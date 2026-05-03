Con alergia y al volante: el riesgo invisible que aumenta un 30% las probabilidades de tener un accidente en carretera

Una mujer conduce mientras estornuda por alergia (Montaje Infobae)

La alergia al polen, conocida históricamente como “fiebre del heno”, es una reacción que se detecta principalmente en primavera en la que el sistema inmunológico responde de forma exagerada ante partículas normalmente inofensivas. Sin embargo, esta respuesta florece cuando el organismo identifica el polen como una amenaza, provocando síntomas en distintos órganos, según informa la Clínica de la Univerdad de Navarra. El efecto de su presencia afecta por tanto cualquier actividad que se quiera hacer. Por esto mismo, la Dirección General de Tráfico (DGT) advierte a los conductores que padezcan esta hipersensibilidad, pues aumenta en un 30% la probabilidad de sufrir un accidente de tráfico.

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), las gramíneas de crecimiento espontáneo como el Trisetum y el Dactylis, presentes en los bordes de las carreteras, campos de cultivo y praderas, constituyen la principal causa de polinosis en España. Este fenómeno no solo afecta la calidad de vida, sino que representa un riesgo considerable al volante. Asimismo, la ausencia de lluvias y los elevados niveles de contaminación urbana favorecen el fenómeno de inversión térmica, dificultando la dispersión de pólenes y prolongando la exposición de los alérgicos. Este escenario intensifica los síntomas y su impacto sobre la conducción.

PUBLICIDAD

Más de 125 metros sin atención con un estornudo

Los síntomas típicos de la alergia estacional —irritación ocular, congestión nasal, picores en la piel, estornudos y dificultad respiratoria— afectan directamente la capacidad de concentración y reacción del conductor. Un episodio de estornudos puede apartar la vista de la carretera durante cinco segundos, lo que a 90 kilómetros por hora implica recorrer más de 125 metros sin atención al tráfico. Si la crisis se prolonga, la distancia se duplica, agravando el peligro. Por este motivo, la DGT recuerda que una cadena de estornudos puede mantener la atención fuera de la vía hasta 15 segundos, una situación crítica en autopistas y autovías.

Y es que, como informa igualmente la Sociedad Española de Otorrinolaringología (ORL), un conductor que sufre un ataque de diez estornudos mientras circula a 120 kilómetros por hora puede recorrer cerca de 500 metros sin controlar plenamente el vehículo. Esto suele aparecer con la rinitis alérgica, que provoca picor intenso en nariz, boca, ojos y garganta. Además de un lagrimeo y el picor ocular, que agravan el riesgo.

PUBLICIDAD

A los efectos inmediatos de la alergia se suman las alteraciones del sueño. Según datos recogidos por la DGT, el 50% de quienes padecen alergias experimenta dificultades para dormir debido a la congestión nasal. El 40% de los afectados por rinitis alérgica sufre somnolencia diurna, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Una mujer estornuda por la alergia al polen (Canva)

¿Cómo puedo evitar un ataque de alergia mientras conduzco?

Si padeces esta sintomatología, los especialistas recomiendan informar al médico sobre la necesidad de conducir, ya que algunos medicamentos recomendados para alérgicos pueden causar somnolencia. Los antihistamínicos de segunda generación, como la bilastina, ebastina, desloratadina, loratadina y terfenadina, presentan menos efectos adversos sobre la conducción en comparación con los de primera generación. Si dudas sobre tu fármaco, los envases incluyen pictogramas que alertan sobre sus posibles efectos sobre la capacidad para manejar vehículos.

PUBLICIDAD

Aunque, la Fundación Mapfre recomienda iniciar el tratamiento antialérgico dos o tres días antes de un viaje para que el organismo se adapte y los efectos sedativos disminuyan. Además, la DGT recomienda comprar filtros HEPA para tu vehículo y mantener las ventanillas cerradas durante el viaje para evitar la entrada de polen. Aun así, no debes olvidarte de limpiar con frecuencia el interrior de tu coche, especialmente si se han transportado animales domésticos, y evitar rutas o horarios con alta concentración de pólenes, como el amanecer o el atardecer.

Mientras, las gafas de sol son determinantes para reducir el lagrimeo y el picor ocular. También se aconseja evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante el tratamiento, ya que pueden potenciar la somnolencia provocada por los medicamentos y superar la tasa de alcoholemia permitida.

PUBLICIDAD

Niveles ambientales de polen por provincias en España (SEAIC)

Niveles de polen en España la última semana

Durante la última semana, la incidencia de polen en España ha variado según la región y la especie vegetal predominante, según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). La sensibilización al polen de gramíneas continúa siendo la más común en el centro, norte de la Península y Extremadura, con excepción del litoral mediterráneo. En esta zona, la Parietaria judaica, una maleza frecuente, desplaza a las gramíneas, convirtiéndose en la principal responsable de síntomas alérgicos.

En el sur, especialmente en provincias como Jaén, Córdoba o Granada, el polen del olivo (Olea) lidera la incidencia de polinosis, relegando a las gramíneas a un segundo plano. Otras especies con impacto relevante son los Plantagos y la Artemisia. El abedul (Betula) afecta de manera local a los montes gallegos y la cornisa cantábrica, mientras que las cupresáceas, como arizónicas y cipreses, predominan en Madrid y Barcelona entre enero y febrero.

PUBLICIDAD

Por su parte, el plátano de sombra (Platanus) se detecta en marzo y abril en ciudades como Madrid, Barcelona, Granada y Córdoba. En otras regiones, especies como Mercurialis, Pinus, Palmáceas y Amarantáceas también pueden provocar polinosis de manera puntual.