Las palabras de Simeone tras caer eliminados ante el Arsenal en semifinales de Champions: “Dimos todo lo que teníamos”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone (REUTERS/Dylan Martinez)

El Atlético de Madrid quedó fuera de la final de la Champions League tras perder ante el Arsenal en el Emirates Stadium, en una eliminatoria que mantuvo la tensión hasta el último minuto. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone, pese al esfuerzo colectivo y las oportunidades generadas, no logró romper el muro defensivo del conjunto inglés y vio cómo su sueño europeo se truncaba una vez más en las puertas de la final.

El partido mostró dos estilos claramente diferenciados. Por un lado, la solidez defensiva y el empuje habitual del Atlético, con futbolistas como Griezmann y Julián intentando inquietar a la zaga rival. Por el otro, la disciplina táctica y el control del juego por parte del Arsenal, que supo aprovechar una de sus pocas llegadas claras. La jugada decisiva llegó tras un rechace de Oblak que Saka no desaprovechó, enviando el balón al fondo de la red y dejando al Atlético con la necesidad de remar contracorriente durante el resto del encuentro.

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A pesar de la derrota, Simeone compareció ante los micrófonos de Movistar Liga de Campeones para valorar el trabajo realizado por sus futbolistas y agradecer el apoyo de la afición rojiblanca. El técnico argentino reconoció que la eliminación dolía, pero también subrayó el camino recorrido por su equipo en esta edición de la Champions. “Hemos hecho una Champions muy buena, llegamos más lejos de lo que muchos podían esperar y dimos todo lo que teníamos”, expresó Simeone, aludiendo tanto al esfuerzo de sus jugadores como al acompañamiento constante de los hinchas.

Los jugadores del Arsenal celebrando el pase a la final (Reuters/Paul Childs)

El entrenador analizó con autocrítica los momentos clave de la eliminatoria, señalando que el Atlético dispuso de opciones para cambiar el rumbo tanto en la ida como en la vuelta. “En la ida tuvimos situaciones para marcar y no lo conseguimos; hoy en el segundo tiempo jugamos más en campo rival y generamos peligro, pero los detalles no estuvieron de nuestro lado”, reflexionó. Simeone insistió en que en los duelos de este calibre cualquier error o acierto puntual puede definir el futuro de una temporada, y lamentó que esta vez fueran los pequeños detalles los que inclinaran la balanza hacia el conjunto inglés.

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Simeone no entró a hablar de la actuación arbitral

Sobre las posibles jugadas polémicas que se dieron durante el partido, Simeone optó por no polemizar y felicitó al Arsenal por su actuación y su capacidad competitiva. “No hay nada que decir, estamos fuera. Felicito al Arsenal, es un equipo que compite bien, con un entrenador que me gusta y un proyecto sólido respaldado por un gran potencial económico”, dijo el técnico colchonero, que prefirió centrarse en el trabajo de su propio grupo y no buscar excusas en decisiones externas.

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El golpe anímico de la eliminación se reflejó en el tono de Simeone al ser consultado sobre el futuro inmediato y la preparación para la próxima temporada. “Ahora no, ahora no”, respondió al ser preguntado sobre la energía para volver a intentarlo, dejando ver la desazón lógica tras una derrota de este calibre. El Atlético, que había alimentado la ilusión europea durante toda la campaña, deberá recomponerse y pensar en nuevos desafíos.

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