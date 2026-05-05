España Deportes

Las palabras de Simeone tras caer eliminados ante el Arsenal en semifinales de Champions: “Dimos todo lo que teníamos”

El equipo rojiblanco perdió ante los ‘Gunners’ por 1-0

Guardar
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone (REUTERS/Dylan Martinez)
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone (REUTERS/Dylan Martinez)

El Atlético de Madrid quedó fuera de la final de la Champions League tras perder ante el Arsenal en el Emirates Stadium, en una eliminatoria que mantuvo la tensión hasta el último minuto. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone, pese al esfuerzo colectivo y las oportunidades generadas, no logró romper el muro defensivo del conjunto inglés y vio cómo su sueño europeo se truncaba una vez más en las puertas de la final.

El partido mostró dos estilos claramente diferenciados. Por un lado, la solidez defensiva y el empuje habitual del Atlético, con futbolistas como Griezmann y Julián intentando inquietar a la zaga rival. Por el otro, la disciplina táctica y el control del juego por parte del Arsenal, que supo aprovechar una de sus pocas llegadas claras. La jugada decisiva llegó tras un rechace de Oblak que Saka no desaprovechó, enviando el balón al fondo de la red y dejando al Atlético con la necesidad de remar contracorriente durante el resto del encuentro.

PUBLICIDAD

A pesar de la derrota, Simeone compareció ante los micrófonos de Movistar Liga de Campeones para valorar el trabajo realizado por sus futbolistas y agradecer el apoyo de la afición rojiblanca. El técnico argentino reconoció que la eliminación dolía, pero también subrayó el camino recorrido por su equipo en esta edición de la Champions. “Hemos hecho una Champions muy buena, llegamos más lejos de lo que muchos podían esperar y dimos todo lo que teníamos”, expresó Simeone, aludiendo tanto al esfuerzo de sus jugadores como al acompañamiento constante de los hinchas.

Los jugadores del Arsenal celebrando el pase a la final (Reuters/Paul Childs)
Los jugadores del Arsenal celebrando el pase a la final (Reuters/Paul Childs)

El entrenador analizó con autocrítica los momentos clave de la eliminatoria, señalando que el Atlético dispuso de opciones para cambiar el rumbo tanto en la ida como en la vuelta. “En la ida tuvimos situaciones para marcar y no lo conseguimos; hoy en el segundo tiempo jugamos más en campo rival y generamos peligro, pero los detalles no estuvieron de nuestro lado”, reflexionó. Simeone insistió en que en los duelos de este calibre cualquier error o acierto puntual puede definir el futuro de una temporada, y lamentó que esta vez fueran los pequeños detalles los que inclinaran la balanza hacia el conjunto inglés.

PUBLICIDAD

Simeone no entró a hablar de la actuación arbitral

Sobre las posibles jugadas polémicas que se dieron durante el partido, Simeone optó por no polemizar y felicitó al Arsenal por su actuación y su capacidad competitiva. “No hay nada que decir, estamos fuera. Felicito al Arsenal, es un equipo que compite bien, con un entrenador que me gusta y un proyecto sólido respaldado por un gran potencial económico”, dijo el técnico colchonero, que prefirió centrarse en el trabajo de su propio grupo y no buscar excusas en decisiones externas.

El DT del Atlético de Madrid no contará con la Araña para visitar a Valencia

El golpe anímico de la eliminación se reflejó en el tono de Simeone al ser consultado sobre el futuro inmediato y la preparación para la próxima temporada. “Ahora no, ahora no”, respondió al ser preguntado sobre la energía para volver a intentarlo, dejando ver la desazón lógica tras una derrota de este calibre. El Atlético, que había alimentado la ilusión europea durante toda la campaña, deberá recomponerse y pensar en nuevos desafíos.

Temas Relacionados

Atlético de MadridChampions LeagueFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así te hemos contado la victoria del Arsenal sobre el Atlético de Madrid

Sigue el minuto a minuto del partido entre los ‘Gunners’ y los rojiblancos

Así te hemos contado la victoria del Arsenal sobre el Atlético de Madrid

El Arsenal pone rumbo a Budapest: los ‘Gunners’ se imponen por la mínima al Atlético de Madrid y sellan su billete para la final de Champions

El gol de Saka fue suficiente para que los ‘Gunners’ consiguieran la victoria ante los rojiblancos por 1-0

El Arsenal pone rumbo a Budapest: los ‘Gunners’ se imponen por la mínima al Atlético de Madrid y sellan su billete para la final de Champions

Un histórico tenista italiano avala a Carlitos: “Cuando Alcaraz juega al 100% es mejor que Sinner”

El próximo objetivo del número 1 es Roma para convertirse en campeón de los nueve Masters 1000

Un histórico tenista italiano avala a Carlitos: “Cuando Alcaraz juega al 100% es mejor que Sinner”

Lamine Yamal, objetivo Mundial: el jugador muestra su trabajo de recuperación en el gimnasio en medio de la polémica de Mbappé

El jugador azulgrana está en plena recuperación de su lesión en el bíceps femoral

Lamine Yamal, objetivo Mundial: el jugador muestra su trabajo de recuperación en el gimnasio en medio de la polémica de Mbappé

Al Real Madrid se le escapa otra estrella: Teresa Abelleira no renovará tras seis años en el club

La jugadora, mermada por la lesión de ligamento cruzado, no ha jugado en todo el año

Al Real Madrid se le escapa otra estrella: Teresa Abelleira no renovará tras seis años en el club
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El túnel submarino más grande de Europa: costará 1.000 millones de euros y aliviará la congestión del tráfico en Italia

El túnel submarino más grande de Europa: costará 1.000 millones de euros y aliviará la congestión del tráfico en Italia

Giorgia Meloni denuncia la difusión de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial en las que aparece en ropa interior

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber influido en contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

ECONOMÍA

Llegar tarde a tu puesto de trabajo es motivo para que te paguen menos: un abogado explica los motivos

Llegar tarde a tu puesto de trabajo es motivo para que te paguen menos: un abogado explica los motivos

Las claves del alquiler con opción a compra en España: todo lo que debes saber como inquilino en 2026

El campo advierte a Bruselas: “Se avecina una crisis alimentaria por la guerra en Oriente Medio”

La reunión entre Bruselas y EEUU termina sin acuerdo: la UE pide volver de “inmediato” al arancel del 15% tras las amenazas de Trump

Crece la brecha entre el campo y el supermercado: la carne de cerdo se vende un 431% más cara que lo que reciben los ganaderos

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del Arsenal sobre el Atlético de Madrid

Así te hemos contado la victoria del Arsenal sobre el Atlético de Madrid

El Arsenal pone rumbo a Budapest: los ‘Gunners’ se imponen por la mínima al Atlético de Madrid y sellan su billete para la final de Champions

Un histórico tenista italiano avala a Carlitos: “Cuando Alcaraz juega al 100% es mejor que Sinner”

Lamine Yamal, objetivo Mundial: el jugador muestra su trabajo de recuperación en el gimnasio en medio de la polémica de Mbappé

Al Real Madrid se le escapa otra estrella: Teresa Abelleira no renovará tras seis años en el club