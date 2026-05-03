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El pueblo perfecto para recorrer a pie junto al mar: una gastronomía única y un entorno declarado Conjunto Histórico

Esta villa gallega se caracteriza por su esencia marinera y por su increíble arquitectura tradicional, donde el viajero queda sorprendido con la increíble colección de hórreos que atesora

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Combarro, en Pontevedra (Adobe Stock).
Combarro, en Pontevedra (Adobe Stock).

Galicia guarda pueblos que parecen detenidos en el tiempo, donde el granito, el mar y la tradición se funden en un paisaje que cuesta abandonar. La costa de las Rías Baixas concentra algunos de los conjuntos urbanos mejor conservados de toda España, lugares donde cada calle empedrada, cada balcón de madera pintado con restos de pintura de barco y cada cruceiro de piedra cuentan siglos de vida marinera.

A apenas 7 kilómetros de Pontevedra, Combarro reúne todos esos elementos en un casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972. Sus cerca de 60 hórreos alineados junto al mar, sus casas marineras de los siglos XVIII y XIX y su cocina basada en los productos frescos de la ría lo convierten en uno de los destinos más completos de Galicia para una escapada con historia, patrimonio y buena mesa.

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Un pueblo construido sobre el granito y frente al mar

Combarro pertenece al municipio de Poio y está considerado el pueblo más antiguo de Pontevedra. Su reconocimiento como Bien de Interés Cultural abarca dos categorías: Conjunto Histórico y Sitio Histórico, una doble distinción que refleja el valor patrimonial de un enclave donde la arquitectura tradicional gallega se conserva en un estado excepcional.

La proximidad al agua ha definido su carácter desde el origen. Los hórreos, esas construcciones elevadas sobre pilares para proteger el grano de la humedad y de los roedores, se alinean a lo largo de la costa hasta el punto de que sus bases llegan a inundarse con la marea alta. La combinación de piedra y madera en estas estructuras forma una imagen que se ha convertido en el sello visual del pueblo.

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Las casas marineras completan ese paisaje. Pequeñas, adosadas y orientadas al mar, tienen la planta baja destinada a aperos de pesca o labranza y la superior con balcones. Muchos de esos balcones, fabricados en madera, hierro o piedra, fueron pintados con los restos de pintura de los barcos, lo que añade al conjunto un toque de color característico.

Un paseo por Combarro

Combarro, en Pontevedra (Adobe Stock).
Combarro, en Pontevedra (Adobe Stock).

La visita a Combarro se hace a pie y, según la profundidad con que se quiera explorar, puede ocupar desde una mañana hasta una jornada completa. La calle de San Roque concentra buena parte del patrimonio: viviendas, plazas, iglesias y cruceiros se suceden en un tramo breve que resume la esencia del pueblo. Los cruceiros merecen una atención especial. Estas cruces de granito, habituales en plazas y cruces de caminos, presentan una particularidad que define la identidad de Combarro: la figura de la Virgen aparece orientada hacia el mar y la del Cristo mira hacia el interior.

Entre los cruceiros más destacados figuran el de la Praza da Fonte, datado en 1771, y el de San Roque, de 1802. Algunos de ellos conservan los llamados pousadoiros, las piedras sobre las que se colocaban los ataúdes durante los funerales, un elemento que añade una dimensión más íntima y humana al recorrido. Para la visita, se recomienda calzado cómodo. Las calles empedradas del casco antiguo exigen comodidad, y la experiencia mejora considerablemente cuando el paseo puede hacerse sin prisa. En temporada alta puede haber afluencia elevada de visitantes, aunque el pueblo dispone de un aparcamiento público a la entrada.

Pero más allá de sus rincones más pintorescos, la cocina de Combarro es inseparable de su condición marinera. Los restaurantes del pueblo ofrecen productos frescos de la ría con una calidad que ha contribuido a situar a Combarro en los listados de los mejores destinos gastronómicos de Galicia. El pulpo a la gallega es el plato más representativo, pero la oferta se extiende a zamburiñas a la plancha, almejas a la marinera y mejillones al vapor, entre otras propuestas.

La mejor época para visitar el pueblo por clima es el verano, aunque la primavera y el otoño permiten disfrutarlo con menor afluencia. Quien quiera prolongar la estancia puede hacerlo en alguno de los alojamientos disponibles en el propio núcleo o en los municipios cercanos.

Los alrededores, con más patrimonio y naturaleza

Monasterio de Poio, en Pontevedra (Adobe Stock).
Monasterio de Poio, en Pontevedra (Adobe Stock).

Combarro sirve además como punto de partida para explorar un entorno que tiene mucho que ofrecer. A menos de 3 kilómetros se encuentra el Monasterio de San Xoán de Poio, un conjunto benedictino medieval del siglo X declarado Monumento Histórico-Artístico. Su iglesia con retablo, el claustro de las procesiones y el claustro del cruceiro con su mosaico del Camino de Santiago justifican la visita por sí solos.

Desde el pueblo o desde localidades próximas como Portonovo o Sanxenxo, se puede tomar un barco para llegar en menos de una hora a la Isla de Ons, integrada en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Allí, las rutas de senderismo y las playas de aguas limpias ofrecen una experiencia natural de primer orden.

Para los aficionados al senderismo, la Ruta de la Piedra y del Agua recorre 8 kilómetros a orillas del río Armenteira hasta el Monasterio de Armenteira, donde la iglesia románica y el claustro renacentista esperan al final del camino. Una opción que combina paisaje, historia y esfuerzo físico moderado, ideal para completar una escapada a la costa pontevedresa.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde Pontevedra, el viaje es de alrededor de 20 minutos por la carretera PO-308. Por su parte, desde Vigo el trayecto tiene una duración estimada de 35 minutos por la vía AP-9 (hay peajes).

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