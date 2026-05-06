Nissan plantea despidos en Cataluña como parte de un ERE a 900 trabajadores en toda Europa

Una empleada trabaja en la línea de montaje de la fábrica de Nissan en la Zona Franca. (REUTERS/Albert Gea)

Nissan planea deshacerse de cerca del 10% de su plantilla en toda Europa en los próximos meses, según ha adelantado este miércoles la agencia de noticias Kyodo. El gigante de la automoción japonés ha trazado un plan de reestructuración que contempla una adaptación de su modelo de negocio para mejorar la rentabilidad y un recorte de unos 900 empleos en el continente.

La compañía nipona ya había comunicado su intención de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a los 569 trabajadores de las tres plantas catalanas afectadas (el centro técnico de la Zona Franca de Barcelona, con 383 empleados; el centro de recambios de El Prat de Llobregat, con 122 empleados; y el centro de áreas flexibles, de El Prat, con 64 trabajadores). Todavía no se ha dado a conocer cuál será el número final de despidos en la comunidad autónoma, a la espera de la formación este mismo miércoles de la mesa de negociación con los representantes de los trabajadores, que han expresado su “absoluto rechazo” a la medida.

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Mejoras operativas y adaptación del modelo de distribución

Más allá del recorte de plantilla, fuentes de Nissan han explicado a Kyodo que la empresa planea revisar su modelo de ventas en Europa, optando en algunos mercados por reemplazar la autodistribución mediante la colaboración con importadores locales. Esta reorganización de la actividad busca mejorar en competitividad y rentabilidad tras cerrar con pérdidas el ejercicio anterior.

Un trabajador de Nissan en la fábrica de Sunderlan. (REUTERS/Phil Noble)

Además del cierre parcial del almacén en Barcelona, el fabricante contempla cambios en centros como la planta de Sunderlan (reino Unido), donde pasará a operar con una sola línea de producción en lugar de dos. Se trata de la única fábrica de Nissan en Europa dedicada al ensamblaje de vehículos.

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La compañía prevé 20.000 despidos hasta 2027

Con esta medida, la compañía nipona da uno de los primeros pasos en firme dentro de su plan de recuperación ‘Re:Nissan’, una estrategia de reestructuración integral lanzada en 2025 que busca responder a una crisis financiera severa y recuperar la rentabilidad antes de finalizar los ejercicios 2026 y 2027.

La razón principal detrás del planteamiento de esta nueva hoja de ruta el pasado en mayo de 2025 fue el deterioro de sus resultados: la compañía registró pérdidas de entre unos 5.000 millones de euros en el año 2025, tras un fuerte desplome de beneficios y el aumento de costes operativos, sumado a la caída de ventas en China y Estados Unidos, el frenazo del coche eléctrico y la presión de fabricantes chinos más competitivos, especialmente en el mercado europeo.

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Ante este contexto, el nuevo equipo directivo bajo el mando del mexicano Iván Espinosa se fijó como meta lograr un ahorro de costes de alrededor de 500.000 millones de yenes (unos 3.000 millones de euros) mediante recortes profundos y una mayor eficiencia operativa. En paralelo, contempla una reducción de plantilla de hasta 20.000 empleos a nivel global, aproximadamente el 15% del total, en el periodo comprendido entre 2024 y 2027.

Para ello, la compañía prevé el cierre de siete plantas y la reducción de su red global de fábricas, que pasará de 17 a 10 instalaciones antes de 2027. Esta reconfiguración se acompaña de un recorte de la producción global de en torno al 30%, excluyendo el mercado chino, con el objetivo de adecuar la oferta a una demanda más débil y mejorar la rentabilidad.

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