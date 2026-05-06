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Preocupación por el ingreso de la baronesa Thyssen: sus hijos se vuelcan en el hospital y no se separan de ella en un momento de gran preocupación

Tras años de distanciamiento, los tres hijos de Carmen Cervera han hecho piña para apoyarla durante su ingreso en la clínica Teknon de Barcelona

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Preocupación en el entorno de Carmen Cervera después de su ingreso en la clínica Teknon de Barcelona. La baronesa, que tiene 83 años, ha pasado unos días delicados que han encendido todas las alarmas en su círculo más cercano, aunque actualmente ya se encuentra recuperándose en su domicilio.

Tal y como ha adelantado la revista Semana, el episodio llegó a generar gran inquietud, hasta el punto de que fue trasladada de urgencia en helicóptero. Afortunadamente, la evolución ha sido positiva y, según las últimas informaciones, la baronesa ya se encuentra estable en casa, bajo supervisión médica y rodeada de su entorno más cercano.

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Lo más llamativo de estos días ha sido, sin duda, la reacción de su familia. Sus tres hijos, Borja Thyssen, Carmen y Sabina, han permanecido muy pendientes de su madre, acompañándola en todo momento en el hospital. Una imagen que ha llamado especialmente la atención, ya que hacía años que no se producía un reencuentro tan cercano entre todos ellos.

Tita Cervera con su hija Carmen en una imagen de archivo. (Eruopa Press)
Tita Cervera con su hija Carmen en una imagen de archivo. (Eruopa Press)

Un reencuentro familiar que no se veía desde hace años

El ingreso de la baronesa ha provocado un reencuentro inesperado entre los tres hermanos, que llevaban tiempo sin coincidir de forma continuada en torno a su madre. En especial, ha sorprendido la presencia de Borja Thyssen, con quien la relación familiar ha atravesado etapas complicadas durante años.

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Las imágenes captadas en las inmediaciones del centro hospitalario reflejan una escena de preocupación, pero también de unidad en un momento delicado. La situación ha obligado a dejar a un lado las diferencias personales para centrarse en lo realmente importante, la salud de su madre.

La relación entre ambosha sido uno de los temas más comentados de la crónica social en los últimos años. Durante mucho tiempo, ambos mantuvieron una distancia notable, algo que la propia baronesa ha reconocido en más de una ocasión con declaraciones muy personales.

Borja Thyssen y su mujer Blanca Cuesta en una imagen de archivo. (Europa Press)
Borja Thyssen y su mujer Blanca Cuesta en una imagen de archivo. (Europa Press)

Lo he echado muchísimo de menos, muchas veces me hubiera gustado que estuviera a mi lado”, llegó a confesar en el programa Viajando con Chester, dejando ver la carga emocional de esa separación.

Ahora, este ingreso ha provocado un acercamiento obligado por las circunstancias, en un contexto marcado por la preocupación, aunque todavía con muchos matices por resolver en el plano familiar.

Desafíos de la maternidad en el divorcio

Evolución favorable y regreso a casa

Tras los momentos de mayor tensión, la evolución de la baronesa ha sido positiva y ya se encuentra en su domicilio, donde continúa su recuperación. Aunque el susto ha sido importante, el entorno respira cierto alivio tras confirmar que su estado está bajo control.

Hasta hace poco, Tita Cervera mantenía una agenda activa, especialmente centrada en sus proyectos culturales, entre ellos el desarrollo de su futuro museo en Barcelona, previsto para 2028. Este ingreso ha supuesto una pausa inesperada en esos planes.

Más allá del susto médico, este episodio ha vuelto a poner el foco en la relación entre los miembros de la familia Thyssen. Especialmente en el vínculo entre Borja y sus hermanas mellizas, Carmen y Sabina, que tampoco ha sido especialmente fluido en los últimos años.

Portada de la revista 'Semana' del 6 de mayo de 2026.
Portada de la revista 'Semana' del 6 de mayo de 2026.

Sin embargo, la imagen reciente de los tres juntos en el hospital ha dejado una estampa poco habitual, marcada por la preocupación y la unión en torno a la figura de la baronesa.

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