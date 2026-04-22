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Tarta de chocolate y galletas sin horno, el postre británico con apenas cuatro ingredientes que adoraba la reina Isabel II

La ‘Chocolate Biscuit Cake’ es una tarta sin horno elaborada con trozos de galletas, mantequilla, azúcar y chocolate negro fundido, una delicia facilísima de recrear en casa

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Tarta de galletas y chocolate sin horno (Freepik)
Tarta de galletas y chocolate sin horno (Freepik)

Esta tarta de galletas y chocolate o chocolate biscuit cake es un postre digno de un auténtico banquete real. Una receta dulce que aúna lo mejor de ambos mundos; tan sencilla que no necesita ni siquiera encender el horno, pero tan elegante como para haber sido el favorito de la reina Isabel II.

Esta tarta, a base de trozos de galleta y chocolate derretido, es un clásico en las casas británicas, incluso en la Casa Real. Así lo desvelaba el chef Darren McGrady, cocinero real y antiguo chef personal de la reina Isabel II. “Este pastel de galletas de chocolate es, con diferencia, el pastel favorito de Su Majestad la Reina para la merienda”, declaró a TODAY Food. “Probablemente sea el único pastel que se lleva al comedor real una y otra vez hasta que se acaba por completo”.

Con solo cuatro ingredientes —galletas, chocolate negro, azúcar y mantequilla— y un poco de tiempo, podrás recrear en casa este delicioso pastel, para el que ni siquiera hace falta encender el horno. Dada la brevedad de esta lista, debemos preocuparnos de utilizar un chocolate de buena calidad, ya sea uno negro o con leche, dependiendo de nuestros gustos. Una vez derretido y mezclado con mantequilla y azúcar, añadiremos las galletas partidas para después dejarlo reposar en la nevera, consiguiendo así la consistencia final.

Receta de ‘Chocolate Biscuit Cake’

La Chocolate Biscuit Cake es una tarta sin horno elaborada con trozos de galletas, mantequilla, azúcar y chocolate negro fundido. Su elaboración consiste en mezclar bien los ingredientes y dejar que la mezcla se compacte y enfríe hasta lograr esa textura característica.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 3 horas y 20 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Reposo en nevera: 3 horas

Ingredientes

  • 300 g de galletas tipo María o Digestive
  • 150 g de mantequilla (a temperatura ambiente)
  • 100 g de azúcar blanco
  • 250 g de chocolate negro para fundir (mínimo 60 % cacao)
  • 100 g de chocolate negro extra para la cobertura

Cómo hacer Chocolate Biscuit Cake, paso a paso

  1. Trocea las galletas en piezas pequeñas, no demasiado finas, para mantener la textura crujiente.
  2. Bate la mantequilla y el azúcar en un bol grande hasta que la mezcla esté cremosa y esponjosa.
  3. Derrite el chocolate al baño maría o en microondas (a intervalos cortos y removiendo para evitar que se queme).
  4. Añade el chocolate fundido a la mezcla de mantequilla y azúcar, batiendo bien hasta integrar.
  5. Incorpora las galletas troceadas con una espátula, mezclando con movimientos suaves para que se repartan de forma uniforme. No remuevas en exceso para que las galletas no se deshagan.
  6. Forra un molde de tarta con film transparente y vierte la masa, presionando con una cuchara para compactar bien.
  7. Cubre la superficie con el film y lleva a la nevera durante al menos 3 horas, hasta que esté bien firme.
  8. Desmolda con cuidado, retira el film y coloca el pastel sobre una rejilla.
  9. Funde los 100 g de chocolate extra y viértelo sobre el pastel, usando una espátula para cubrir los laterales y la superficie. 
  10. Deja que el chocolate se endurezca a temperatura ambiente antes de cortar en porciones.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10-12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 350 kcal
  • Grasas: 22 g
  • Hidratos de carbono: 32 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera, bien tapado, hasta 5 días. También admite congelación hasta 1 mes.

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