Miguel Ángel Rodríguez declara en Plaza de Castilla por presunta revelación de secretos: “El PSOE quiere hacerme parecer culpable”

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por presunta revelación de secretos. (Eduardo Parra/Europa Press)

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha prestado declaración este miércoles en calidad de investigado por presunta revelación de secretos. La juez instructora también ha convocado a los dos periodistas del diario El País perjudicados y a varios testigos. La magistrada abrió la causa en marzo por orden de la Audiencia Provincial, que adimitió a trámite la querella interpuesta por los informadores y la denuncia del PSOE.

Los hechos son los siguientes: el 19 de marzo de 2024, un agente vestido de paisano pidió la identificación a dos personas en las proximidades del domicilio particular de Díaz Ayuso. Horas más tarde, Rodríguez envió a un chat de periodistas la fotografía de esas dos personas, profesionales de El País, con nombre y apellidos, indicando en un mensaje que estos estaban “acosando a los vecinos de la presidenta -Díaz Ayuso-, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”.

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Como contexto, días previos saltaron las primeras noticias sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, en relación con la denuncia de la Fiscalía por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros. Según El País, sus trabajadores trataban de averiguar si González Amador realizó una obra ilegal en la vivienda, motivo por el que estuvieron cerca de una hora hablando con vecinos o comercios cercanos, a fin de conocer si habían sabido de alguna reforma.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por presunta revelación de secretos. (Eduardo Parra/Europa Press)

“¿Dónde está el secreto?”

Cuando se marchaban, un agente -que en un primer momento se sotuvo que era la escolta de la presidenta de Madrid- les pidió la identificación, que facilitaron. Acto seguido, según El País, recoge la agencia EFE, Rodríguez envió a periodistas de otros medios “una información falsa” e “insinuó falsamente una conducta delictiva” con el propósito de “intimidar a la prensa en un momento en que la presidenta regional se encuentra cuestionada por el presunto fraude fiscal que ha confesado su pareja”.

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La declaración de Rodríguez ha coincidido con el viaje oficial de Díaz Ayuso de diez días en México. Su principal colaborador, que no ha podido acompañarla, se presentaba esta mañana a primera hora en los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha negado haber cometido delito alguno. Ante los medios que le esperaban a la puerta, el asesor ha enmarcado todo en una estrategia política del PSOE para que le vean entrar en un tribunal y “hacerle parecer culpable”.

MÁR (como se le conoce coloquialmente), ha asegurado ante la jueza que la información que difundió no procedía de fuentes policiales y que los periodistas perjudicados “firman cada día en su periódico”, por lo que “no es una revelación de secretos”, deduce. “¿Dónde está el secreto? A estos periodistas les conozco. Me las envió -las fotografías- un vecino enfadado porque habían molestado a su hija”, ha defendido. Dice también ignorar quiénes son los policías que identificaron a los informadores.

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Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, declara en Plaza de Castilla por presunta revelación de secretos. (Eduardo Parra/Europa Press)

“Matonismo barato de barra de bar”

La jueza ha identificado y llamado a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestaron su servicio como escoltas de Díaz Ayuso los días 18 y 19 de marzo de 2024.

Horas antes de la cita de MÁR, el PSOE expresaba su confianza en la Justicia para acabar “con este matonismo barato de barra de bar”, que es como califican la actitud del asesor. “Es una vergüenza que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid persiga y amenace a periodistas. Debería haber sido cesado hace ya tiempo”, ha dicho el partido a la agencia EFE, recordando también que Rodríguez ya amenazó a profesionales de eldiario.es, diciéndoles “os vamos a triturar”.

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