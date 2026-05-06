España

Miguel Ángel Rodríguez declara en Plaza de Castilla por presunta revelación de secretos: “El PSOE quiere hacerme parecer culpable”

El principal asesor de Isabel Díaz Ayuso responde como imputado por la difusión de una imagen y la identidad de dos periodistas de ‘El País’ que investigaban una reforma en el domicilio de la presidenta

Guardar
Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por presunta revelación de secretos. (Eduardo Parra/Europa Press)

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha prestado declaración este miércoles en calidad de investigado por presunta revelación de secretos. La juez instructora también ha convocado a los dos periodistas del diario El País perjudicados y a varios testigos. La magistrada abrió la causa en marzo por orden de la Audiencia Provincial, que adimitió a trámite la querella interpuesta por los informadores y la denuncia del PSOE.

Los hechos son los siguientes: el 19 de marzo de 2024, un agente vestido de paisano pidió la identificación a dos personas en las proximidades del domicilio particular de Díaz Ayuso. Horas más tarde, Rodríguez envió a un chat de periodistas la fotografía de esas dos personas, profesionales de El País, con nombre y apellidos, indicando en un mensaje que estos estaban “acosando a los vecinos de la presidenta -Díaz Ayuso-, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”.

PUBLICIDAD

Como contexto, días previos saltaron las primeras noticias sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, en relación con la denuncia de la Fiscalía por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros. Según El País, sus trabajadores trataban de averiguar si González Amador realizó una obra ilegal en la vivienda, motivo por el que estuvieron cerca de una hora hablando con vecinos o comercios cercanos, a fin de conocer si habían sabido de alguna reforma.

Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por presunta revelación de secretos. (Eduardo Parra/Europa Press)

“¿Dónde está el secreto?”

Cuando se marchaban, un agente -que en un primer momento se sotuvo que era la escolta de la presidenta de Madrid- les pidió la identificación, que facilitaron. Acto seguido, según El País, recoge la agencia EFE, Rodríguez envió a periodistas de otros medios “una información falsa” e “insinuó falsamente una conducta delictiva” con el propósito de “intimidar a la prensa en un momento en que la presidenta regional se encuentra cuestionada por el presunto fraude fiscal que ha confesado su pareja”.

PUBLICIDAD

La declaración de Rodríguez ha coincidido con el viaje oficial de Díaz Ayuso de diez días en México. Su principal colaborador, que no ha podido acompañarla, se presentaba esta mañana a primera hora en los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha negado haber cometido delito alguno. Ante los medios que le esperaban a la puerta, el asesor ha enmarcado todo en una estrategia política del PSOE para que le vean entrar en un tribunal y “hacerle parecer culpable”.

MÁR (como se le conoce coloquialmente), ha asegurado ante la jueza que la información que difundió no procedía de fuentes policiales y que los periodistas perjudicados “firman cada día en su periódico”, por lo que “no es una revelación de secretos”, deduce. “¿Dónde está el secreto? A estos periodistas les conozco. Me las envió -las fotografías- un vecino enfadado porque habían molestado a su hija”, ha defendido. Dice también ignorar quiénes son los policías que identificaron a los informadores.

Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, declara en Plaza de Castilla por presunta revelación de secretos. (Eduardo Parra/Europa Press)

“Matonismo barato de barra de bar”

La jueza ha identificado y llamado a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestaron su servicio como escoltas de Díaz Ayuso los días 18 y 19 de marzo de 2024.

Horas antes de la cita de MÁR, el PSOE expresaba su confianza en la Justicia para acabar “con este matonismo barato de barra de bar”, que es como califican la actitud del asesor. “Es una vergüenza que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid persiga y amenace a periodistas. Debería haber sido cesado hace ya tiempo”, ha dicho el partido a la agencia EFE, recordando también que Rodríguez ya amenazó a profesionales de eldiario.es, diciéndoles “os vamos a triturar”.

Temas Relacionados

Isabel Díaz AyusoComunidad de MadridMedios de ComunicaciónTribunales EspañaPolítica EspañaPPPSOEEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | El barco afectado atracará en Tenerife

El brote del virus, que ha provocado varios contagios y la muerte de tres personas, ha obligado al crucero a permanecer retenido frente a Cabo Verde

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | El barco afectado atracará en Tenerife

Pasta con crema de calabacín: la receta fácil paso a paso para una salsa saludable pero increíblemente cremosa

Esta salsa ligera y cremosa se prepara con una mezcla de cebolla y calabacín salteados, batidos y combinados con queso fresco o leche evaporada desnatada

Pasta con crema de calabacín: la receta fácil paso a paso para una salsa saludable pero increíblemente cremosa

Maxi Iglesias se ha comprado un ático de lujo Madrid: valorado en 1,8 millones de euros y su barrio de siempre

El actor se queda donde vivió con sus años, y donde ahora ha adquirido una exclusiva vivienda con terraza y vistas privilegiadas en la capital

Maxi Iglesias se ha comprado un ático de lujo Madrid: valorado en 1,8 millones de euros y su barrio de siempre

Estos son los peores alimentos para el corazón, según la Fundación Española del Corazón

Limitar la ingesta de sal, escoger alimentos frescos y evitar productos industrializados son acciones clave para disminuir la sobrecarga cardíaca y los síntomas asociados

Estos son los peores alimentos para el corazón, según la Fundación Española del Corazón

Las tres cosas que pasan por alto la mayoría de los buenos padres, según un psicólogo

La meta no es criar hijos perfectos, sino constantes en la búsqueda de un entorno seguro, con límites claros y recursos reales para enfrentar los desafíos

Las tres cosas que pasan por alto la mayoría de los buenos padres, según un psicólogo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un azafato de tierra de American Airlines es despedido por revender por 50 euros los billetes gratuitos que la aerolínea ofrece a sus empleados

Un azafato de tierra de American Airlines es despedido por revender por 50 euros los billetes gratuitos que la aerolínea ofrece a sus empleados

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la concesión de la nacionalidad española a un sefardí tras rechazar el recurso de la Administración

Los escenarios que podrían cambiar la postura de España sobre una misión en el estrecho de Ormuz: de la difícil misión europea al alto el fuego

El alto coste de alertar sobre irregularidades y corrupción en España: “Las represalias son una estrategia destinada a la destrucción profesional y psicológica”

Puertos del Estado pagará 200 euros para que una empresa haga un test de personalidad a cada uno de sus futuros empleados públicos

ECONOMÍA

El Parlamento Europeo pide a España que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta al menos 2040

El Parlamento Europeo pide a España que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta al menos 2040

Esto es lo que dice la ley sobre si se puede vender o alquilar una casa de protección oficial

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Nissan plantea despidos en Cataluña como parte de un ERE a 900 trabajadores en toda Europa

Laura Caro, gerente de Gourmetruz: “El avestruz es la gallina de los huevos de oro, de ella se aprovecha todo, la carne, los huevos, la piel y las plumas”

DEPORTES

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

El último baile de Griezmann en Champions como rojiblanco: el Principito se quedó sin su ‘orejona’

La polémica jugada del partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid: reclamaron penalti a Griezmann, pero el árbitro pitó falta de Pubill

Las palabras de Simeone tras caer eliminados ante el Arsenal en semifinales de Champions: “Dimos todo lo que teníamos”