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Receta de tarta Larpeira, el riquísimo y desconocido postre tradicional de Galicia

Una delicia propia de fechas señaladas como Carnaval, Semana Santa o la noche de San Juan, pero que puede encontrarse casi todo el año

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Receta de tarta larpeira
Receta de tarta larpeira, un clásico de la repostería gallega (Flickr)

España está repleta de postres desconocidos, recetas dulces que, desgraciadamente, no se conocen fuera de su lugar de origen. Sucede con la tarta Larpeira, uno de los iconos de la repostería gallega y gran joya por descubrir para el resto de los españoles. Esta tarta consiste en una masa enriquecida con almíbar y coronada con una requilla de crema pastelera por encima.

Este dulce, cuyo nombre proviene de la palabra gallega larpeiro (“persona golosa”), ha sido tradicionalmente parte de festividades religiosas y populares. Una delicia que suele disfrutarse en fechas señaladas como Carnaval, Semana Santa o la noche de San Juan, pero que puede encontrarse casi todo el año.

Su sabor anisado y su textura esponjosa recuerdan al roscón de Reyes, con el que también comparte su elaboración larga, dividida en diferentes fases con sus respectivas horas de espera. Eso sí, os advertimos de que merece muchísimo la pena prepararlo en casa, siempre que tengamos algo de tiempo para dedicarle.

Receta de tarta larpeira

La tarta larpeira es un bollo esponjoso de masa enriquecida, aromatizado con anís y cubierto con crema pastelera y azúcar. Su elaboración combina técnicas de panadería y repostería, dando lugar a una textura aireada y un sabor único. El secreto está en la fermentación de la masa y el horneado justo para lograr el dorado perfecto y la miga tierna.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 h 30 min
    • Preparación: 30 min
    • Reposo y levado: 1 h 30 min
    • Cocción: 30 min

Ingredientes

  • 500 g de harina de fuerza
  • 25 g de levadura fresca
  • 100 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 100 ml de leche templada
  • 100 ml de aceite de oliva suave
  • 50 ml de anís (licor)
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 pizca de sal
  • 100 g de agua (para el almíbar)
  • 100 g de azúcar (para el almíbar)
  • Para la crema pastelera:
    • 250 ml de leche
    • 2 yemas de huevo
    • 50 g de azúcar
    • 20 g de maicena
    • 1 trozo de piel de limón
    • 1 rama de canela
  • Azúcar humedecida y huevo batido para decorar

Cómo hacer tarta larpeira, paso a paso

  1. Disolver la levadura en la leche templada. Añadir una cucharada de azúcar y un poco de harina, mezclar y dejar reposar 10 minutos.
  2. En un bol grande, mezclar la harina con el azúcar, la ralladura de limón y la sal.
  3. Añadir los huevos, el aceite y el anís. Incorporar la mezcla de levadura.
  4. Amasar hasta obtener una masa lisa y elástica. Si la masa está muy pegajosa, añadir un poco más de harina.
  5. Formar una bola y dejar reposar tapada hasta que doble su volumen (aprox. 1 h).
  6. Mientras, preparar la crema pastelera: calentar la leche con la piel de limón y la canela. Batir yemas con azúcar y maicena, añadir la leche colada y cocinar a fuego bajo hasta espesar. Enfriar.
  7. Desgasificar la masa y darle forma circular sobre una bandeja forrada. Hacer cortes superficiales en forma de rejilla.
  8. Rellenar los cortes con la crema pastelera usando una manga.
  9. Pintar la superficie con huevo batido y repartir montoncitos de azúcar humedecido.
  10. Dejar levar 30 minutos más.
  11. Hornear a 180 ºC (calor arriba y abajo), durante 25-30 minutos, hasta que esté bien dorada.
  12. Preparar el almíbar llevando agua y azúcar a ebullición, añadir unas gotas de anís y hervir 1 minuto más.
  13. Una vez fuera del horno y aún caliente, bañar la tarta con el almíbar que habíamos preparado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8-10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 10 g
  • Hidratos de carbono: 48 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días. Mejor consumir en el día para disfrutar la textura óptima. Puede congelarse sin la crema pastelera.

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