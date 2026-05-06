El Parlamento Europeo pide a España que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta al menos 2040

La Eurocámara ha aprobado este miércoles el informe que reclama al Gobierno español reconsiderar el cierre de la central nuclear de Almaraz, previsto en dos fases para 2027 y 2028 según los planes del Ejecutivo central. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha votado esta mañana a favor del documento redactado con las recomendaciones de Estrasburgo tras la misión de investigación de una delegación de eurodiputados a la planta ubicada en Extremadura el pasado mes de febrero.

En el informe, el Parlamento Europeo enfatiza que toda decisión sobre la continuidad operativa de la central cacereña debe basarse en una evaluación de impacto “rigurosa” que contemple las implicaciones para la región y el sistema eléctrico nacional. Según el documento, la central desempeña un papel central tanto en la generación eléctrica de España (al aportar cerca del 7% de la electricidad consumida) como en el tejido económico de la comarca de Campo Arañuelo. Así, los eurodiputados subrayan que los criterios técnicos y los estudios completos sobre empleo, economía y seguridad del suministro eléctrico deben guiar cualquier medida que afecte a infraestructuras estratégicas como Almaraz.

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Aunque las conclusiones de la comisión no son vinculantes, el informe advierte sobre la necesidad de equilibrar los objetivos de transición ecológico con el bienestar económico local y la estabilidad energética poco después de cumplirse un año del apagón que dejó sin luz a toda la península, instando al Gobierno a alargar la vida útil de la central hasta al menos 2040.

(Noticia en ampliación)

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