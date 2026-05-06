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El acuerdo de Estados Unidos para desplegar misiles de largo alcance en Europa que Alemania no da por “cancelado” tras la retirada de tropas

El Pentágono no se ha pronunciado sobre este pacto después de haber reducido su colaboración militar con el ejecutivo de Merz

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Declaración de Joe Biden y Olaf Scholz (REUTERS/Nadja Wohlleben)
Declaración de Joe Biden y Olaf Scholz (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Hace algo menos de dos años, Joe Biden, todavía presidente de Estados Unidos, firmó con su entonces homólogo alemán, Olaf Scholz, un acuerdo para desplegar misiles de largo alcance estadounidenses en Alemania. Desde entonces, el contexto es completamente diferente. Donald Trump llegó al poder y, este 2026, inició su conflicto armado con Irán. Lo que el republicano considera una desleal falta de apoyo de sus aliados europeos ha tensado las relaciones entre socios, incluido Alemania.

El canciller Friedrich Merz dijo hace un par de semanas que EEUU e Israel estaban siendo “humillados” por el régimen iraní. La administración estadounidense no encajó nada bien la crítica y las declaraciones del alemán desembocaron en la retirada de 5.000 soldados del ejército de Estados Unidos. Desde ese momento, la incógnita es si Trump continuará distanciándose militarmente de Europa y anunciará más retiradas de efectivos. El acuerdo para desplegar misiles en Alemania puede ser otro asunto en la cuerda floja.

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El Ministerio de Defensa alemán, según Reuters, ha afirmado que no existe una “cancelación definitiva” del acuerdo, mientras que Merz fue algo menos optimista al afirmar que EEUU no entregará estos misiles porque “no tienen suficiente para sí mismos en este momento”. Por su parte, desde el Pentágono no han deslizado todavía un cambio de posición o una línea continuista con lo firmado por Biden.

Trump desmantela el legado de Biden con una ola de decretos que inauguran su mandato.

El acuerdo de Joe Biden

El 10 de julio de 2024, Estados Unidos y Alemania anunciaron que, a partir de 2026, comenzaría el despliegue en territorio alemán de capacidades de artillería de largo alcance estadounidenses. Según el comunicado conjunto, este despliegue formaría parte de la preparación para una presencia permanente en el futuro. Las nuevas unidades tendrían misiles SM-6, Tomahawk y sistemas hipersónicos en desarrollo, con alcances superiores a los ya existentes en Europa.

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“El uso de estas capacidades avanzadas demostrará el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y su contribución a la disuasión integrada europea”, señala la declaración firmada por el presidente Joe Biden y el canciller Olaf Scholz. El anuncio se realizó tras las reuniones previas a la Cumbre de la OTAN. Dos años después, avanzan los meses y el despliegue no se efectúa.

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Futuro de las relaciones

El canciller Merz ha asegurado que Estados Unidos no enviará, por ahora, misiles de crucero Tomahawk a Alemania debido a una “disponibilidad limitada”, y no por desacuerdos políticos. Dichos misiles prometidos por el expresidente Biden estaban destinados a reforzar la disuasión alemana hasta que Europa logre desarrollar alternativas propias. Sin embargo, desde que llegó al poder, Trump ha apuntado a que Europa debe valerse desde ya por sí misma.

Merz descartó que la decisión esté vinculada a sus recientes críticas a Donald Trump por la guerra contra Irán. Por su parte, el Ministerio de Defensa alemán aclaró que no existe ninguna cancelación del plan para desplegar un batallón de misiles Tomahawk en territorio alemán, pero no dio más detalles. El debate se reavivó tras el anuncio de Estados Unidos de reducir en 5.000 soldados su presencia en Alemania, y EEUU sigue sin pronunciarse.

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