Esto es lo que dice la ley sobre si se puede vender o alquilar una casa de protección oficial

La fachada de un edificio de viviendas en Barcelona, Cataluña (España). (David Zorrakino / Europa Press)

Las viviendas de protección oficial, conocidas también como VPO o viviendas protegidas, forman parte esencial de las políticas públicas de acceso a la vivienda en España. Su régimen jurídico genera con frecuencia dudas entre sus propietarios, especialmente en lo relativo a la posibilidad de venderlas o alquilarlas, ya que por su finalidad cuentan con un grado adicional de protección. La respuesta, según la normativa vigente, es afirmativa, aunque condicionada a una serie de límites legales que impiden tratarlas como viviendas libres mientras se mantenga su régimen de protección.

Una vivienda de protección oficial puede transmitirse, pero no en las condiciones propias del mercado libre. Durante el periodo de protección, que varía en función de la normativa autonómica aplicable y del tipo de promoción, la operación suele estar sujeta a un precio máximo fijado por la administración. Además, en muchos casos se exige que la vivienda haya cumplido un plazo mínimo desde su calificación protegida y puede ser necesaria autorización administrativa previa.

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Mientras la vivienda se encuentra dentro del periodo de protección, su transmisión está sujeta a varias limitaciones. Entre las más habituales se encuentra la obligación de respetar un precio máximo de venta fijado por la administración competente, así como el cumplimiento de un plazo mínimo desde la calificación de la vivienda como protegida.

Además, en muchos casos, la venta requiere autorización administrativa previa y puede estar sujeta al derecho de tanteo y retracto, que permite a la administración autonómica adquirir la vivienda en las mismas condiciones acordadas con un tercero. Este mecanismo está recogido en distintas normativas autonómicas, como la ley del derecho a la vivienda de Cataluña, así como en reglamentos de vivienda protegida de otras comunidades autónomas como Andalucía o la Comunidad Valenciana. En Madrid, por ejemplo, la normativa establece que las viviendas protegidas pueden venderse una vez transcurrido un periodo mínimo de protección (que varía según el régimen), siempre respetando los límites de precio fijados.

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¿Se puede alquilar una vivienda protegida?

El alquiler de una VPO también está permitido, pero igualmente condicionado. En términos generales, el arrendamiento de una vivienda protegida suele requerir autorización de la administración competente y debe respetar límites de renta establecidos normativamente. Además, la vivienda debe destinarse obligatoriamente a residencia habitual del inquilino.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorporará la financiación de obras de urbanización y se centrará en promover la vivienda protegida.

En Cataluña, por ejemplo, la normativa permite el alquiler de viviendas protegidas bajo condiciones específicas durante los primeros años de protección, siempre que se cumplan los requisitos de autorización y límites de renta. En otras comunidades, como Andalucía o la Comunidad Valenciana, el régimen puede ser más restrictivo o requerir justificación específica del alquiler.

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El incumplimiento de estas condiciones puede dar lugar a sanciones administrativas, pérdida de beneficios o incluso la retirada del régimen de protección, según la legislación autonómica aplicable.

Cuándo pasa una VPO a ser vivienda libre

Una vivienda protegida deja de estar sujeta a estas restricciones cuando finaliza su periodo de protección o cuando se produce su descalificación. Este proceso puede producirse de tres formas principales. La primera es la descalificación automática, que ocurre al cumplirse el plazo legal establecido, que suele oscilar entre 10 y 30 años según la comunidad autónoma y el tipo de vivienda. La segunda es la descalificación voluntaria, solicitada por el propietario y autorizada por la administración. La tercera es la descalificación por sanción, en casos en los que la vivienda deja de cumplir los requisitos legales.

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En algunos supuestos, especialmente cuando la vivienda ha recibido ayudas públicas, la descalificación puede implicar la devolución total o parcial de dichas ayudas, además de los intereses legales correspondientes. Una vez extinguida la protección, la vivienda pasa a ser libre y puede venderse o alquilarse a precio de mercado sin restricciones administrativas.