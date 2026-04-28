España

Ensalada de lentejas alta en proteína: una receta fácil que puedes preparar en menos de 20 minutos

Una preparación con la que puedes sorprender a tus invitados y que sirve como plato principal o guarnición

Guardar
Primer plano de una ensalada de lentejas en un cuenco de madera, con rodajas de huevo duro, tomate cherry, atún, cebolla morada, espinacas y pepino.
Ensalada de lentejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las legumbres son alimentos muy importantes para la salud debido a su gran valor nutricional. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aportan una cantidad considerable de fibra dietética, elemento esencial en la regulación del tránsito intestinal.

Sin embargo, muchas veces no consumimos la cantidad recomendada. Si eres una de esas personas a las que les cuesta llegar al mínimo, esta ensalada de lentejas puede ser lo que buscas. Además, es alta en proteínas, lo que la convierte en una magnífica opción para los deportistas.

PUBLICIDAD

Ingredientes

  1. 1 taza de lentejas cocidas
  2. 1 lata de atún al natural (opcional, para mayor aporte proteico)
  3. 1 huevo duro
  4. 8-10 tomates cherry
  5. 1 pepino mediano
  6. 1/4 de cebolla morada picada
  7. 1 puñado grande de hojas de espinaca o rúcula
  8. Sal y pimienta al gusto
  9. Jugo de 1 limón
  10. 2 cucharadas de aceite de oliva

Cómo hacer ensalada de lentejas con mucha proteína, paso a paso

  1. Hierve el huevo: pon el huevo en agua fría, lleva a ebullición y cocina 10 minutos. Enfría bajo agua corriente y pélalo.
  2. Prepara las lentejas: si usas lentejas de bote, enjuágalas bajo el grifo hasta que el agua salga clara. Escurre bien para evitar exceso de líquido.
  3. Lava y corta los vegetales: parte los tomates cherry por la mitad. Pela el pepino, córtalo en cuartos longitudinales y luego en rodajas. Pica la cebolla en dados finos.
  4. Monta la ensalada: en una ensaladera grande, coloca primero el puñado de hojas de espinaca o rúcula.
  5. Añade las lentejas, el atún bien escurrido y desmenuzado (si lo usas) y el huevo duro cortado en trozos.
  6. Incorpora los tomates cherry, el pepino y la cebolla.
  7. Aliña: añade sal, pimienta, el jugo de limón y el aceite de oliva.
  8. Mezcla con suavidad: usa cucharas grandes o tus manos limpias para mezclar todo sin romper los ingredientes.
  9. Prueba y ajusta de sal, pimienta o limón si lo ves necesario. Sirve fría.

Consejos técnicos importantes:

  • Enfría bien el huevo para pelarlo rápido y evitar que se rompa.
  • Escurre las lentejas lo máximo posible para evitar una ensalada aguada.
El truco de Arguiñano para hacer las lentejas más rápidas con solo 15 minutos de cocción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para un bol grande de ensalada. Si quieres preparar más cantidad, aumenta los ingredientes de manera proporcional y sigue los mismos pasos para que no pierda su sabor original.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteínas: 25 g
  • Hidratos de carbono: 20 g
  • Grasas: 8 g
  • Calorías: 300 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ensalada puede conservarse en la nevera durante un máximo de dos días siempre que se guarde en un recipiente hermético y bien cerrado. Para mantener su frescura y evitar que los ingredientes se reblandezcan, lo más recomendable es añadir el aliño justo antes de servir. De esta manera, los vegetales conservarán mejor su textura crujiente y su sabor original.

Temas Relacionados

LentejasEnsaladaRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 28 abril

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 28 abril

Lipedema, celulitis y linfedema: diferencias, síntomas y cómo tratar cada una

Una de ellas afecta incluso entre el 85% y el 98% de las mujeres, aunque también es normal presenciarlo en algunos hombres

Lipedema, celulitis y linfedema: diferencias, síntomas y cómo tratar cada una

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 28 abril

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 28 abril

¿Beber cerveza tiene algún beneficio para la salud? Esto es lo que dice un estudio

La presencia de vitamina B6 en esta bebida no es comparable a la ingesta de alimentos de una dieta equilibrada

¿Beber cerveza tiene algún beneficio para la salud? Esto es lo que dice un estudio

El rey Carlos III menciona el intento de atentado contra Trump en su histórico discurso en el Congreso de EEUU: “Intentó fomentar el miedo y la discordia”

El monarca británico ha hablado de los lazos que unen Inglaterra y los Estados Unidos llegando a bromear con una cita de Oscar Wilde

El rey Carlos III menciona el intento de atentado contra Trump en su histórico discurso en el Congreso de EEUU: “Intentó fomentar el miedo y la discordia”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid

Las derechas tumban por tercera vez la prórroga de alquileres y la incertidumbre regresa para millones de inquilinos

Tesh Sidi, diputada de Sumar que gana 79.000 euros al año: “Tengo que compartir piso”

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado: “Puedes ganar dinero si avisas de herencias que no tienen heredero”

Andrés Millán, abogado: “Puedes ganar dinero si avisas de herencias que no tienen heredero”

El puente más largo del mundo: se cruza en 40 minutos en coche y costó 17.000 millones de euros

¿Qué pasará con los inquilinos que han solicitado la prórroga del alquiler tras ser tumbada en el Congreso?

Una aerolínea británica entra en liquidación tras solo tres años de nacer: culpa a la crisis del combustible y al aumento de costes

Más de siete millones de trabajadores cobran menos del salario mínimo y las mujeres representan el 55% de la precariedad laboral

DEPORTES

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”