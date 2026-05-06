El fiscal señala que Pedro Sánchez “no era el número 1″ de la trama del ‘caso mascarillas’ como apuntó Aldama

Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo (EFE/J.J. Guillén POOL)

El juicio del ‘caso mascarillas’ se despide con las últimas declaraciones. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha abierto la última jornada. El fiscal ha comenzado señalando a los tres protagonistas y asegurando que “desde luego” Pedro Sánchez “no era el número 1″, como recoge EFE. En su acusación final ha defendido que José Luis Ábalos, Koldo García y Aldama han formado una organización criminal dedicada a cobrar comisiones a empresarios a cambio de favorecerles con contratos públicos e influir ante la administración.

El pasado lunes, durante las sesiones del Tribunal Supremo, Luzón ya confirmó sus peticiones de condena. Estas se resumen en 24 años de prisión para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, 19 años y medio para su asesor Koldo García y 7 años para el empresario Víctor de Aldama. De esta manera, la Fiscalía concluye que no rebaja los años solicitados al principio del juicio.

PUBLICIDAD

Con un tono desafiante, José Luis Ábalos ironiza sobre las cifras millonarias que se le atribuyen en el caso de las mascarillas. El exministro argumenta que cuanto mayor es la cantidad, más fácil debería ser localizar el dinero, y reduce las pruebas a 94.000 euros en diez años.

Noticia en ampliación.