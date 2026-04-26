Las mejores ideas de desayunos con proteínas para mejorar la salud arterial

Cuatro batidos de frutas (Canva)

La hipertensión arterial, considerada una de las principales amenazas para la salud cardiovascular, permanece en muchos casos sin diagnóstico por la ausencia de síntomas perceptibles. Según la Fundación Española del Corazón, esta enfermedad afecta a millones de personas e incluso el 40% de la población española la padece; una cifra que se eleva con el envejecimiento, la supervivencia a patologías cardiovasculares o la obesidad.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan adoptar hábitos alimentarios que ayuden a controlar los niveles de presión. Entre ellos, es imprescindible mantener una dieta cardiosaludable que reduzca la sal, priorice alimentos frescos, contenga aceite de oliva como grasa principal y aumente la presencia de aves y pescados en la dieta. Diseñar platos para comidas y cenas suele ser más sencillo. En cambio, los desayunos o las meriendas quedan más de lado al contener alimentos más perjudiciales para la presión arterial.

Para ello, la revista Eating Well ha dado algunas opciones ricas en proteínas y bajas en sodio, alineadas con el patrón alimenticio DASH, que promueve una dieta equilibrada para detener la hipertensión. Estos ofrecen al menos 15 gramos de proteína por porción, además de un buen aporte de potasio, nutriente esencial para el equilibrio del sodio y la salud de los vasos sanguíneos.

Licuado de plátano y fresa con amaranto, una bebida nutritiva que combina energía vegetal, sabor frutal y textura suave. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 9 batidos que puedes desayunar para mejorar la salud arterial

Una alimentación equilibrada puede comenzar cada mañana con opciones sencillas y sabrosas: existen al menos nueve batidos diseñados para favorecer la salud arterial y aportar nutrientes esenciales desde el desayuno. El batido de plátano con mantequilla de almendras y chocolate destaca por su textura cremosa y aporte energético. El plátano proporciona dulzor natural, mientras que la mantequilla de almendras y el yogur griego suman proteínas y una sensación de saciedad prolongada. Esta receta es apropiada para quienes buscan una opción sustanciosa en poco tiempo.

Otra alternativa es el batido de fresa y maracuyá, que combina fresas congeladas y fruta de la pasión, mezcladas con yogur griego y leche de almendras. El resultado es una bebida refrescante y lista en minutos, con un equilibrio entre dulzor y acidez. Para quienes prefieren un aporte proteico sin azúcares añadidos, el batido de proteínas de fresa integra fresas congeladas, plátano, yogur y leche de soja, endulzado únicamente con dátiles Medjool.

Un vaso de batido verde elaborado con aguacate, plátano y espinaca se presenta en una cocina luminosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las opciones verdes también ocupan un lugar relevante. El batido verde de fresa y plátano incorpora semillas de lino, fuente de ácidos grasos omega-3, junto a frutas frescas que aportan sabor y fibra. La combinación de espinacas y aguacate, en otro de los batidos recomendados, ofrece una textura cremosa gracias al plátano y el aguacate congelados, permitiendo preparar la mezcla con antelación y conservarla en frío. El clásico sabor de mantequilla de cacahuete y mermelada se reinventa en una versión saludable con yogur griego, espinacas y fresas, donde la mantequilla de cacahuete añade proteínas y grasas saludables.

El batido de fresa y melocotón con semillas de chía incorpora fibra y grasas benéficas para el corazón, mientras que las semillas de chía aportan textura y valores nutricionales destacados. Finalmente, la lista se completa con el batido de proteínas de chocolate y fresa, que utiliza leche de soja y yogur griego como base, junto con cacao y frutas, y el batido de espinacas, mantequilla de cacahuete y plátano, enriquecido con kéfir, probióticos y un toque ácido.

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Otros 4 platos que también funcionan contra la presión arterial

Además de los batidos de frutas, los expertos también han detallado otros cuatro platos pueden funcionar para mantener la salud arterial. Entre ellas se destaca el tazón de cereales con yogur y frambuesa, una opción versátil que puede consumirse en el desayuno, la merienda o como postre saludable. El uso de yogur en lugar de leche aumenta el contenido proteico y mejora la textura del plato. Además, si se prepara para llevar, conviene mantener el cereal separado y añadirlo justo antes de consumirlo para conservar su frescura.

El muesli de frambuesa para preparar la noche anterior es otra receta práctica. El yogur suaviza la avena, proporcionando una mezcla cremosa y fácil de digerir. Esta preparación puede adaptarse a la disponibilidad de ingredientes, utilizando manzana troceada, arándanos o arándanos rojos secos en lugar de frambuesas para variar el sabor y el aporte nutricional.

Por otro lado, el pudín de quinoa preparado la noche anterior combina quinoa y semillas de chía, dos ingredientes ricos en proteínas y fibra. El kéfir, empleado en lugar de leche, aporta probióticos beneficiosos para la salud intestinal, mientras que el jarabe de arce ofrece dulzor sin recurrir al azúcar refinada. Solo requiere una breve preparación y reposo en el refrigerador.

Por último, los huevos en el purgatorio representan una opción salada, clásica de la cocina italiana. Cocinados a fuego lento en salsa de tomate con anchoas y espinacas, los huevos mantienen sus yemas suaves y se enriquecen con el sabor de las verduras y el pescado, resultando en un plato nutritivo y equilibrado.