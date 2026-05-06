Las 10 cosas que no sabías sobre las sardinas en latas: desde la falsa caducidad hasta el truco de girar el bote

Las curiosidades de las sardinas enlatadas. (Shutterstock España)

Aunque para muchos una lata de sardinas es un producto simple y cotidiano, detrás de este alimento clásico se esconde un mundo de tradiciones, secretos y curiosidades que pocos conocen. Así quedó demostrado en la octava edición del congreso Encuentro de los Mares, celebrado en Tenerife, donde expertos y aficionados compartieron anécdotas y conocimientos sobre uno de los productos más antiguos y apreciados de la despensa europea.

El paralelismo entre la cultura de la lata de sardinas y la del vino fue uno de los ejes del congreso. Al igual que ocurre con los grandes caldos, la añada y la procedencia marcan la diferencia en sabor y textura. Además, existen coleccionistas dispuestos a invertir tiempo y dinero en la búsqueda de lotes especiales y ediciones limitadas, consolidando a la lata de sardinas como objeto de culto y, en algunos casos, como una pequeña inversión.

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Este fenómeno no solo involucra a los productores, sino también a los consumidores y gastrónomos que han elevado a las sardinas en lata a la categoría de delicatessen. Desde el diseño y el origen, hasta la forma de servirlas en restaurantes de referencia, todo suma valor a un producto que, lejos de pasar de moda, sigue reinventándose con propuestas innovadoras y una historia rica en matices.

Diez curiosidades sobre las sardinas en la lata

1. Afición francesa y portuguesa: Los franceses y los portugueses son los mayores consumidores, pero España y Francia destacan por la calidad de sus latas, mientras que Portugal sobresale por sus diseños llamativos.

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2. Textura como mantequilla: La sardina evoluciona en la lata gracias al aceite de oliva, volviéndose más tierna y jugosa con el tiempo, hasta alcanzar una textura comparable a la mantequilla.

3. Añadas al estilo vino: En Francia se habla de añada (millésimée) para referirse a los mejores años de producción; igual que con los vinos de calidad, también se usa para definir la producción y calidad en las sardinas en lata.

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4. La importancia de girar la lata: Para lograr una maduración homogénea, se recomienda girar la lata cada seis meses, sobre todo si va a guardarse durante años.

5. Consumo preferente, no caducidad real: Aunque la lata tiene una fecha de consumo preferente, el producto no caduca y puede conservarse durante décadas; muchos expertos consideran que mejora entre uno y cinco años después de su elaboración.

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6. Mejora con el tiempo: Algunas marcas francesas aseguran que sus ediciones especiales alcanzan el máximo sabor entre siete y diez años tras su elaboración.

7. Cazadores de lotes: Existen coleccionistas que buscan lotes específicos, considerados más valiosos que la propia marca, por la calidad del pescado o el origen del caladero.

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8. Servidas en restaurantes de prestigio: En Francia, restaurantes como la Brasserie Lipp sirven latas millésimée directamente en el plato, mientras expertos como José Carlos Capel recomiendan comprarlas a bajo precio y guardar la añada en casa.

9. Éxitos y fracasos en España: No todas las marcas han triunfado con las añadas; algunas como Cuca lo intentaron sin éxito en 2004, mientras que Ortiz, Paco Lafuente y La Brújula sí han logrado reconocimiento con ediciones especiales.

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10. Innovación constante: El sector innova con productos como sardinas ahumadas, sardinetas con limón o versiones picantes, ampliando la oferta para paladares curiosos.

El universo de la lata de sardinas es mucho más que una alternativa de emergencia en la despensa. La pasión de coleccionistas y gastrónomos, el crecimiento de catas especializadas y la apuesta de restaurantes de alto nivel han potenciado el interés por este producto tradicional. La combinación de patrimonio, innovación y cultura gastronómica ha permitido que la lata de sardinas se mantenga vigente, adaptándose a las nuevas tendencias sin perder su esencia.

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