobre la evolución de la inflación. (Fuente: Europa Press)
Previsiones de Funcas sobre la evolución de la inflación. (Fuente: Europa Press)

En el ámbito fiscal, las medidas extraordinarias adoptadas para mitigar el impacto del encarecimiento energético, como la reducción de gravámenes sobre carburantes y electricidad, comenzarán a revertirse a partir del otoño, conforme la situación de los precios lo permita. Sin embargo, el apoyo público a la inversión se mantendrá durante todo el periodo, gracias a la extensión de la ejecución de los fondos europeos Next Generation. La política fiscal adoptará un carácter prudente, con ajustes progresivos, para equilibrar la necesidad de respaldo a la economía con la contención del déficit y la deuda pública. Las previsiones no contemplan cambios drásticos en otros impuestos ni en el gasto corriente, que seguirán condicionados por la prórroga presupuestaria vigente.

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