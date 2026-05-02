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Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Su presencia en el Mundial 2026 estará en el aire, aunque parece que podría estar a punto si Luis de la Fuente decide contar con él

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El defensa del Real Madrid Dani Carvajal (EFE/JuanJo Martín)
El defensa del Real Madrid Dani Carvajal (EFE/JuanJo Martín)

El Real Madrid enfrenta un nuevo contratiempo en su plantilla tras confirmarse la lesión de Dani Carvajal. El club publicó en su página web un parte médico en el que detalla el diagnóstico del defensor: “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho. Pendiente de evolución”. El comunicado no precisa el tiempo exacto de recuperación, pero la estimación interna del cuerpo técnico apunta a que el lateral estará ausente al menos un par de semanas.

Esta baja supone que Carvajal no podrá disputar los próximos compromisos del equipo, concretamente los partidos contra Espanyol, Barcelona y Oviedo, y existe la posibilidad de que tampoco llegue para el enfrentamiento contra el Sevilla. En todo caso, los plazos podrían permitirle estar disponible para el duelo ante el Athletic Club, correspondiente a la última jornada del campeonato. Ese encuentro podría adquirir un cariz especial para el propio Carvajal, ya que aún no ha renovado su contrato con el club blanco y, de no mediar un acuerdo, sería su último partido defendiendo la camiseta del Real Madrid.

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La temporada de Dani Carvajal se ha visto marcada por las dificultades físicas y la falta de minutos. Hasta el momento, solo ha sumado 885 minutos en lo que va de curso, una cifra baja para un jugador de su experiencia y trayectoria. Además, la confianza de Arbeloa, técnico del equipo, no ha sido suficiente para que el lateral lograra continuidad ni posibilidades de demostrar su nivel de cara a una hipotética convocatoria para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador del Real Madrid Dani Carvajal (Europa Press)
El jugador del Real Madrid Dani Carvajal (Europa Press)

Esta nueva lesión supone un obstáculo más en ese camino, ya que el tiempo de baja complica sus opciones de entrar en los planes del seleccionador Luis de la Fuente. A pesar de este escenario, Carvajal mantiene la esperanza de poder regresar antes de que finalice la temporada y de que el técnico nacional tenga en cuenta su experiencia para la cita mundialista.

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Las bajas del Real Madrid para el final de temporada

En la sesión de entrenamiento celebrada en Valdebebas, además de la ausencia de Carvajal, también estuvieron ausentes otros futbolistas que continúan con sus respectivos procesos de recuperación: Courtois, Militao, Rodrygo, Güler y Mbappé. Ante la acumulación de bajas, Arbeloa optó por completar la convocatoria con cinco jugadores del filial: los porteros Arroyo y Álvaro, el defensa David Jiménez, el centrocampista Thiago Pitarch y el delantero Palacios. La presencia de canteranos en los entrenamientos se ha vuelto habitual en el contexto de las últimas semanas, donde las lesiones han obligado al cuerpo técnico a buscar alternativas dentro de la estructura del club.

Dani Carvajal en la presentación del documental 'Topuria: Matador'.

La situación de Dani Carvajal resume la complejidad de una temporada en la que las lesiones han condicionado la planificación y el rendimiento del Real Madrid. Su futuro inmediato sigue siendo una incógnita, tanto en lo que respecta a su continuidad en la plantilla blanca como a su posible presencia en la próxima gran cita internacional. Mientras tanto, el club y el jugador mantienen la cautela respecto a los plazos de recuperación, a la espera de una evolución positiva que permita su retorno a la competición y despeje su incierta situación contractual.

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