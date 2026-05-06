Receta de tarta Charlota, un postre clásico de Francia: con pocos ingredientes y perfecto para primavera por su frescura

Un equipo de más de 100 pasteleros y voluntarios en Londres estableció un nuevo Récord Guinness al crear un tiramisú de 440,58 metros de longitud. El postre gigante, que incluyó un mensaje para los reyes Carlos III y Camila, superó con creces la marca anterior.

La tarta Charlota es uno de esos postres de origen francés que son perfectos para primavera y verano porque se consume frío. A ello se une su combinación de texturas y sabores: una base y una cubierta de bizcocho, relleno de mousse de turrón, con chocolate negro y detalles de chocolate blanco. Su elaboración requiere tiempo y precisión en los procesos de enfriado, pero no resulta difícil. No obstante, conviene seguir paso a paso la receta para no cometer errores y que, como resultado, se obtenga un dulce delicioso.

Este postre forma parte del legado repostero que el austríaco Friedrich Wazinger dejó en Gijón y, con el tiempo, en toda Asturias. Llegó a la ciudad hacia 1935 y fundó la confitería La Vienesa, donde ideó este postre que, con los años, se convirtió en un emblema gastronómico local.

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Considerada un clásico de la repostería europea, también conocida como “charlotte”, admite variantes con frutas frescas o compotas y suele servirse bien fría. En España, la Charlota está vinculada a la repostería fina y suele reservarse para celebraciones especiales, donde acompaña bien tanto con cava como con vinos dulces. Su aspecto visual y su sabor delicado la convierten en una elección habitual cuando se busca sorprender en la mesa.

Receta de tarta Charlota

La tarta Charlota, un postre típico de Francia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta Charlota es un postre frío de forma cilíndrica, montado con bizcochos de soletilla en el borde y relleno con crema (normalmente bavaroise o mousse) y frutas. La técnica principal es el montaje en frío con ayuda de un molde desmontable, sin necesidad de horno.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 5 horas (incluye enfriado) que se distribuye de la siguiente forma:

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Preparación activa: 45 min

Refrigeración: 4 h

Ingredientes

24 bizcochos de soletilla

500 ml de nata líquida para montar (mínimo 35 % MG)

100 g de azúcar

1 vaina de vainilla o 1 cucharadita de extracto

6 hojas de gelatina neutra

350 g de fresas (pueden ser frambuesas, melocotón, o la fruta que prefieras)

50 ml de agua

Zumo de 1/2 limón

2 cucharadas de mermelada de fruta (opcional, para brillo)

Hojas de menta (decoración)

Cómo hacer tarta Charlota, paso a paso

La tarta Charlota tiene un cremoso relleno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Forra el molde (18-20 cm) con papel film. Coloca los bizcochos de soletilla de pie, pegados al borde, cubriendo también la base. Hidrata la gelatina en agua fría durante 10 min. Lava y trocea las fresas. Reserva algunas para decorar. El resto, ponlas en un cazo con el azúcar, el agua y el zumo de limón. Cocina 5-6 min. Tritura la mezcla de fruta y pásala por un colador fino. Calienta una parte del puré y disuelve en él la gelatina escurrida. Mezcla con el resto del puré y deja templar. Monta la nata con la vainilla hasta que esté consistente. Incorpora poco a poco el puré de fruta frío, con movimientos suaves. Vierte la mezcla sobre la base de bizcochos. Alisa la superficie con una espátula. Refrigera la tarta al menos 4 horas, mejor de un día para otro. Desmolda con cuidado. Decora con fresas frescas, hojas de menta y, si quieres, un poco de mermelada caliente pincelada por encima para brillo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8-10 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías aproximadas: 330 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 19 g

Hidratos de carbono: 36 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La tarta Charlota se conserva en la nevera 2-3 días, bien tapada para que no absorba olores. No admite congelación.

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