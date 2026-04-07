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Caballa al horno con pimientos, una receta fácil y saludable para combatir los excesos de la Semana Santa

La combinación de alimentos permite disfrutar de un plato lleno de sabor y jugosidad que se prepara en menos de una hora y es ideal para introducir el pescado en la dieta

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Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Combatir los excesos propios de la Semana Santa se convierte en el objetivo de un buen número de personas una vez que acaba esta festividad. De ahí que las recetas saludables, fáciles y rápidas cobren un gran protagonismo para contrarrestar las comidas copiosas de esos días. Una de las recetas que cumple con estos requisitos es la de caballa al horno con pimientos. Y es que no solo es una buena forma de incluir el pescado en la dieta, sino que también es un plato rico en vitaminas y en ácidos omega 3.

La caballa al horno con pimientos es uno de esos platos donde el mar y la huerta se dan la mano. El aroma de este pescado asándose con tiras de pimiento rojo y verde anticipa una comida exquisita, muy fácil y con todo el sabor de la cocina casera.

Este plato, típico de muchas zonas costeras de España, se disfruta sobre todo en primavera y verano, cuando la caballa está en su mejor momento. Es habitual acompañarla con un vino blanco seco y pan para mojar en la salsa que dejan los jugos del pescado y las verduras asadas.

Receta de caballa al horno con pimientos

Caballa al horno con pimientos.‎ (Wikimedia)
Caballa al horno con pimientos.‎ (Wikimedia)

La caballa al horno con pimientos consiste en hornear piezas enteras o en lomos de caballa sobre una cama de pimientos y cebolla, todo rociado con aceite de oliva y un toque de ajo. Es una receta sencilla, donde la técnica principal es el asado en horno, conservando la jugosidad del pescado y aportando dulzor gracias a los pimientos.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 45 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 2 caballas grandes, limpias y abiertas en lomos
  • 2 pimientos rojos
  • 1 pimiento verde
  • 1 cebolla grande
  • 2 dientes de ajo
  • 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra molida al gusto
  • Zumo de 1/2 limón

Cómo hacer caballa al horno con pimientos, paso a paso

Imagen de archivo de una receta de pescado al horno (Adobe Stock)
El pescado al horno es una receta fácil y saludable. (Adobe Stock)
  • Precalienta el horno a 200 ºC.
  • Lava los pimientos y la cebolla. Corta los pimientos en tiras y la cebolla en juliana fina.
  • Pela y lamina los ajos.
  • Coloca una base de cebolla y pimientos en una bandeja de horno. Añade los ajos por encima.
  • Riega con 4 cucharadas de aceite de oliva y mezcla bien. Sazona con sal y pimienta.
  • Hornea las verduras durante 15 minutos.
  • Saca la bandeja y coloca los lomos de caballa (con la piel hacia abajo) sobre los pimientos. Salpimienta y rocía con el resto del aceite y el zumo de limón.
  • Hornea 12-15 minutos más, hasta que la caballa esté jugosa pero hecha. No cocines en exceso para evitar que se seque.
  • Sirve inmediatamente, aprovechando los jugos del asado como salsa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteínas: 22-24 g
  • Grasas: 15-18 g (predominantemente insaturadas)
  • Hidratos de carbono: 7-9 g
  • Calorías: 230-260 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez cocinada, la caballa al horno con pimientos se puede guardar en un recipiente hermético en la nevera durante un máximo de 2 días. Para consumir, calienta suavemente para no resecar el pescado.

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