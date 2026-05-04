Tarta de hojaldre con cerezas, un postre facilísimo para disfrutar de la fruta de la temporada

Es una auténtica joya natural que solo aparece durante la primavera. Hablamos de la cereza, una de las frutas más deseadas por su dulce sabor, su intenso color rojizo y su textura firme, carnosa y jugosa. Su temporada no es muy larga y depende mucho de cómo haya sido la cosecha ese año; por lo general, podemos decir que la mejor época para consumirlas es desde mayo hasta julio.
Estas son, además, las fechas perfectas para aventurarnos en los fogones y preparar postres con la cereza como gran protagonista. Esta tarta de hojaldre con cerezas y crema pastelera es una de las recetas dulces más fáciles que podemos preparar con ellas, un pastel crujiente, ligero y sabroso que tendrás listo en menos de una hora y que, sin duda, conquistará a todos tus invitados.
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Receta de tarta de hojaldre y cerezas
Esta tarta de sabor primaveral se compone de una base de masa de hojaldre horneada, rellena con una capa generosa de crema pastelera casera y una cobertura de cerezas frescas. El montaje es muy sencillo, pero el resultado es espectacular y muy vistoso.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 plancha de hojaldre (refrigerada)
- 300 g de cerezas frescas (o en almíbar, bien escurridas)
- 500 ml de leche entera
- 4 yemas de huevo
- 120 g de azúcar
- 40 g de maicena
- 1 vaina de vainilla o 1 cucharadita de esencia
- 1 huevo batido (para pincelar)
- 2 cucharadas de mermelada de albaricoque o cereza (opcional, para dar brillo)
Cómo hacer tarta de hojaldre y cerezas, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ºC. Estira la plancha de hojaldre sobre papel vegetal y colócala en un molde de tarta, ajustando bien los bordes. El hojaldre debe estar bien frío al hornearse para lograr el máximo crujiente.
- Pincha toda la base con un tenedor para evitar que suba. Cubre con papel y pon legumbres secas o pesos de horneado encima.
- Hornea el hojaldre durante 15 minutos. Retira los pesos y el papel, pincela con huevo batido y hornea 5 minutos más hasta dorar. Deja enfriar.
- Prepara la crema pastelera: calienta la leche con la vaina de vainilla abierta o la esencia. Aparte, bate las yemas con el azúcar y la maicena.
- Cuando la leche esté caliente, retira la vainilla y vierte poco a poco sobre la mezcla de yemas, removiendo sin parar. Vuelve al fuego. La crema pastelera no debe hervir; retírala del fuego en cuanto espese.
- Cubre la base de hojaldre con la crema pastelera. Deja templar a temperatura ambiente.
- Lava y deshuesa las cerezas. Distribúyelas sobre la crema, presionando suavemente. Deben estar bien secas antes de colocarlas para evitar que la tarta se humedezca.
- Si quieres un acabado brillante, calienta la mermelada y pinta las cerezas con ayuda de un pincel.
- Refrigera la tarta al menos 1 hora antes de consumir para que asiente bien.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Entre 8 y 10 raciones.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aprox. 260 kcal
- Grasas: 13 g
- Hidratos de carbono: 31 g
- Proteínas: 5 g
- Azúcares: 17 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Hasta 3 días en la nevera, bien tapada. No se recomienda congelar por la textura de la crema.
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