España

Tarta de la abuela, el postre sin horno que sabe a infancia y que todo el mundo puede preparar en casa

Sin duda, esta tarta a capas es una de las recetas más famosas y fáciles de preparar del recetario dulce español

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Receta de tarta de la
Receta de tarta de la abuela (Adobe Stock)

Hay sabores que recuerdan a momentos, tanto que pueden incluso servirnos de máquina del tiempo. Platos hechos de memoria, de los sabores de siempre, que nos retrotraen a comidas en casa en familia, a nuestros cumpleaños en la infancia, a tardes infinitas de juegos y dulces. Una de esas recetas mágicas es la tarta de la abuela, una delicia dulce cuya receta ha sobrevivido al paso de las generaciones gracias a la sencillez de su elaboración y a su riquísimo sabor.

Esta tarta se prepara a capas, alternando galletas remojadas en leche con una capa de natillas y coronándolo todo con una cobertura de chocolate que convierte este postre típico en una auténtica delicia. Lo mejor es que para prepararlo no necesitaremos siquiera encender el horno, y tampoco ensuciar demasiados utensilios, por lo que estamos ante uno de los postres más sencillos que podemos elegir si queremos sorprender en una ocasión especial.

Cómo hacer flan de turrón sin usar el horno, el postre navideño más sencillo que se prepara en solo 20 minutos.

Receta de tarta de la abuela

Esta receta tradicional se prepara alternando capas de galletas (usualmente tipo María) empapadas en leche o café, con natillas clásicas y una deliciosa cobertura de chocolate. El resultado final es una tarta fría muy jugosa, de sabor suave y perfecta para todos los públicos.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 30 minutos
  • Reposo en nevera: 3-4 horas (o idealmente toda la noche)
  • Tiempo total: 4 horas y 30 minutos

Ingredientes

  • 2 paquetes de galletas tipo María
  • 1 litro de leche entera
  • 2 sobres de preparado para natillas (o natillas caseras)
  • 6 cucharadas de azúcar (para las natillas)
  • 1 tableta de chocolate fondant (200 g)
  • 200 ml de nata para montar
  • 50 g de mantequilla
  • Café frío o leche para mojar las galletas (opcional)
  • Virutas de chocolate, fideos o almendras para decorar (opcional)

Cómo hacer tarta de la abuela, paso a paso

  1. Prepara las natillas utilizando 1 litro de leche, los sobres de preparado y el azúcar. Sigue las instrucciones del producto o elabora en casa mezclando yemas, azúcar y leche hasta espesar. No dejes de remover para evitar que se pegue al fondo.
  2. En una fuente rectangular, pon una primera capa de galletas ligeramente humedecidas en leche. Evita empaparlas en exceso para que no se rompan ni se deshagan.
  3. Cubre las galletas con una capa de natillas recién hechas.
  4. Añade otra capa de galletas humedecidas y repite el proceso, alternando capas de natillas y galletas hasta terminar con una capa de galleta.
  5. Para la cobertura, funde el chocolate fondant con la nata y la mantequilla a fuego suave, removiendo hasta obtener una mezcla homogénea y brillante.
  6. Vierte el chocolate fundido sobre la última capa de galletas, cubriendo toda la superficie de la tarta.
  7. Decora con virutas de chocolate, fideos o almendras laminadas si lo deseas. Deja reposar en el frigorífico al menos 4 horas, o toda la noche, para que compacte bien.
  8. Corta en porciones cuadradas y sirve bien fría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10-12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal aprox.
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 15 g
  • Carbohidratos: 40 g
  • Azúcares: 27 g
  • Sodio: 170 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Bien refrigerada, en recipiente hermético, la tarta de la abuela se conserva hasta 3 días en la nevera. No se recomienda congelar, ya que la textura de las natillas y las galletas podría verse afectada.

Temas Relacionados

PostresRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Las Loterías de Catalunya informó los resultados del sorteo de este miércoles. Aquí está los números ganadores

Lotería 6/49: jugada ganadora y

Resultados de Bonoloto: ganadores y números premiados

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Bonoloto: ganadores y

¿Te puede registrar la policía en la calle sin un motivo? Esto es lo que dice la ley

La Ley de Seguridad Ciudadana dedica un artículo a las “comprobaciones y registros en lugares públicos”

¿Te puede registrar la policía

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores

Kiko Matamoros y Belén Esteban se enzarzan en una brutal pelea en directo: “Vas a nombrar tú a mi hija... No te jode”

Los tertulianos de ‘No somos nadie’ han entrado en cólera al hablar sobre los conflictos familiares de las Campos

Kiko Matamoros y Belén Esteban
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Te puede registrar la policía

¿Te puede registrar la policía en la calle sin un motivo? Esto es lo que dice la ley

Los contratos de Huawei en España preocupan también a Bruselas: “Podría dar lugar a injerencias extranjeras”

José Luis Martínez-Almeida comparte con Serrano llamar “gentuza” a los manifestantes de La Vuelta: “No es un calificativo alejado de la realidad”

Subastan un Ferrari y un Mercedes de alta gama incautados al narcotráfico con un precio de salida de 150 euros

Llega a España el primer fármaco para un subtipo de ELA 30 años después de haberse aprobado en la UE

ECONOMÍA

Lotería 6/49: jugada ganadora y

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 septiembre

Carlos Cuerpo asegura que España “ha salido sin cicatrices del shock arancelario” y anticipa un nuevo ciclo de crecimiento económico

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 septiembre

Andrés Millán, abogado, contundente con los bancos tradicionales: “Es muy importante que entiendas esto si tienes dinero cualquiera de ellos”

DEPORTES

Piastri se rinde ante Fernando

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio

Una leyenda del tenis habla sobre la retirada de Novak Djokovic: “Él asume que no va a volver a ganar un Grand Slam”