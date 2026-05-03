España

Depresión, ansiedad y aislamiento: el lado invisible de las enfermedades crónicas de la piel

Un análisis de las universidades de Oporto y Oregón muestra que estas enfermedades no solo afectan la apariencia física, sino que tienen consecuencias directas en la salud mental

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El acné ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas. (SEPEAP / Europa Press)
El acné ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas. (SEPEAP / Europa Press)

Las personas que padecen enfermedades cutáneas crónicas presentan niveles mucho más altos de insatisfacción con su cuerpo que la población general, una alteración que, según un estudio publicado en la revista Applied Psychology: Health and Well-Being, se asocia de manera directa con peores indicadores de salud mental: mayor depresión, más ansiedad, dificultades en las relaciones sociales e íntimas y menor calidad de vida.

El trabajo, desarrollado por investigadoras de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Oporto (Portugal) y la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón (EEUU), señala que la insatisfacción corporal aparece en casi todas las patologías dermatológicas crónicas estudiadas, como la psoriasis, el vitíligo, el acné, la alopecia, la dermatitis atópica, el eczema, la urticaria y las úlceras vasculares, entre otras, y el impacto se observa tanto en hombres como en mujeres de todas las edades. Las autoras del estudio explican que estas alteraciones no solo afectan la apariencia, sino que también influyen en la forma de pensar, en las emociones y en las relaciones sociales, lo que ayuda a entender por qué están tan ligados al deterioro del bienestar psicológico.

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El órgano más extenso y visible del cuerpo

La investigación destaca que la piel, el órgano más extenso y visible del cuerpo, juega un papel central en la forma en que las personas se relacionan. Por eso, cuando aparecen enfermedades dermatológicas —que afectan a más de un tercio de la población—, no solo afectan la salud física, sino que pueden desencadenar sentimientos de vergüenza, inseguridad y hasta aislar a quienes las padecen.

Vitiligo

Un estudio europeo reciente mostró que el 43% de los adultos tuvo al menos una enfermedad dermatológica en el último año. Entre las patologías más reportadas se incluyen infecciones fúngicas (8,9%), acné (5,4%) y dermatitis atópica o eczema (5,5%).

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Esta realidad se refleja en un estudio europeo reciente, que muestra que el 43% de los adultos tuvo al menos una enfermedad dermatológica en el último año, y entre las más frecuentes figuran las infecciones fúngicas (8,9%), el acné (5,4%) y la dermatitis atópica o eczema (5,5%).

Cómo afecta el estrés

Según el análisis coordinado por las Universidades de Oporto y Oregón, muchas enfermedades de la piel son crónicas y el estrés no solo puede desencadenarlas, sino agravar su evolución. El estudio también indica que las personas con psoriasis, acné o vitíligo son quienes se sienten menos a gusto con su cuerpo y que, además, las personas con alopecia experimentan más malestar que aquellas que enfrentan un cáncer sin pérdida de cabello.

Los Errores Más Comunes Del Cuidado De La Piel - Bienestar

El análisis muestra que la edad no cambia mucho cómo se percibe el cuerpo en estos casos, salvo en jóvenes con alopecia, donde sí hay más preocupación. Sobre las diferencias entre hombres y mujeres, los resultados son variados: cinco estudios no encuentran diferencias, mientras que otros cinco indican que las mujeres se sienten peor con su apariencia y expresan menos sentimientos positivos hacia su cuerpo. Solo uno muestra lo contrario entre varones con acné.

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